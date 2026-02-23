As criptomoedas estão a registar quedas moderadas hoje, num contexto de cautela em Wall Street e incerteza contínua nos mercados globais. O Bitcoin caiu mais de 2%, enquanto o mercado de criptomoedas em geral continua a enfrentar um sério desafio em termos de entradas de capital e envolvimento dos investidores. Notavelmente, a oferta da stablecoin USDT caiu mais de $3 mil milhões nos últimos dois meses, ecoando o padrão de mercado em baixa observado em 2022. O USDT acaba de acionar um sinal anteriormente observado apenas no fundo do mercado de 2022. Historicamente, o estresse extremo de liquidez marcou zonas de oportunidade potencial, mas somente após a confirmação do esgotamento da pressão de venda. Fonte: CryptoQuant O Bitcoin registou uma baixa atividade na rede por seis meses consecutivos. A última vez que uma dinâmica semelhante foi observada foi em 2024, quando o preço do Bitcoin sofreu uma correção de aproximadamente -30%. Fonte: CryptoQuant O Índice de Poder de Compra da Binance caiu para níveis observados no passado. Os dados apontam para um padrão familiar: uma janela de procura comprimida, um mercado a recuperar o fôlego e, se a história se repetir, uma configuração que estatisticamente tende a resolver-se em alta. Fonte: CryptoQuant, Binance Fluxos para ETFs de Bitcoin e Ethereum As últimas sessões continuaram a apresentar saídas líquidas dos ETF's de Bitcoin e Ethereum. Wall Street parece estar a distribuir a exposição, apesar das quedas significativas nos preços nas últimas semanas. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Bitcoin (D1, H1) Ambas as criptomoedas sofreram quedas acentuadas. No entanto, conforme observado no intervalo de tempo por hora, a pressão de venda permanece persistente. A ausência de um impulso estrutural da procura tornou-se a questão central do mercado de criptomoedas, possivelmente ainda mais significativa do que o excesso de oferta latente. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Ethereum (D1, H1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.