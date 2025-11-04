Mercado cripto sobre pressão↘️

O mercado de criptomoedas está atualmente sob pressão por várias razões importantes. Primeiro, a incerteza macroeconómica e a política monetária limitam significativamente o apetite por ativos de maior risco. A Reserva Federal ainda não forneceu sinais claros sobre novos cortes nas taxas de juro, criando incerteza entre os investidores. Além disso, um dólar mais forte e as crescentes preocupações com a economia global estão levando os investidores a agir com cautela e reduzir a exposição a ativos mais voláteis, incluindo criptomoedas. Como resultado, estamos a assistir a quedas acentuadas, com o Bitcoin a perder 5% hoje, caindo para cerca de 101 000 dólares, enquanto o Ethereum caiu mais de 5,7%, atingindo aproximadamente 3377 dólares. Esses movimentos dinâmicos dos preços demonstram claramente a forte influência que os atuais fatores de risco estão a ter no mercado. Em segundo lugar, a alta alavancagem e as rápidas liquidações de posições longas contribuíram para quedas rápidas nos preços. A quebra de níveis de suporte importantes desencadeou ordens de venda automáticas, aprofundando a correção e causando um efeito cascata de liquidações. Esse fenômeno é particularmente pronunciado em um mercado volátil, onde mesmo pequenas flutuações podem desencadear movimentos significativos nos preços em um curto período. Em terceiro lugar, as saídas de capital dos ETFs e o interesse limitado dos investidores institucionais enfraqueceram o apoio do mercado. Os fundos de investimento relacionados com criptomoedas sofreram retiradas, e o influxo de novos investidores, bem como a atividade de grandes players, permanecem moderados. O apoio reduzido das instituições torna o mercado mais suscetível a flutuações de curto prazo e correções repentinas. Em quarto lugar, o sentimento do mercado e os fatores técnicos estão a amplificar a pressão de venda. Índices de sentimento, como o índice “Medo e Ganância”, indicam medo e cautela significativos entre os participantes do mercado. De uma perspetiva técnica, a quebra de níveis de apoio importantes, padrões de velas fracos e liquidez em declínio aumentam ainda mais o risco de quedas contínuas. Como resultado, a combinação de fatores macroeconómicos, técnicos e psicológicos está a levar à fraqueza do mercado e a uma maior volatilidade nos preços das criptomoedas. Fonte: xStation5

