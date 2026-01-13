MP Materials recupera com o tema “segurança de abastecimento”: terras raras, tarifas e reforço da cadeia doméstica dos EUA As ações da mineradora e processadora de terras raras MP Materials (MP.US) recuperaram-se em quase 40% em relação à sua mínima local e iniciaram 2026 com ganhos. O movimento parece ter sido impulsionado por vários fatores, em grande parte de natureza geopolítica. Donald Trump alertou que as tarifas poderiam subir para 25% para qualquer país que realizasse comércio com o Irão, o que implica que a China poderia ficar sob pressão se continuasse a importar petróleo iraniano em grande escala. Isso, por sua vez, poderia desencadear retaliações e novas restrições no ecossistema de processamento de terras raras, onde a China continua a ser o participante dominante.



A expansão da capacidade de processamento em Mountain Pass é, portanto, do interesse estratégico dos Estados Unidos, mesmo sob tensões moderadas, e hoje esse objetivo parece cada vez mais uma prioridade nacional.



Para a MP Materials, isso pode traduzir-se em uma mudança radical nos pedidos e na escala de negócios.



A MP Materials possui a maior mina de terras raras dos Estados Unidos e opera a única instalação de grande escala do país para produção e processamento de terras raras ( Mountain Pass ), o que lhe confere uma posição de quase monopólio em um mercado estrategicamente importante.



dos Estados Unidos e opera a única instalação de grande escala do país para produção e processamento de terras raras ( ), o que lhe confere uma posição de quase monopólio em um mercado estrategicamente importante. Em 2025 , a empresa beneficiou de contratos com a Apple e o Departamento de Defesa dos EUA no valor combinado de mais de 900 milhões de dólares . A MP Materials fornece materiais essenciais para a transição energética, incluindo ímãs de neodímio-praseodímio (NdPr) . Até 2033 , a procura de NdPr poderá aumentar até cinco vezes . Entre 2020 e 2024 , a produção de terras raras de Mountain Pass (cerca de 40.000 a 45.000 toneladas ) foi suficiente para cobrir as necessidades totais de terras raras dos EUA. O principal gargalo, no entanto, continua sendo a infraestrutura de processamento doméstico em estágio inicial, que ainda obriga os EUA a exportar o material extraído para a China para processamento downstream.



, a empresa beneficiou de contratos com a e o no valor combinado de . A MP Materials fornece materiais essenciais para a transição energética, incluindo . Até , a procura de NdPr poderá aumentar até . Entre , a produção de terras raras de Mountain Pass (cerca de ) foi suficiente para cobrir as necessidades totais de terras raras dos EUA. O principal gargalo, no entanto, continua sendo a infraestrutura de processamento doméstico em estágio inicial, que ainda obriga os EUA a exportar o material extraído para a China para processamento downstream. A MP Materials tem vindo a construir essa ligação em falta. Lançou a primeira linha de separação e refinação dos EUA para óxido de NdPr e produziu 1294 toneladas em 2024, ao mesmo tempo que iniciou a construção de uma fábrica de ímanes permanentes no Texas (que deverá fornecer, entre outros, a General Motors). A empresa planeia que, até 2026, toda a cadeia de valor, desde a mineração até aos produtos acabados, funcione dentro dos Estados Unidos. Um gráfico de referência ilustra a procura global de terras raras (linha amarela), a produção da MP Materials (verde) e o chamado «consumo aparente» nos EUA (azul) para 2019-2020. O declínio no consumo aparente não reflete uma demanda real mais fraca, mas sim a exportação de concentrado para a China para processamento e a metodologia contábil utilizada pelo United States Geological Survey (USGS). Na prática, a demanda dos EUA está aumentando, e a diferença entre a produção doméstica e a demanda real deve diminuir à medida que a capacidade de processamento doméstica expande-se. A demanda global continua com tendência de alta. Fonte: USGS, MP Materials MP Materials (D1) As ações retomaram a sua tendência de alta após um final difícil em 2025, quando as esperanças de paz na Ucrânia aumentaram e as manchetes tornaram-se mais otimistas sobre a futura cooperação económica entre os EUA e a China, apesar das divergências estratégicas e de uma divisão mais ampla de influência. A MP Materials recuperou de pouco menos de $48 por ação para cerca de $65 e agora é negociada acima de duas médias móveis de longo prazo importantes (EMA50 e EMA200). A queda foi interrompida perto da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200), enquanto a ação do preço também formou um potencial fundo duplo em torno de US$ 50. O impulso atual pode empurrar as ações para máximas anteriores. Por outro lado, um movimento corretivo pode puxar o preço de volta para a área de $50 e potencialmente fechar a lacuna de alta criada durante a recuperação do verão. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.