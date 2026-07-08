Minutas da FOMC: Hawkish tom confirmado

Principais conclusões da «ata» do FOMC de junho:

Decisão sobre as taxas de juro: Todos os responsáveis da Reserva Federal apoiaram a decisão de junho de manter as taxas de juro inalteradas.

Todos os responsáveis da Reserva Federal apoiaram a decisão de junho de manter as taxas de juro inalteradas. Risco de regresso aos aumentos: Quase todos os membros do comité referiram que, caso a inflação elevada persista, provavelmente se justificaria um maior «endurecimento da política monetária».

Quase todos os membros do comité referiram que, caso a inflação elevada persista, provavelmente se justificaria um maior «endurecimento da política monetária». Novos fatores pró-inflacionistas: A maioria dos participantes apontou cenários em que a inflação se mantém elevada devido à procura relacionada com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), o conflito no Médio Oriente e as tarifas. Por este motivo, os membros da Reserva Federal decidiram rever em alta as previsões de inflação para 2026 e 2027, em comparação com março.

A maioria dos participantes apontou cenários em que a inflação se mantém elevada devido à procura relacionada com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), o conflito no Médio Oriente e as tarifas. Por este motivo, os membros da Reserva Federal decidiram rever em alta as previsões de inflação para 2026 e 2027, em comparação com março. Expectativas de inflação: A maioria dos decisores políticos considera que existe um risco elevado de que uma inflação prolongada possa afetar negativamente as expectativas de inflação dos consumidores (a sua «desancoragem»).

A maioria dos decisores políticos considera que existe um risco elevado de que uma inflação prolongada possa afetar negativamente as expectativas de inflação dos consumidores (a sua «desancoragem»). Mudança de postura (eliminação do «viés de flexibilização»): A maioria dos membros manifestou-se a favor da eliminação da formulação da declaração anterior que sugeria um viés no sentido da flexibilização monetária (reduções das taxas).

A maioria dos membros manifestou-se a favor da eliminação da formulação da declaração anterior que sugeria um viés no sentido da flexibilização monetária (reduções das taxas). Nova comunicação: Uma vasta maioria considera vantajoso encurtar a declaração do FOMC. Foi acordado que a declaração deve comunicar diretamente o compromisso com o chamado «duplo mandato», com especial ênfase na restauração da estabilidade dos preços.

Uma vasta maioria considera vantajoso encurtar a declaração do FOMC. Foi acordado que a declaração deve comunicar diretamente o compromisso com o chamado «duplo mandato», com especial ênfase na restauração da estabilidade dos preços. Situação da economia: A equipa técnica da Reserva Federal reduziu ligeiramente as previsões de crescimento do PIB em comparação com abril; no entanto, os decisores políticos avaliam que o mercado de trabalho se manterá estável no curto prazo.

O tom das atas e da própria reunião de junho é, de facto, «hawkish»? Sim, pode afirmar-se que o tom das atas das discussões é claramente «hawkish», mas não dispomos de uma declaração clara de que seja necessária uma subida das taxas neste preciso momento, o que poderá ter acalmado ligeiramente o mercado. Vale também a pena recordar que a reunião do Fed teve lugar numa altura em que o sentimento geral era muito favorável a uma subida das taxas, e que o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, suavizou ligeiramente a sua posição durante o recente simpósio económico em Sintra.

No entanto, a supressão da formulação que sugeria futuros cortes («tendência para a flexibilização») e a intenção de encurtar o comunicado para se centrar na «estabilidade dos preços» constituem um sinal claro: o Fed está a pôr fim às suas promessas de cortes nas taxas e a endurecer a sua postura. O banco central pretende pôr fim às especulações do mercado sobre uma flexibilização. Embora tenham surgido recentemente expectativas de que o Fed pudesse voltar a prever cortes, dada a queda dos preços do petróleo, as últimas atas não deixam margem para ilusões.

Como é que os membros percebem a inflação? Os membros do FOMC consideram a inflação atual extremamente persistente e impulsionada por fatores com os quais nunca se depararam anteriormente. A maior surpresa aqui é a identificação aberta do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) como um fator pró-inflacionista (embora, no que diz respeito ao mercado de trabalho, este fator possa ser visto de forma bastante diferente). A procura por chips, centros de dados e eletricidade, combinada com a guerra no Médio Oriente e as guerras tarifárias, cria novas pressões sobre os preços. As previsões de inflação para os próximos anos foram revistas em alta, demonstrando que o Fed se prepara para uma luta longa e difícil, ao mesmo tempo que receia que a sociedade se habitue aos preços elevados (desancoragem das expectativas).

Existe o receio de um regresso aos aumentos das taxas? Definitivamente sim, e esta é a conclusão mais importante para os mercados. Embora estejamos agora a assistir a uma recuperação do EURUSD, as atas confirmam que a postura hawkish não é visível apenas em Warsh. A declaração aberta de que «quase todos» os decisores políticos estão preparados para um aperto da política monetária (ou seja, aumentos das taxas) caso a inflação não venha a diminuir, altera completamente a narrativa do mercado. As «atas» mostram que a Reserva Federal não só abandonou completamente a sua postura dovish, como, face aos riscos crescentes de aumento da inflação, a anticipação de um aumento das taxas em setembro poderá não ser assim tão exagerada. A combinação de um crescimento mais lento do PIB com um mercado de trabalho ainda muito estável dá tranquilidade à Reserva Federal: a economia ainda não está a entrar em colapso, pelo que não há necessidade urgente de a salvar com cortes. O Fed pode, assim, concentrar-se a 100% em combater a inflação, mesmo que isso implique mais um aumento das taxas. No entanto, vale a pena salientar que tal declaração não foi feita e, devido à redução das orientações prospectivas, provavelmente não será feita, deixando o mercado a adivinhar o que esperar das futuras decisões do Fed.

O EURUSD aproxima-se do nível de 1,1430 após a publicação da ata

EURUSD testa máximos diários, apesar do tom evidentemente «hawkish». Vale a pena notar, no entanto, que não há uma declaração clara de que se avizinham subidas das taxas, apenas que tal medida é de esperar, dados os riscos inflacionistas. Agora, tudo depende de Trump e dos preços do petróleo. Fonte: xStation5