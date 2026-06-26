As ações chinesas continuam sob forte pressão de venda, e o sentimento dos investidores em relação à segunda maior economia do mundo continua a deteriorar-se. O Índice Hang Seng China Enterprises entrou num mercado em baixa do ponto de vista técnico, após cair mais de 20 % em relação ao seu pico de outubro, enquanto tanto o Índice Composto de Xangai como o Índice de Componentes de Shenzhen também registam perdas acentuadas. Os investidores manifestam uma preocupação crescente de que a recuperação económica da China continue a ser demasiado fraca para se traduzir num crescimento sustentado dos lucros, em particular no que diz respeito às empresas do setor tecnológico e de consumo. Uma pressão adicional advém do agravamento das tensões tecnológicas entre os Estados Unidos e a China, na sequência das acusações da Anthropic de que a Alibaba teria tentado extrair ilegalmente capacidades avançadas de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o mercado questiona cada vez mais se os milhares de milhões de dólares que estão a ser investidos em IA irão, em última análise, gerar retornos adequados, especialmente à medida que as restrições às exportações dos EUA continuam a limitar o acesso da China a semicondutores de ponta. Consequentemente, os investidores estão a reduzir a sua exposição às ações chinesas, apesar das valorizações cada vez mais atrativas em muitas empresas.

Hong Kong entra num mercado em baixa à medida que o sentimento em relação às ações chinesas se agrava

A parte mais fraca do mercado acionista chinês é, atualmente, Hong Kong. O Índice Hang Seng China Enterprises, que acompanha as maiores empresas da China continental cotadas no estrangeiro, caiu mais de 20 % em relação ao seu máximo de outubro, entrando oficialmente num mercado em baixa do ponto de vista técnico. Entretanto, o Índice Composto de Xangai registou uma descida de cerca de 1,1% e o Índice de Componentes de Shenzhen caiu quase 1,6%, o que sublinha que a onda de vendas está a afetar tanto os mercados no estrangeiro como os do continente.

Ainda há poucos dias, os sólidos resultados da Micron impulsionaram o otimismo nos setores globais dos semicondutores e da inteligência artificial. Esse otimismo está agora a esmorecer rapidamente, à medida que os investidores voltam a centrar-se nos desafios estruturais que a economia chinesa enfrenta e nos custos crescentes da corrida global à IA.

Alibaba volta a estar no centro do conflito tecnológico entre os EUA e a China

Outro catalisador por trás da recente onda de vendas é a Alibaba. A empresa norte-americana de inteligência artificial Anthropic informou o Senado dos EUA de que entidades afiliadas à Alibaba e ao seu laboratório de investigação em IA levaram a cabo o que descreve como o maior ataque de destilação de IA conhecido contra os seus modelos Claude.

Segundo a Anthropic, entre 22 de abril e 5 de junho, operadores ligados à Alibaba terão alegadamente utilizado cerca de 25 000 contas fraudulentas para gerar quase 28,8 milhões de interações com os modelos Claude, numa tentativa de replicar as suas capacidades e utilizar os resultados para treinar sistemas de IA concorrentes.

Se estas alegações forem confirmadas, o caso poderá reforçar o argumento a favor de um maior endurecimento dos controlos de exportação dos EUA sobre as empresas chinesas de inteligência artificial. Para os investidores, isto representa mais um aumento do risco regulatório e geopolítico, que tem vindo a ser, há vários anos, um dos principais fatores por detrás dos descontos nas avaliações em todo o setor tecnológico da China.

Fraca despesa de consumo continua a ser o maior desafio económico da China

No entanto, as tensões geopolíticas não são a única razão por detrás da fraqueza das ações chinesas. Os investidores estão a prestar cada vez mais atenção aos fundamentos internos. A despesa de consumo continua mais fraca do que o esperado, o mercado imobiliário ainda não se estabilizou e o ritmo da recuperação económica da China continua a desapontar tanto os investidores nacionais como os internacionais.

Isto é particularmente importante para empresas de comércio eletrónico, como a Alibaba e a JD.com, cujo crescimento de receitas a longo prazo depende fortemente do consumo das famílias. Sem uma recuperação significativa da procura dos consumidores, será difícil para estas empresas regressarem às taxas de crescimento observadas antes da recessão do mercado imobiliário chinês.

Inteligência Artificial ainda pode impulsionar o setor tecnológico chinês?

Os investidores estão cada vez mais a distinguir entre o boom global da IA e as perspetivas para as empresas tecnológicas chinesas. Enquanto as empresas norte-americanas continuam a beneficiar de uma procura recorde por chips avançados de IA e infraestruturas de centros de dados, as empresas chinesas têm de desenvolver os seus modelos de IA com acesso limitado a semicondutores de ponta e face a controlos cada vez mais restritivos à exportação de tecnologia por parte dos EUA.

Consequentemente, os investidores estão a tornar-se mais cautelosos quanto à possibilidade de o enorme capital que está a ser investido na IA em toda a China vir a gerar, em última análise, rendimentos atrativos.

O que irá determinar a evolução das ações chinesas?

Nos próximos meses, três fatores deverão determinar a evolução dos mercados acionistas chineses. Em primeiro lugar, o ritmo de recuperação do consumo interno e os dados macroeconómicos mais gerais. Em segundo lugar, a evolução das relações tecnológicas entre os EUA e a China e eventuais restrições adicionais às exportações. Em terceiro lugar, os resultados financeiros das maiores empresas tecnológicas da China, que revelarão se o forte investimento em inteligência artificial está a começar a traduzir-se num crescimento significativo das receitas e dos lucros.

Até que estas três áreas comecem a enviar sinais mais positivos, é provável que as ações chinesas continuem sob pressão, apesar das valorizações cada vez mais atrativas e dos múltiplos fundamentais historicamente baixos.

Alibaba (D1)

As ações da Alibaba já caíram mais de 50 % em relação ao seu pico de 2025 e estão atualmente a ser negociadas quase 30 % abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200). O sentimento em relação aos ativos chineses continua extremamente fraco, com outras grandes empresas tecnológicas, incluindo a Baidu, a Tencent e a Yum China, a registarem igualmente recuos a par da Alibaba.

Fonte: xStation5

Hang Seng (CHN.cash)

O contrato de futuros do Hang Seng caiu para níveis que não se viam desde abril de 2025, altura em que Donald Trump anunciou a imposição de direitos aduaneiros sobre as importações chinesas, desencadeando uma guerra comercial de curta duração.