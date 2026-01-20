Urânio volta a brilhar: preços em máximos de 18 meses e ações disparam
O urânio voltou a ser o centro das atenções dos investidores, uma vez que a recuperação da matéria-prima impulsionou as ações relacionadas ao urânio para novos máximos históricos. Os preços do urânio subiram para $85,25 por libra, atingindo o nível mais alto em quase 18 meses.
O mercado está cada vez mais a precificar uma combinação de aumento da procura estrutural e um impulso adicional de compra por parte dos fundos de investimento.
Ações de empresas como a Uranium Energy Corp (UEC.US) nos Estados Unidos, a Cameco (CCJ.US) do Canadá e a Kazatomprom (KAP.UK), a maior produtora mundial de urânio, com sede no Cazaquistão, registaram ganhos numa escala histórica, impulsionados pelo forte retorno da energia nuclear.
Em comentários recentes, o Bank of America indicou que espera que os preços do urânio subam de forma constante em 2026, com o foco dos investidores provavelmente permanecendo voltado para grandes produtores, como a Cameco, em vez de mineradoras menores.
The uranium bull market is back — after nearly 20 years
Os preços do urânio já registaram uma recuperação substancial, mas continuam muito abaixo dos níveis máximos observados durante o mercado altista anterior, em 2007. O setor sofreu o impacto do desastre de Fukushima, mas hoje a narrativa está a mudar novamente, em direção ao urânio como uma das fontes de energia mais eficientes e confiáveis num mundo que procura energia estável e escalável.
Key drivers behind the rise in uranium prices
- Um ciclo ascendente mais amplo das commodities e uma recuperação da procura a longo prazo.
A recuperação do urânio insere-se no contexto mais amplo de um mercado altista das commodities e de uma reconstrução da procura a longo prazo. A energia nuclear é cada vez mais vista como a pedra angular de uma geração de eletricidade estável e com baixas emissões, também essencial para expandir a capacidade computacional e alimentar a inteligência artificial.
- Uma mudança na abordagem dos EUA à política nuclear.
O impulso político está a crescer para reconstruir a cadeia de abastecimento doméstica de combustível nuclear dos Estados Unidos. Sinais do mercado sugerem que alguns requisitos regulatórios para licenças relacionadas a instalações de enriquecimento de urânio foram flexibilizados, enquanto o tema da expansão da infraestrutura nuclear dos EUA voltou à agenda política.
- Adaptação às sanções e à redução da disponibilidade de combustível nuclear russo.
Um tema estrutural importante é o ajuste do mercado às restrições criadas pelas sanções e ao acesso reduzido ao combustível nuclear russo. O afastamento gradual do urânio russo está a aumentar o interesse na cooperação com parceiros ocidentais, como a Cameco e a Centrus, para estabilizar o abastecimento e preencher possíveis lacunas.
- Compras mais agressivas por fundos e pelo mercado físico.
A procura por investimentos está a ganhar importância novamente, particularmente em veículos apoiados por urânio físico. Nas últimas semanas, a atenção voltou-se para a compra relatada de 100.000 libras de urânio pela Sprott, com sede no Canadá, reforçando a visão de que o capital institucional está a reentrar no setor com convicção renovada.
- A energia nuclear ganha apoio com o boom dos centros de dados.
A rápida expansão da infraestrutura digital e da IA está a impulsionar a procura por energia altamente confiável. Isso reforça o argumento de que a energia nuclear pode se tornar um pilar fundamental no fornecimento de centros de dados com alto consumo de energia, apoiando indiretamente as expectativas de procura por urânio.
- Disponibilidade cada vez menor de oferta secundária.
A médio e longo prazo, o mercado pode sentir cada vez mais o declínio na oferta “líquida” proveniente de estoques, material reprocessado e outras fontes secundárias. Historicamente, isso tem sido um catalisador para o aumento dos preços sempre que o mercado global se torna mais restrito.
- Novos reatores na Ásia como base da procura a longo prazo.
A pressão ascendente a longo prazo pode intensificar-se à medida que novas unidades nucleares são comissionadas, principalmente na China e na Índia, mas também em outras economias em desenvolvimento onde a energia nuclear está a tornar-se mais importante para a segurança energética.
- Perspetivas de procura: o mercado vê uma lacuna estrutural persistente As estimativas da indústria sugerem que a procura global de urânio poderá aumentar cerca de 28% até 2030, o que implica uma pressão sustentada para que as empresas de serviços públicos aumentem as suas coberturas de aquisição, uma concorrência mais acirrada pelo material disponível e uma pressão ascendente no mercado spot.
- A volatilidade continua a fazer parte do "jogo", mas os fundamentos estão a fortalecer-se. Os mercados de urânio são naturalmente propensos a movimentos bruscos e episódios de correções rápidas. Mesmo assim, há sinais crescentes de que o «nervosismo» de curto prazo pode coexistir com uma tendência de alta de longo prazo, impulsionada pelo aumento da atividade contratual, pelas compras das concessionárias e pelo papel cada vez mais importante da energia nuclear no mix energético global.
A Uranium Energy Corp é a maior empresa sediada nos Estados Unidos envolvida na produção de urânio no país. As ações atingiram níveis recordes ontem, subindo acima de $18 por ação, e registraram um aumento de mais de 36% no acumulado do ano.
UEC.US (D1)
As ações da Centrus Energy, a maior e, efetivamente, a única grande empresa norte-americana especializada no processamento de urânio, apresentaram ganhos excepcionais. Recentemente, as ações recuperaram-se da sua média móvel de 200 dias no gráfico diário, retomando a sua tendência ascendente.
LEU.US (D1)
As ações da Cameco, a segunda maior mineradora de urânio dos Estados Unidos, atingiram o valor recorde de $117 por ação.
CCJ.US (D1)
Ações da Meta Platforms sobem após recomendação de compra da Jefferies
Abertura da sessão americana: Tentativa de recuperação em Wall Street; Meta Platforms sobe 3,5%
Ação da semana: TSMC, o coração da revolução global da IA
Intel vai apresentar resultados hoje, o que esperar? 📊
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.