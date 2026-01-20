Urânio volta a brilhar: preços em máximos de 18 meses e ações disparam

O urânio voltou a ser o centro das atenções dos investidores, uma vez que a recuperação da matéria-prima impulsionou as ações relacionadas ao urânio para novos máximos históricos. Os preços do urânio subiram para $85,25 por libra, atingindo o nível mais alto em quase 18 meses.

O mercado está cada vez mais a precificar uma combinação de aumento da procura estrutural e um impulso adicional de compra por parte dos fundos de investimento.

Ações de empresas como a Uranium Energy Corp (UEC.US) nos Estados Unidos, a Cameco (CCJ.US) do Canadá e a Kazatomprom (KAP.UK), a maior produtora mundial de urânio, com sede no Cazaquistão, registaram ganhos numa escala histórica, impulsionados pelo forte retorno da energia nuclear.

Em comentários recentes, o Bank of America indicou que espera que os preços do urânio subam de forma constante em 2026, com o foco dos investidores provavelmente permanecendo voltado para grandes produtores, como a Cameco, em vez de mineradoras menores.

The uranium bull market is back — after nearly 20 years

Fonte: Cameco

Os preços do urânio já registaram uma recuperação substancial, mas continuam muito abaixo dos níveis máximos observados durante o mercado altista anterior, em 2007. O setor sofreu o impacto do desastre de Fukushima, mas hoje a narrativa está a mudar novamente, em direção ao urânio como uma das fontes de energia mais eficientes e confiáveis num mundo que procura energia estável e escalável.

Key drivers behind the rise in uranium prices

Um ciclo ascendente mais amplo das commodities e uma recuperação da procura a longo prazo.

A recuperação do urânio insere-se no contexto mais amplo de um mercado altista das commodities e de uma reconstrução da procura a longo prazo. A energia nuclear é cada vez mais vista como a pedra angular de uma geração de eletricidade estável e com baixas emissões, também essencial para expandir a capacidade computacional e alimentar a inteligência artificial.



O impulso político está a crescer para reconstruir a cadeia de abastecimento doméstica de combustível nuclear dos Estados Unidos. Sinais do mercado sugerem que alguns requisitos regulatórios para licenças relacionadas a instalações de enriquecimento de urânio foram flexibilizados, enquanto o tema da expansão da infraestrutura nuclear dos EUA voltou à agenda política.



Um tema estrutural importante é o ajuste do mercado às restrições criadas pelas sanções e ao acesso reduzido ao combustível nuclear russo. O afastamento gradual do urânio russo está a aumentar o interesse na cooperação com parceiros ocidentais, como a Cameco e a Centrus, para estabilizar o abastecimento e preencher possíveis lacunas.



A procura por investimentos está a ganhar importância novamente, particularmente em veículos apoiados por urânio físico. Nas últimas semanas, a atenção voltou-se para a compra relatada de 100.000 libras de urânio pela Sprott, com sede no Canadá, reforçando a visão de que o capital institucional está a reentrar no setor com convicção renovada.



A rápida expansão da infraestrutura digital e da IA está a impulsionar a procura por energia altamente confiável. Isso reforça o argumento de que a energia nuclear pode se tornar um pilar fundamental no fornecimento de centros de dados com alto consumo de energia , apoiando indiretamente as expectativas de procura por urânio.



A médio e longo prazo, o mercado pode sentir cada vez mais o declínio na oferta “líquida” proveniente de estoques, material reprocessado e outras fontes secundárias. Historicamente, isso tem sido um catalisador para o aumento dos preços sempre que o mercado global se torna mais restrito.



A pressão ascendente a longo prazo pode intensificar-se à medida que novas unidades nucleares são comissionadas, principalmente na China e na Índia , mas também em outras economias em desenvolvimento onde a energia nuclear está a tornar-se mais importante para a segurança energética.



As estimativas da indústria sugerem que a procura global de urânio poderá aumentar cerca de 28% até 2030, o que implica uma pressão sustentada para que as empresas de serviços públicos aumentem as suas coberturas de aquisição, uma concorrência mais acirrada pelo material disponível e uma pressão ascendente no mercado spot. A volatilidade continua a fazer parte do "jogo", mas os fundamentos estão a fortalecer-se. Os mercados de urânio são naturalmente propensos a movimentos bruscos e episódios de correções rápidas. Mesmo assim, há sinais crescentes de que o «nervosismo» de curto prazo pode coexistir com uma tendência de alta de longo prazo, impulsionada pelo aumento da atividade contratual, pelas compras das concessionárias e pelo papel cada vez mais importante da energia nuclear no mix energético global.



A Uranium Energy Corp é a maior empresa sediada nos Estados Unidos envolvida na produção de urânio no país. As ações atingiram níveis recordes ontem, subindo acima de $18 por ação, e registraram um aumento de mais de 36% no acumulado do ano.

UEC.US (D1)

Fonte: xStation5

As ações da Centrus Energy, a maior e, efetivamente, a única grande empresa norte-americana especializada no processamento de urânio, apresentaram ganhos excepcionais. Recentemente, as ações recuperaram-se da sua média móvel de 200 dias no gráfico diário, retomando a sua tendência ascendente.

LEU.US (D1)

Fonte: xStation5

As ações da Cameco, a segunda maior mineradora de urânio dos Estados Unidos, atingiram o valor recorde de $117 por ação.

CCJ.US (D1)