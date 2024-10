Matérias-primas em destaque - Petróleo, Prata, Gás Natural e Cacau (10/09/2024)

Petróleo A OPEP+ decidiu adiar o aumento da produção em dois meses. Isto significa que, teoricamente, a oferta do cartel aumentará 180 mil barris por dia, em vez de 540 mil barris por dia

Uma sondagem da Platts indica que a produção de petróleo da OPEP+ caiu 300 mil barris por dia, principalmente devido à queda da produção na Líbia. A Líbia continua a suspender as exportações dos seus portos. A sobreprodução dos países com limites ascendeu a 327 mil barris por dia. A sobreprodução deve-se principalmente ao Iraque (+0,4 mbd)

Um analista da Kpler indica que o petróleo líbio pode ser facilmente substituído pelo petróleo WTI dos EUA, que tem parâmetros muito semelhantes. Por conseguinte, não se pode excluir um aumento da procura de petróleo americano nas próximas semanas.

Só em agosto, as importações de petróleo WTI subiram para quase 1,5 milhões de barris/d, o que representa uma recuperação de quase 25% numa base mensal

Olhando para a curva de futuros, e especificamente para a diferença entre os contratos mais próximos, vemos um sinal potencial de excesso de sobrevenda no petróleo Brent. A diferença caiu para 0,4 USD, o que gerou um sinal de sobrevenda duas vezes nas últimas semanas

No entanto, ainda está longe dos sinais de 2022 ou 2023, quando a diferença entre contratos (backwardation) caiu para USD 0,1-0,3.

No caso do petróleo WTI, a diferença entre contratos é de USD 0,7, e o sinal de sobrevenda foi gerado principalmente em torno de USD 0,2-0,3 Podemos observar um sinal de sobre-venda do Brent, o que pode significar que o apoio está na faixa de USD 70-72. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O WTI ajustou-se ao spread. Com os preços do petróleo ligeiramente mais baixos, os transformadores podem agora obter margens ligeiramente mais elevadas, o que os pode encorajar a comprar mais petróleo nas próximas semanas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os inventários de produtos petrolíferos caíram para cerca do mínimo de 5 anos e para os níveis do ano passado. Se assistirmos a uma continuação das descidas nas próximas semanas, isso pode significar que o mercado de combustíveis nos EUA ainda está em défice, o que pode sugerir preços demasiado baixos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O petróleo Brent caiu para uma zona de procura muito importante no intervalo de 69-73 dólares por barril. Os mínimos locais de março de 2022 estão atualmente a ser testados. Uma quebra destes níveis poderá levar a uma descida para os 66 dólares e a uma retração de 61,8 de toda a tendência ascendente de 2020 a 2022. No entanto, neste momento, há indicações fundamentais de que o petróleo já foi sobrevendido. Fonte: xStation5 Prata: O último relatório do Silver Institute mostra que o défice dos últimos anos foi muito maior do que se pensava inicialmente. Prevê-se que o défice para este ano seja também bastante significativo e que ascenda a mais de 6 toneladas

A prata está a sofrer uma volatilidade muito maior em comparação com o ouro, o que ainda pode estar relacionado com a procura limitada de investimento em prata. Desde o último pico, a prata perdeu cerca de 8% do seu valor, enquanto que no caso do ouro, o preço perdeu menos de 2% do seu valor

As posições especulativas líquidas em prata permanecem a um nível relativamente elevado, em torno dos picos de 2020 e 2021. É de notar, no entanto, que tanto as posições curtas como as longas estão a ser reduzidas, o que não favorece a subida dos preços. A situação é completamente diferente no mercado do ouro, onde as posições longas ainda são muito elevadas.

Recentemente, temos vindo a observar uma correlação muito mais forte entre a prata e o cobre, o que está, naturalmente, relacionado com a utilização de mais de 50% de prata na indústria e com o facto de a prata ser extraída juntamente com o cobre. Vale a pena lembrar, no entanto, que estamos a observar um défice no mercado da prata, enquanto no caso do cobre não é tão claro (estamos a observar um défice de minério, mas há muito cobre refinado, que resulta de uma grande recuperação)

Se o suporte para o cobre está na faixa de 8500-8600, isso significa que os preços da prata não devem mergulhar abaixo de 26,5 USD/oz, a menos que os fundamentos ou a situação do mercado mudem. O Instituto da Prata mostra que, em anos anteriores, o défice no mercado foi maior do que as estimativas iniciais. Ao mesmo tempo, em 2024 o défice deverá ascender a quase 7 mil toneladas, o que está relacionado com a crescente procura da indústria. A procura de investimento mantém-se algo moderada, perspectivando-se um 2022 forte. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os ETFs começaram a comprar prata em julho, mas ultimamente têm-se mantido bastante passivos. No entanto, o início da redução das taxas de juro por parte da Fed pode alterar esta situação, tal como aconteceu em 2020. Fontes: Bloomberg Finance LP, XTB Não estamos atualmente a observar uma pressão de alta dos especuladores no mercado da prata. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A sazonalidade na prata indica possíveis quedas adicionais nas próximas 2 semanas. Ao mesmo tempo, estamos a observar uma correlação muito maior entre o preço da prata e o cobre do que com o preço do ouro. Se a prata e o ouro caírem no futuro próximo em linha com a sazonalidade, níveis mais baixos podem parecer atraentes, considerando o comportamento de longo prazo dos preços da prata após os cortes anteriores da taxa de juros pelo Fed. Fonte: xStation5 Gás Natural O preço do gás subiu muito fortemente no final da semana anterior, atingindo quase 3,3 USD/MMBTU, fechando no nível mais alto desde a primeira metade de julho. No entanto, o preço abre um claro intervalo de descida no início da nova semana.

O aumento do preço na semana passada deve-se, entre outros factores, a outro baixo aumento dos inventários, o que provoca uma diminuição dos inventários comparativos

Apesar de tudo, o nível de inventários mantém-se num nível muito elevado, claramente acima da média de 5 anos

O nível de enchimento das instalações de armazenamento na Europa é superior a 90%, embora recentemente tenhamos observado uma maior pressão sobre o crescimento dos preços do gás TTF. No entanto, estes preços mantêm-se abaixo dos 40 EUR/MWh. No ano passado, no período de julho-outubro, os preços deste gás aumentaram de aproximadamente EUR 20 para 50/MWh, o que também apoiou um crescimento moderado no mercado de gás americano Os inventários nos EUA já estão a cair claramente abaixo do máximo de 5 anos, mas ainda estão acima da média de 5 anos e acima dos níveis do ano passado. Embora o nível de inventários na Europa e nos EUA antes da época de inverno pareça seguro, não se pode excluir um aumento significativo da volatilidade parece seguro, não é de excluir um aumento significativo da volatilidade em caso de caso ocorram anomalias climatéricas no período outono outono - inverno. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As posições líquidas no gás recuperaram em relação à média de longo prazo. Estamos a observar uma estabilização do número de posições curtas, mas as posições longas foram reduzidas recentemente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os preços do gás permanecem numa tendência ascendente e uma potencial formação de cabeça e ombros invertidos com uma linha da neckline em torno de 2,82 USD/MMBTU ainda está em jogo. A SMA de 50 períodos pode ser ultrapassada num futuro próximo. Fonte: xStation5 Cacau O preço do cacau perdeu claramente terreno na semana passada e, nos últimos 3 meses, o preço já perdeu 25% (tendo em conta também o rollover dos contratos de futuros)

O preço está a defender um importante nível de apoio de 7.000 USD por tonelada

Nas próximas semanas, terá início a colheita do cacau na chamada época própria nos países da África Ocidental. Os dados das primeiras entregas mostrarão como está a situação em relação ao ano anterior e permitirão avaliar o nível de défice ou excesso de oferta potencial na época 2024/2025.

Os analistas da BMI, uma empresa associada ao mercado de produtos agrícolas, apontam para uma melhoria do clima nos países da África Ocidental, que deverá afetar os bons resultados da colheita. Isto pode significar uma continuação da tendência descendente. No entanto, vale a pena recordar que a curva a prazo indica uma nova descida para 5.000-6.000 dólares por tonelada no próximo ano A sazonalidade a longo prazo relacionada com o início da colheita sugere uma descida dos preços nas próximas semanas e uma recuperação no final do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O preço está a saltar de um importante suporte em torno de 7.000 dólares por tonelada, mas temos uma linha de tendência descendente à nossa frente e uma retração de 50,0, na qual os lucros da última recuperação poderiam ser potencialmente realizados. Fonte: xStation5



