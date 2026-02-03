A Merck & Co., o gigante farmacêutico mundial conhecido pelos seus medicamentos oncológicos e vacinas, divulgou hoje os seus resultados do quarto trimestre de 2025 e as suas diretrizes para 2026, que podem ser descritos numa palavra: mistos. A empresa registou um sólido crescimento das receitas trimestrais impulsionado por produtos-chave como o Keytruda e novos tratamentos para doenças pulmonares, mas ao mesmo tempo enfrentou desafios significativos com a sua vacina Gardasil, o que pesou nas previsões para o ano inteiro. As receitas do quarto trimestre atingiram 16,4 mil milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas de 16,17 mil milhões de dólares. O lucro ajustado por ação (EPS) foi de 2,04 USD, ligeiramente acima da previsão de 2,01 USD. O EPS GAAP foi de 1,19 USD, contra 1,48 USD no ano anterior. Apesar dos bons resultados trimestrais, as orientações da Merck para 2026 foram algo decepcionantes: a empresa prevê receitas entre 65,5 mil milhões e 67 mil milhões de dólares, com um EPS ajustado de 5,00-5,15 dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 67,5 mil milhões de dólares e um EPS de 5,27 dólares. A margem bruta está projectada em aproximadamente 82%, ligeiramente acima das expectativas do mercado de 81,8%. Principais resultados financeiros do quarto trimestre de 2025 Receita total: USD 16,40 mil milhões (+5% y/y, previsão: USD 16,17 mil milhões)

EPS ajustado: USD 2,04 (previsão: USD 2,01)

EPS GAAP: USD 1,19 (abaixo de USD 1,48 a/a)

Keytruda: USD 8,37 mil milhões (+6,8% y/y, previsão: USD 8,24 mil milhões) Perspetivas para 2026 Receitas: USD 65,5-67 mil milhões (previsão: USD 67,5 mil milhões)

EPS ajustado: USD 5,00-5,15 (previsão: 5,27)

Margem bruta: 82% (previsão: 81,8%) XTB, Bloomberg Principais produtos e segmentos Os resultados do quarto trimestre mostram um quadro misto para o negócio da Merck: Factores de crescimento: Keytruda: As vendas aumentaram 6,8% em termos homólogos para 8,37 mil milhões de dólares, acima da previsão de 8,24 mil milhões de dólares.

Novos medicamentos para as doenças pulmonares (Ohtuvayre/Winrevair): Fortes resultados na sequência da aquisição da Verona Pharma.

Fortes resultados na sequência da aquisição da Verona Pharma. Outros produtos (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): Vendas em linha ou ligeiramente acima das expectativas.

Vendas em linha ou ligeiramente acima das expectativas. Saúde Animal: USD 1,51 mil milhões (+7,7% y/y), um segmento não farmacêutico estável. Produtos sob pressão: Gardasil: As vendas diminuíram 33% y/y para USD 1,03 mil milhões, não estando previstas entregas na China em 2026.

Lagevrio e Lynparza: Vendas abaixo das expectativas. Estratégia e perspectivas de desenvolvimento Em termos de estratégia e desenvolvimento, a Merck continua a envidar esforços para diversificar o seu portefólio e preparar-se para as mudanças no mercado, incluindo a expiração da patente americana do Keytruda em 2028. A empresa está a concentrar-se na expansão da sua carteira com novos medicamentos oncológicos, pulmonares e antivirais, bem como na inovação dos produtos existentes. Neste contexto, a Merck está a investir fortemente em I&D e a expandir a produção nos EUA, planeando despesas de capital e de I&D superiores a 70 mil milhões de dólares. Além disso, a empresa chegou a um acordo com o governo dos EUA relativamente às tarifas de importação, segundo o qual os produtos serão fornecidos através de um programa “direct-to-patient” em troca de um adiamento de três anos das tarifas. A orientação da Merck para 2026 aponta para um crescimento moderado das receitas e dos lucros, mantendo a estabilidade nos principais segmentos de negócio. Os fortes resultados do Keytruda e dos novos medicamentos pulmonares, combinados com os investimentos no desenvolvimento de produtos e a otimização do portfólio, posicionam a empresa para enfrentar a futura concorrência dos genéricos e manter a sua presença farmacêutica estratégica. XTB, Bloomberg Conclusões A Merck mantém uma posição estável no sector farmacêutico, com bases sólidas nos segmentos de oncologia, pneumologia e medicamentos especializados.

Os resultados do quarto trimestre mostram um crescimento em áreas-chave, compensado por um declínio nas vendas de Gardasil.

A orientação para o ano inteiro indica um crescimento moderado, enquanto a empresa se prepara para a futura concorrência dos genéricos para o Keytruda.

As aquisições estratégicas e os investimentos em novos produtos demonstram os esforços para diversificar as fontes de receitas e reforçar a posição da empresa a longo prazo.

