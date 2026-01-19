Micron está a ver a procura de RAMs sem precedentes 🚨

O mercado de memória está a entrar numa nova era. Não se trata de mais um ciclo de altos e baixos como vimos em anos anteriores. É algo maior. Uma mudança estrutural que está a abalar todo o setor de semicondutores e a estabelecer novas regras para o jogo. A Micron, uma das gigantes da DRAM, fala abertamente de uma escassez de memória sem precedentes que se estenderá muito além de 2026. O problema não está nos computadores pessoais ou smartphones. A origem da perturbação são os centros de dados e a infraestrutura de IA. Aqui, os chips HBM e DRAM avançados valem o seu peso em ouro e a procura está a crescer exponencialmente com cada nova geração de modelos de IA. A produção de memória para IA está a absorver uma parte significativa da capacidade de produção global. O resto do mercado, de computadores pessoais a smartphones, fica em segundo plano e precisa competir pelo que resta. Esta não é uma perturbação temporária. Trata-se de uma lacuna estrutural duradoura no abastecimento que pode crescer a uma escala nunca antes vista.A decisão da Micron de adquirir a fábrica PSMC em Taiwan por 1,8 mil milhões de dólares envia um sinal claro. A empresa não está a construir uma nova fábrica do zero, o que levaria anos. Está a adquirir infraestrutura pronta e a garantir a sua posição no centro da produção global de memória. Os efeitos só se tornarão visíveis no segundo semestre de 2027, o que significa que a pressão sobre o abastecimento persistirá por mais alguns trimestres. O mercado já está a levar isso em consideração. Os fabricantes de hardware estão a garantir entregas de memória para 2026 e 2027. Os preços de DRAM e HBM continuam sob pressão ascendente, e o poder de barganha está claramente a mudar a favor dos produtores de memória. A IA não é um pico de procura pontual. Cada nova geração de modelos aumenta a procura mais rapidamente do que a capacidade de produção consegue acompanhar.Para os investidores, isso significa uma coisa. As margens dos produtores de memória podem permanecer altas por muitos anos, e a narrativa tradicional da ciclicidade do mercado não se aplica mais. Este não é um boom típico. Este é um novo regime de mercado em que a memória se torna um recurso estratégico. Para o mercado de semicondutores, 2026 e os anos seguintes serão completamente diferentes de tudo o que vimos antes. Fonte: xStation5

