As bolsas europeias estão a negociar maioritariamente em baixa na segunda-feira, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado uma nova tarifa global uniforme de 15%, com efeito imediato.

A decisão seguiu-se a uma decisão do Supremo Tribunal que bloqueou uma parte significativa do anterior sistema tarifário, que tinha melhorado brevemente o sentimento do mercado no final da semana passada. A nova escalada aumentou mais uma vez a incerteza comercial e reduziu o apetite pelo risco. Os investidores estão preocupados com o impacto no crescimento global e nas expectativas de inflação. Os futuros dos índices dos EUA também apontam para uma abertura mais fraca. Os principais índices europeus estão sob pressão - o Euro Stoxx 50 (EU50) está a cair cerca de 0,20%, enquanto o DAX da Alemanha está a cair cerca de 0,44%, reflectindo a sua elevada exposição ao comércio internacional. O FRE40 da França atingiu brevemente um novo máximo histórico antes de descer (atualmente -0,25%). O UK100 está a cair 0,25%. O índice alargado Stoxx 600 está a cair cerca de 0,30%, com a maioria dos sectores em território negativo. Entre os mais fracos estão as empresas industriais sensíveis ao comércio externo.

Os movimentos sectoriais e as acções individuais são mistos. As empresas de luxo, como a Kering (KER.FR +3,30%) e a LVMH (MC.FR +1,50%), apoiaram inicialmente o mercado francês, enquanto as empresas aeroespaciais e de defesa, incluindo a Airbus e a Thales, estavam em declínio.

A Novo Nordisk (NOVOB.DK) caiu mais de 12% depois de o seu medicamento para a obesidade CagriSema não ter atingido o objetivo primário num ensaio clínico. Este facto intensificou as preocupações com a concorrência.

A Johnson Matthey (JMAT.UK) está a perder mais de 16%, na sequência de uma redução do preço de venda da sua divisão Catalyst Technologies.

A JD Sports (JD.UK) está a ganhar 5,00% depois de ter anunciado um programa de recompra de acções no valor de £200 milhões.

A Rolls-Royce (RR.UK) desceu 1,20% antes da publicação dos seus resultados no final desta semana.

Os dados macroeconómicos deram algum apoio às perspectivas europeias, apesar da volatilidade do mercado. O índice Ifo de clima empresarial da Alemanha subiu para 88,6 pontos em fevereiro, ligeiramente acima das expectativas e o valor mais elevado desde agosto, sinalizando sinais cautelosos de recuperação.

Dados recentes do PMI da zona euro, divulgados no final da semana passada, também mostraram que a indústria transformadora regressou ao território de expansão após vários meses de contração.

A Presidente do BCE, Christine Lagarde, avisou que uma política comercial imprevisível poderia perturbar o investimento e a estabilidade económica. Nos próximos dias, o mercado aguarda novas divulgações de resultados empresariais na Europa.

