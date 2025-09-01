Metais perto de máximos históricos📈🚨

💡Prata valoriza 2,2% e ouro valoriza 0,8%. Os preços do ouro e da prata estão a subir acentuadamente hoje, atingindo os seus níveis mais elevados em muitos anos, impulsionados pelas expectativas de cortes iminentes nas taxas de juro pelo Fed, forte procura por ETFs e risco geopolítico crescente. A prata ultrapassou os 40 dólares por onça pela primeira vez desde 2011, ganhando cerca de 40% este ano, enquanto o ouro se aproximou de um recorde de mais de 3.500 dólares por onça, um aumento de 31% desde o início do ano. Nos últimos três anos, os preços de ambos os metais mais do que duplicaram em meio à incerteza política e de mercado. Só hoje, a PRATA subiu 2,2%, enquanto o OURO registou um aumento de 0,8%. Expectativas em relação aos cortes nas taxas de juro pelo Fed O crescente consenso de que o Federal Reserve irá em breve cortar as taxas de juro (agora com quase 90% de probabilidade) fez com que os preços do ouro e da prata subissem. Taxas de juro mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o ouro e a prata, tornando-os mais atraentes para investidores que buscam proteção contra a flexibilização monetária e a desvalorização da moeda. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: CME Tensões políticas e geopolíticas A incerteza sobre a independência do Federal Reserve, exemplificada pelas tentativas do presidente Trump de demitir a membro do conselho do Fed, Lisa Cook, aumentou as preocupações nos mercados globais. Um tribunal federal decidiu recentemente que a maioria das tarifas impostas durante a era Trump são ilegais, mas manteve as tarifas existentes em vigor enquanto se aguarda novos procedimentos, deixando a política comercial em limbo e reforçando ainda mais as estratégias defensivas do mercado. Além disso, a adição da prata à lista de minerais críticos dos EUA aumenta a sua importância estratégica, aumentando a perspetiva de volatilidade futura dos preços impulsionada por políticas. Metais preciosos em alta Tanto o ouro quanto a prata romperam níveis-chave de resistência (US$ 3.450 para o ouro e US$ 40 para a prata), provocando um aumento na demanda e reforçando a tendência de alta. No geral, o setor de metais preciosos está a passar por uma combinação única de fatores favoráveis, raramente vista de forma tão sincronizada, resultando em preços recordes, demanda sustentada por ETFs (desde o início do ano, as ações de ouro em ETFs aumentaram 12%, enquanto para a prata foram 13%) e mudanças estruturais na abordagem dos investidores em relação ao risco e à cobertura. Tecnicamente, ambas as commodities estão a manter suas tendências de alta de longo prazo. OURO está a aproximar-se dos seus máximos históricos, enquanto a PRATA está a ser negociada perto dos seus máximos de 2011. Fonte: xStation

