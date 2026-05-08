Microsoft: Fundos retiram exposição à Microsoft e falam dos riscos da IA

A Microsoft registou uma queda superior a 1 % após notícias de que o fundo de investimento especulativo TCI Fund Management reduziu significativamente a sua posição na empresa, diminuindo a sua participação de cerca de 10 % da carteira para aproximadamente 1 % no final de março. A medida em si é notável, mas o raciocínio por trás dela é ainda mais importante. De acordo com relatos, o fundador da TCI, Christopher Hohn, acredita que o rápido desenvolvimento da IA poderá tornar-se uma ameaça a longo prazo para os principais produtos da Microsoft, em particular o Office e, em certa medida, o Azure. A TCI terá vendido quase toda a sua posição, anteriormente avaliada em cerca de 8 mil milhões de dólares, aumentando simultaneamente a sua exposição à Alphabet. Isto sugere uma rotação de capital para uma empresa que o fundo considera estar melhor posicionada na corrida em evolução da IA. O mercado interpretou isto não como um ajuste de carteira de rotina, mas como um sinal claro de que as perceções em torno dos riscos competitivos no software e na IA estão a começar a mudar. A principal preocupação é que os modelos e agentes de IA possam alterar fundamentalmente a forma como os utilizadores interagem com o software. A Microsoft dominou historicamente porque os fluxos de trabalho se centravam no Word, Excel, Outlook e no ecossistema mais alargado do Windows. No entanto, se mais tarefas começarem a passar diretamente para interfaces impulsionadas pela IA, as aplicações tradicionais poderão perder gradualmente o seu papel central. Nesse cenário, a IA não só fortaleceria a Microsoft, como também poderia potencialmente minar parte da sua vantagem competitiva histórica. Os investidores já começaram a prestar mais atenção à adoção do Copilot, mais lenta do que o esperado, aos gastos massivos em infraestruturas de IA e aos riscos associados à expansão dos centros de dados e ao aumento dos custos de computação. A Microsoft está a investir dezenas de mil milhões de dólares em IA, e a questão fundamental é se o retorno desses investimentos chegará com rapidez suficiente para sustentar as atuais taxas de crescimento e margens de lucro. Ao mesmo tempo, isto não significa que os fundamentos da Microsoft sejam fracos. Pelo contrário, a empresa continua a ser vista como uma das maiores beneficiárias da IA e da computação em nuvem, apoiada pela sua enorme base de clientes empresariais e pela forte posição em termos de infraestruturas através do Azure. A questão prende-se mais com a avaliação e as expectativas. Com os gastos a acelerarem de forma tão agressiva, os investidores estão a tornar-se muito mais exigentes e querem ver uma monetização mais rápida e clara da IA.

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