Matérias-primas em destaque: Petróleo, Ouro, Gás Natural e Açúcar (03.09.2024)

Petróleo: A Líbia relançou parcialmente a sua produção de petróleo para satisfazer o seu próprio consumo. Com a maior parte das exportações suspensas, podemos esperar uma escassez de até 1 milhão de barris por dia.

De acordo com fontes externas, a produção de petróleo caiu em mais de 300 mil barris por dia nos países da OPEP, impulsionada principalmente pelos cortes da Líbia.

De notar que, a partir de outubro, a OPEP+ planeia trazer de volta ao mercado 180 mil barris por dia, o que equilibraria os cortes arbitrários até setembro de 2025.

De acordo com algumas fontes da OPEP+, a situação da Líbia e as expectativas de cortes nas taxas apoiam a promessa de retorno da produção.

A Exxon acredita que a procura de crude se manterá forte nos próximos anos, ultrapassando os 100 milhões de barris por dia. O estudo da empresa mostra que, mesmo que cada carro vendido depois de 2035 seja elétrico, a procura de petróleo manter-se-ia ao nível dos 85 milhões de barris por dia, o que aponta para um investimento insuficiente na extração.

A Exxon estima um declínio natural da produção de petróleo de 15% por ano sem investimentos adicionais, enquanto a AIE apresenta uma estimativa de 8%.

Sem investimentos adicionais, a Exxon estima um aumento de preços de 400% entre 2030 e 2035, caso a produção em declínio não seja substituída.

Os preços do petróleo desceram para níveis próximos dos do início do ano e os stocks baixaram bastante. No entanto, é também evidente que estamos a aproximar-nos do mínimo sazonal dos inventários.

A propagação do crack nos EUA sugere que a procura de combustível não é particularmente elevada neste momento e está a cair abaixo dos mínimos locais de novembro, sugerindo uma potencial pressão adicional sobre as vendas de petróleo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O OIL.WTI está perto dos mínimos deste ano. Teoricamente, estamos a aproximar-nos do fundo sazonal, e espera-se que o pico de preços ocorra no início ou no final de novembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research Os inventários de petróleo caíram para mínimos sazonais e são ainda mais elevadas do que no ano passado. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

. A diferença entre o preço do produto acabado e do petróleo, diminuiu significativamente, indicando uma procura potencialmente limitada de combustíveis nos EUA: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fonte: xStation5. Ouro: O preço do ouro continua elevado, mas está a recuar abaixo dos 2500 USD por onça.

Vale a pena notar que setembro é, historicamente, o pior mês em termos de sazonalidade para o ouro, considerando o período dos últimos 5-10 anos.

A trajetória futura do ouro dependerá em grande medida do dólar americano, que mergulhou significativamente mesmo após o arrefecimento das expectativas de corte das taxas até ao final de 2024.

O risco de a Fed não estar disposta a impor um corte de 50 pb nas taxas poderá apaziguar ainda mais as expectativas de cortes agressivos nas taxas, o que poderá arrastar ainda mais o preço do ouro. Neste momento, os mercados apostam numa probabilidade de 30% de cortes de 50 pontos base em setembro.

O mais recente relatório do NFP pode impulsionar a volatilidade do ouro na próxima sexta-feira e determinar a escala dos cortes nas taxas de setembro. A melhoria dos dados do mercado de trabalho pode fortalecer o dólar e iniciar uma correção de setembro no ouro. Por outro lado, dados mais fracos - como o crescimento do emprego em torno de 100.000 ou menos, ou mesmo um aumento da taxa de desemprego - podem aumentar a confiança dos investidores num corte drástico das taxas. Seasonality in

Os preços do ouro sugerem um pico nesta altura e uma potencial correção que poderá durar até novembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research The likelihood of

Os cortes nas taxas até ao final do ano diminuíram ligeiramente. Uma redução drástica dos cortes para três este ano poderia levar a uma correção do ouro para $2.400. Fonte: Bloomberg Finance, XTB Research. Gás Natural: Os preços do gás continuam a subir à medida que o contango substancial no mercado diminui. O contango entre os contratos de outubro e novembro baixou de 22% para 16%. A avaliação do contrato de novembro indica um nível de cerca de $2,50/MMBTU.

Dados recentes mostraram um aumento do consumo de gás em relação aos máximos de 5 anos, mas isso ocorreu após um período de redução da procura. Atualmente, a procura de gás está retornando à média de 5 anos.

A produção permanece próxima dos máximos de 5 anos, mas as plataformas de perfuração de gás continuam em declínio acentuado e estão no seu nível mais baixo desde 2021.

A sazonalidade sugere que o fundo do poço local pode já ter ficado para trás. No entanto, novos aumentos podem estar ligados à forma da curva. A próxima rolagem levará cerca de 15%. A procura de gás foi recentemente ligeiramente superior aos máximos de 5 anos, mas este aumento seguiu-se a um período de procura moderada. As previsões meteorológicas indicam uma tendência de arrefecimento no futuro próximo, pelo que se espera que a procura de gás recupere no final do outono. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research. A sazonalidade sugere que o fundo do poço local já passou, mas novos ganhos podem estar relacionados com a forma da curva. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Açúcar: O défice do mercado do açúcar para a época 2023/24 deverá atingir as 200 mil toneladas, de acordo com o último relatório da ISO (Organização Internacional do Açúcar). Anteriormente, as estimativas apontavam para um défice de cerca de 3 milhões de toneladas, tendo a alteração sido motivada pelas novas estimativas de produção.

A ISO indica, no entanto, um défice de 3,5 milhões de toneladas na época 2024/25, devido à queda da produção em relação à época atual. Esta situação afecta principalmente o Brasil (diminuição de até 3 milhões de toneladas).

A situação no Brasil ditará o mercado de açúcar nos próximos meses, a menos que haja uma melhoria nas perspectivas de produção na Índia, o que poderia levar a uma redução das restrições à exportação desse país.

O real fraco tem vindo a pressionar os preços do açúcar nos últimos meses, embora uma economia brasileira mais forte deva levar a uma recuperação do real. No entanto, é importante lembrar que a recente fraqueza do real também esteve ligada à desistência de muitos carry trades devido ao fortalecimento do iene.

Os preços do açúcar continuam sob pressão devido ao enfraquecimento do petróleo, que reduz a rentabilidade da transformação da cana-de-açúcar em etanol no Brasil Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Olhando para a média de 1 ano, um sinal de condições de sobrevenda para o açúcar foi gerado recentemente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As posições líquidas caíram para a média de longo prazo, que também se alinhou com a zona de sobrevenda a médio prazo. Como visto desde o início do ano, tem havido uma notável falta de atividade de compra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Fonte: xStation5





Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.