Medicamento experimental suspenso❓💊 As ações da Disc Medicine perdem até 7% 🚨

As ações da Disc Medicine (IRON.US) caíram mais de 7% hoje, após um artigo da Reuters sobre o programa de aprovação acelerada de medicamentos da FDA. A principal razão para o declínio é a suspensão da revisão regulatória do medicamento principal da empresa, o bitopertin, devido a sérias preocupações sobre a sua eficácia e risco de abuso. A decisão dos reguladores foi adiada por duas semanas, para 10 de fevereiro de 2026, o que é um claro sinal de alerta para o mercado de capitais. O que aconteceu – detalhes da decisão da FDA A FDA suspendeu a sua análise da bitopertina no âmbito do Programa Nacional de Vouchers Prioritários do Comissário da FDA — um programa de aprovação acelerada de medicamentos revelado pela administração Trump em junho de 2025. O programa prometia decisões regulatórias em apenas 1 a 2 meses, o que encurtaria o processo de prioridade padrão em até 4 a 6 meses. A bitopertina é um medicamento experimental em desenvolvimento para pacientes com uma doença sanguínea rara que causa extrema sensibilidade à luz solar. Os reguladores identificaram três questões principais na documentação regulatória: Primeira reserva — metodologia de investigação: A FDA questiona se o «tempo sem dor num ambiente relaxado ao ar livre» — o segundo objetivo dos ensaios clínicos — é uma medida estatisticamente robusta da eficácia do medicamento ou se simplesmente mostra que os pacientes se sentem melhor mentalmente em condições que são agradáveis para eles. A agência está a solicitar dados adicionais baseados em biomarcadores para confirmar que a diminuição dos metabolitos tóxicos realmente se traduz em benefícios terapêuticos mensuráveis para os pacientes. Segunda preocupação – potencial de abuso: A equipa da FDA responsável pela classificação de medicamentos com potencial viciante está a realizar estudos adicionais sobre a bitopertina para avaliar o seu potencial de uso indevido. A Reuters não conseguiu confirmar detalhes sobre o potencial de abuso, mas os avisos dos reguladores podem levar a restrições especiais na distribuição do medicamento. Contexto – questões mais amplas do que a própria Disc Medicine A Disc Medicine não está sozinha. Quase simultaneamente, a Reuters revelou que a Sanofi (SAN.FR), gigante farmacêutica francesa, teve de enfrentar a suspensão da revisão do seu medicamento Tzield (destinado ao tratamento da diabetes tipo 1). A suspensão do Tzield é ainda mais alarmante, uma vez que a FDA cita mortes de pacientes associadas ao tratamento e eventos adversos graves, como convulsões (em dezembro de 2024 e setembro de 2025) e complicações tromboembólicas (maio de 2025). O programa de vouchers de Trump está a revelar-se muito mais rigoroso do que se pensava inicialmente. Apenas um medicamento — um antibiótico genérico — foi aprovado ao abrigo do programa, apesar de a FDA ter anunciado em outubro de 2025 que 18 medicamentos participariam no processo de aprovação acelerada. A maioria das revisões está prevista para começar em 2026, com duas adicionais planeadas para 2027-2028. Posição e implicações da Disc Medicine John Quisel, CEO da Disc Medicine, disse à Reuters que os dados da bitopertina mostram «um perfil de segurança sólido e múltiplos benefícios médicos». Ele apontou para uma diminuição significativa nos metabolitos tóxicos (o desfecho primário de dois estudos em fase intermediária) e uma redução nas reações fototóxicas nos pacientes. No entanto, o otimismo do CEO não impediu a queda das ações. Para os investidores, a suspensão da FDA é um sinal claro de risco — o que significa que a aprovação não é certa e que as próximas duas semanas (até 10 de fevereiro) podem ser apenas o início do processo. A história mostra que, quando os reguladores levantam questões sobre a metodologia de pesquisa ou o potencial de abuso, o caminho para a aprovação muitas vezes se torna mais longo. Implicações para o setor Este incidente é significativo para todo o setor de biotecnologia e farmacêutico. O programa de vouchers era visto pelos investidores como um potencial atalho para lucros para empresas selecionadas. No entanto, as suspensões de hoje mostram que a FDA não vai cortar custos, independentemente da pressão política ou das promessas de aceleração. As ações da empresa estão a perder terreno hoje e a cair em importantes zonas de suporte técnico marcadas pela média móvel exponencial de 200 dias (a curva dourada no gráfico). A reação futura a esta zona pode determinar se a tendência atual continuará ou se veremos uma reversão. Fonte: xStation

