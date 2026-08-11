Petróleo:

O petróleo, após as quedas registadas no início da semana passada, voltou a registar fortes ganhos face à enorme incerteza quanto ao futuro do Estreito de Ormuz .

. O Irão indica que está a chegar a um acordo com Omã relativamente ao restabelecimento do tráfego no Estreito de Ormuz, mas, ao mesmo tempo, anuncia a manutenção do seu bloqueio até 2029 – ou seja, até ao final da presidência de Donald Trump ou até ao momento da devolução dos fundos congelados, do levantamento das sanções e da retirada das forças militares americanas do Médio Oriente.

– ou seja, até ao final da presidência de Donald Trump ou até ao momento da devolução dos fundos congelados, do levantamento das sanções e da retirada das forças militares americanas do Médio Oriente. Durante a segunda sessão desta semana, o petróleo subiu mais de 2% . O petróleo Brent está a testar a zona dos 90 USD por barril, enquanto o petróleo WTI ultrapassa o nível dos 84 USD . Por outro lado, o Paquistão informa que os Estados Unidos deverão estar a conduzir negociações com o Irão relativamente a um acordo, o que levou à reversão de todo o ganho diário no mercado.

. O petróleo Brent está a testar a zona dos por barril, enquanto o petróleo WTI ultrapassa o nível dos . Por outro lado, o Paquistão informa que os Estados Unidos deverão estar a conduzir negociações com o Irão relativamente a um acordo, o que levou à reversão de todo o ganho diário no mercado. Numa escala semanal, o petróleo registou um ganho de até 12% e, em comparação com a semana passada, o aumento foi de quase 8% . Atualmente, a dinâmica dos movimentos tem-se mantido limitada. O preço permanece acima das médias de 1 ano, 2 anos e 5 anos, sendo visível a maior sobrevalorização em relação à média de 2 anos.

e, em comparação com a semana passada, o aumento foi de quase . Atualmente, a dinâmica dos movimentos tem-se mantido limitada. O preço permanece acima das médias de 1 ano, 2 anos e 5 anos, sendo visível a maior sobrevalorização em relação à média de 2 anos. Embora o Estreito de Ormuz permaneça oficialmente fechado, o transporte da matéria-prima através deste estreito continua. No entanto, fontes sugerem uma queda no volume, de mais de 4 milhões de barris por dia na semana passada para aproximadamente 3 milhões de barris por dia atualmente. Antes do início do conflito, eram transportados aproximadamente 20 milhões de barris por dia .

na semana passada para aproximadamente atualmente. Antes do início do conflito, eram transportados aproximadamente . Os comentários atuais não deverão gerar novos aumentos drásticos. O congelamento do conflito na fase atual poderá manter os preços numa ampla faixa de 70–90 USD por barril. Apenas um potencial ataque dos EUA à infraestrutura energética do Irão ou uma intensificação das ações do Irão contra alvos na região poderá conduzir a uma ruptura permanente acima do nível de 100 USD.

Petróleo e crack spread

A volatilidade no mercado do petróleo está a aumentar e o crack spread mantém-se a um nível elevado, o que realça a situação tensa no mercado dos combustíveis. Atualmente, o desafio não reside no acesso ao próprio petróleo, mas sim no abastecimento de produtos petrolíferos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Índices de referência do petróleo e spreads da curva

Os spreads de calendário mais próximos mantêm-se em níveis limitados e podem até indicar uma ligeira sobrevalorização dos preços. Vale a pena referir, no entanto, que o mercado do petróleo continua numa clara situação de backwardation. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Análise técnica do petróleo

O petróleo registou uma clara recuperação no início desta semana, rompendo uma tendência de descida, mas se o preço fechar com uma maca de vela bem definida, surgirão pressões para um regresso abaixo dos 85 USD por barril. No caso de um corpo verde no final da sessão, o preço poderá tentar testar a média de 100 períodos acima dos 92 USD por barril. Fonte: xStation5

Ouro:

O ouro testou os 4400 USD por onça pela primeira vez desde o início de junho. Desde o início deste mês, trata-se de um movimento ascendente de aproximadamente 8%

por onça pela primeira vez desde o início de junho. Desde o início deste mês, trata-se de um movimento ascendente de aproximadamente O principal fator de alta no mercado do ouro é a mudança no sentimento em relação à Reserva Federal . A par do comentário pouco significativo de Warsh na última reunião da Fed e dos dados mais fracos do mercado de trabalho, a probabilidade de um aumento das taxas em setembro desce para um nível de aproximadamente 35%

. A par do comentário pouco significativo de Warsh na última reunião da Fed e dos dados mais fracos do mercado de trabalho, a probabilidade de um aumento das taxas em setembro desce para um nível de aproximadamente O ouro está a ultrapassar a média de 50 períodos pela primeira vez desde meados de maio e está a testar a média de 100 períodos .

pela primeira vez desde meados de maio e está a testar a . Vale a pena referir que, a curto prazo, o ouro apresenta uma correlação fraca ou, por vezes, até negativa com a inflação, devido às crescentes expectativas de subidas das taxas de juro. A longo prazo, o ouro apresenta uma correlação positiva com a inflação.

As preocupações de que o Fed volte a falhar a meta de inflação devido à falta de um plano concreto estão a provocar um aumento mais acentuado das taxas de rendibilidade na extremidade longa da curva de rendimentos (uma variação significativa nas taxas de rendibilidade a 30 anos ).

devido à falta de um plano concreto estão a provocar um aumento mais acentuado das taxas de rendibilidade na extremidade longa da curva de rendimentos (uma variação significativa nas taxas de rendibilidade a ). As taxas de rendibilidade a médio prazo (10 anos) mantêm-se num nível elevado, o que poderá indicar uma ligeira sobrevalorização do ouro neste momento.

Por outro lado, as taxas de rendibilidade elevadas podem também refletir preocupações relativamente à situação orçamental nos Estados Unidos, o que pode igualmente ser evidenciado pelo comportamento dos bancos centrais.

Os bancos centrais continuam ativos no que diz respeito às compras de ouro no mercado, tendo aumentado significativamente as aquisições no segundo trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, a procura total no segundo trimestre revelou-se bastante fraca.

Estamos a observar sinais claros de melhoria da procura: os fundos ETF retomaram as compras de ouro, o que poderá estar relacionado com a melhor situação do mercado bolsista norte-americano (o ouro tornou-se um ativo com maior volatilidade na viragem de 2025/2026). Ao mesmo tempo, é visível um aumento da atividade dos compradores no mercado de futuros na China.

Posicionamento do ouro na COMEX e em Xangai

Embora ainda não se observe atividade por parte dos investidores na COMEX, no caso do mercado de Xangai, é visível uma forte recuperação das posições longas, para os níveis mais elevados desde janeiro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Preço do ouro e posições em ETFs

Os fundos ETF voltaram a comprar ouro, e a atual recuperação assemelha-se à situação verificada em abril. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Preço do ouro e procura física

A soma do investimento e da procura por parte dos bancos centrais nos últimos 4 trimestres está claramente a diminuir. Atualmente, as perspetivas de uma recuperação da procura no terceiro trimestre são bastante elevadas, tendo em conta a onda de vendas por parte dos ETFs no segundo trimestre, a procura muito baixa por moedas e a procura continuadamente forte por parte dos bancos centrais. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Estrutura da procura de ouro

Os bancos centrais garantiram que a procura no segundo trimestre não fosse uma das mais baixas dos últimos doze anos, aproximadamente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Análise técnica do ouro

O preço do ouro está atualmente a testar a média de 100 períodos. Um fecho acima deste nível deverá permitir uma subida para perto dos 4500 USD e uma potencial negação do último impulso descendente. Tal abriria caminho para um nível de, pelo menos, 4800 USD até ao final do ano, face à pressão para subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Fonte: xStation5

Gás natural:

Os preços do gás natural nos EUA subiram significativamente na mudança entre a primeira e a segunda semanas de agosto , o que poderá estar relacionado com as previsões de temperaturas ligeiramente mais elevadas nos EUA na segunda metade de agosto .

, o que poderá estar relacionado com as previsões de temperaturas ligeiramente mais elevadas nos EUA na . O consumo atual de gás nos Estados Unidos encontra-se em níveis elevados, o que poderá levar a que se teste o intervalo de 2,8-3,0 USD/MMBtu

Ao mesmo tempo, o nível dos inventários nos EUA continua muito elevado, e a atual época de reposição de inventários terminará muito provavelmente em torno dos 4000 Bcf

O forte fenómeno El Niño poderá potencialmente antecipar o início da época de aquecimento nos EUA, o que poderá contribuir para a descida dos preços e para quedas após fortes renovações dos contratos de futuros.

Os Estados Unidos constituem atualmente um fator estabilizador no mercado energético mundial, nomeadamente na qualidade de maior exportador de gás natural liquefeito (GNL). Um novo encerramento do Estreito de Ormuz faz com que a procura mundial de gás americano aumente.

Os preços do gás na Europa regressaram ao nível de 60 EUR/MWh , com perspetivas de um novo aumento. Neste momento, não parece que os preços do gás na Europa possam estar sujeitos a novos aumentos devido à incerteza quanto ao enchimento das instalações de armazenamento antes de 1 de novembro . O nível de enchimento não excede atualmente 60% , enquanto a meta para 1 de novembro é de 90% .

, com perspetivas de um novo aumento. Neste momento, não parece que os preços do gás na Europa possam estar sujeitos a novos aumentos devido à incerteza quanto ao enchimento das instalações de armazenamento antes de . O nível de enchimento não excede atualmente , enquanto a meta para 1 de novembro é de . Ao mesmo tempo, porém, o El Niño poderá fazer com que as temperaturas no hemisfério norte sejam mais elevadas e reduzir a pressão sobre os aumentos dos preços das matérias-primas energéticas.

Mercado do gás natural nos EUA

O consumo de gás para a produção de eletricidade está a atingir o nível mais elevado deste ano. Além disso, a procura global está a atingir o máximo dos últimos 5 anos, o que poderá significar uma pressão a curto prazo no sentido de aumentos de preços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Sazonalidade das reservas de gás natural nos EUA

A variação implícita nos inventários para esta semana é de 0, o que significa um consumo de gás muito elevado. Tal poderá indicar que o ritmo de crescimento dos inventários poderá abrandar ligeiramente, o que, no entanto, é consistente com a sazonalidade. No entanto, a elevada produção de gás e a mudança da época de aquecimento poderão conduzir a um crescimento dos inventários superior a 4000 Bcf, o que poderá limitar claramente o nível dos preços após fortes renovações de contratos, imediatamente antes do início da época de aquecimento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

EMISS (licenças de emissão de CO₂):

Os preços das licenças de emissão de CO₂ na Europa mantiveram-se abaixo de 70 EUR por tonelada durante grande parte deste ano, devido à incerteza quanto ao futuro do sistema ETS2 .

por tonelada durante grande parte deste ano, devido à incerteza quanto ao futuro do sistema . O aumento da procura de eletricidade (temperaturas elevadas, construção de centros de IA) também provoca um aumento da procura de licenças.

Julho é normalmente um mês em que a oferta de licenças nos leilões diminui ou é ajustada devido ao período de férias (menor liquidez do mercado).

Os preços mantêm-se atualmente abaixo dos 100 EUR/MWh devido ao crescimento económico limitado e às tensões comerciais. A construção de fontes de energia renováveis na Europa também está a avançar, embora as flutuações meteorológicas provoquem igualmente um aumento da volatilidade dos preços das licenças de emissão.

A perspetiva a longo prazo aponta para um aumento dos preços das licenças de emissão até 130-150 EUR/t até 2030 , devido à diminuição da oferta. No entanto, a incerteza regulatória significa que o aumento de preços não é, de momento, certo.

, devido à diminuição da oferta. No entanto, a incerteza regulatória significa que o aumento de preços não é, de momento, certo. Em meados de julho, a UE apresentou uma proposta de reforma do sistema ETS1; no entanto, as alterações são de natureza cosmética – pressupõem uma maior flexibilidade e um ligeiro abrandamento do ritmo de eliminação gradual das licenças de emissão gratuitas, que deveria ter início este ano.

O sistema ETS2 deverá entrar em vigor em 2028, mas os leilões formais terão lugar já em 2027. Para evitar um choque de preços e a transferência de custos elevados para o consumidor, será realizada em 2027 uma antecipação da atribuição de licenças de emissão, sendo oferecidos 130 % do limite anual de licenças.

Sazonalidade dos preços das licenças de emissão de CO₂

A sazonalidade nominal dos preços das licenças de emissão aponta para um aumento até à terceira semana de agosto, seguido de uma redução clara e do início de um aumento em outubro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Análise técnica do mercado de emissões de CO₂

O suporte principal para os preços das licenças de emissão situa-se no intervalo de 80–82 EUR por tonelada, enquanto o potencial do atual movimento ascendente se situa entre 85 e 87 EUR. Fonte: xStation5