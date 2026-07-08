Minutas da FOMC: Hawkish tom confirmado

Principais conclusões da «ata» do FOMC de junho:
- Decisão sobre as taxas de juro: Todos os responsáveis da Reserva Federal apoiaram a decisão de junho de manter as taxas de juro inalteradas.
- Risco de regresso aos aumentos: Quase todos os membros do comité referiram que, caso a inflação elevada persista, provavelmente se justificaria um maior «endurecimento da política monetária».
- Novos fatores pró-inflacionistas: A maioria dos participantes apontou cenários em que a inflação se mantém elevada devido à procura relacionada com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), o conflito no Médio Oriente e as tarifas. Por este motivo, os membros da Reserva Federal decidiram rever em alta as previsões de inflação para 2026 e 2027, em comparação com março.
- Expectativas de inflação: A maioria dos decisores políticos considera que existe um risco elevado de que uma inflação prolongada possa afetar negativamente as expectativas de inflação dos consumidores (a sua «desancoragem»).
- Mudança de postura (eliminação do «viés de flexibilização»): A maioria dos membros manifestou-se a favor da eliminação da formulação da declaração anterior que sugeria um viés no sentido da flexibilização monetária (reduções das taxas).
- Nova comunicação: Uma vasta maioria considera vantajoso encurtar a declaração do FOMC. Foi acordado que a declaração deve comunicar diretamente o compromisso com o chamado «duplo mandato», com especial ênfase na restauração da estabilidade dos preços.
- Situação da economia: A equipa técnica da Reserva Federal reduziu ligeiramente as previsões de crescimento do PIB em comparação com abril; no entanto, os decisores políticos avaliam que o mercado de trabalho se manterá estável no curto prazo.
O tom das atas e da própria reunião de junho é, de facto, «hawkish»? Sim, pode afirmar-se que o tom das atas das discussões é claramente «hawkish», mas não dispomos de uma declaração clara de que seja necessária uma subida das taxas neste preciso momento, o que poderá ter acalmado ligeiramente o mercado. Vale também a pena recordar que a reunião do Fed teve lugar numa altura em que o sentimento geral era muito favorável a uma subida das taxas, e que o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, suavizou ligeiramente a sua posição durante o recente simpósio económico em Sintra.
No entanto, a supressão da formulação que sugeria futuros cortes («tendência para a flexibilização») e a intenção de encurtar o comunicado para se centrar na «estabilidade dos preços» constituem um sinal claro: o Fed está a pôr fim às suas promessas de cortes nas taxas e a endurecer a sua postura. O banco central pretende pôr fim às especulações do mercado sobre uma flexibilização. Embora tenham surgido recentemente expectativas de que o Fed pudesse voltar a prever cortes, dada a queda dos preços do petróleo, as últimas atas não deixam margem para ilusões.
Como é que os membros percebem a inflação? Os membros do FOMC consideram a inflação atual extremamente persistente e impulsionada por fatores com os quais nunca se depararam anteriormente. A maior surpresa aqui é a identificação aberta do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) como um fator pró-inflacionista (embora, no que diz respeito ao mercado de trabalho, este fator possa ser visto de forma bastante diferente). A procura por chips, centros de dados e eletricidade, combinada com a guerra no Médio Oriente e as guerras tarifárias, cria novas pressões sobre os preços. As previsões de inflação para os próximos anos foram revistas em alta, demonstrando que o Fed se prepara para uma luta longa e difícil, ao mesmo tempo que receia que a sociedade se habitue aos preços elevados (desancoragem das expectativas).
Existe o receio de um regresso aos aumentos das taxas? Definitivamente sim, e esta é a conclusão mais importante para os mercados. Embora estejamos agora a assistir a uma recuperação do EURUSD, as atas confirmam que a postura hawkish não é visível apenas em Warsh. A declaração aberta de que «quase todos» os decisores políticos estão preparados para um aperto da política monetária (ou seja, aumentos das taxas) caso a inflação não venha a diminuir, altera completamente a narrativa do mercado. As «atas» mostram que a Reserva Federal não só abandonou completamente a sua postura dovish, como, face aos riscos crescentes de aumento da inflação, a anticipação de um aumento das taxas em setembro poderá não ser assim tão exagerada. A combinação de um crescimento mais lento do PIB com um mercado de trabalho ainda muito estável dá tranquilidade à Reserva Federal: a economia ainda não está a entrar em colapso, pelo que não há necessidade urgente de a salvar com cortes. O Fed pode, assim, concentrar-se a 100% em combater a inflação, mesmo que isso implique mais um aumento das taxas. No entanto, vale a pena salientar que tal declaração não foi feita e, devido à redução das orientações prospectivas, provavelmente não será feita, deixando o mercado a adivinhar o que esperar das futuras decisões do Fed.
O EURUSD aproxima-se do nível de 1,1430 após a publicação da ata
EURUSD testa máximos diários, apesar do tom evidentemente «hawkish». Vale a pena notar, no entanto, que não há uma declaração clara de que se avizinham subidas das taxas, apenas que tal medida é de esperar, dados os riscos inflacionistas. Agora, tudo depende de Trump e dos preços do petróleo. Fonte: xStation5
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