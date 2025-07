Musalem, do Fed: efeitos completos dos cortes nas taxas podem surgir até o final do ano 🔴👀

Hoje, o capital no mercado de ações está a sair das ações tecnológicas e a entrar noutros setores. O US100 está em queda de 0,32%, enquanto o US500 está em alta de 0,16% e o índice de pequena capitalização US2000 está a ganhar mais de 0,50%.

Comentários agressivos de Musalem

O funcionário do Federal Reserve, Musalem, observou que, embora as tendências recentes da inflação sejam moderadamente positivas, as previsões sugerem que a inflação pode aumentar devido às novas tarifas. Ele enfatizou que as pressões sobre os preços continuam a ser um risco e que o impacto total das tarifas pode não ser visível até o final deste ano ou no início do próximo. Apesar desses riscos, a economia em geral continua forte — o mercado de trabalho está aquecido, embora as contratações tenham desacelerado e a oferta de mão de obra possa diminuir devido às tendências de imigração. Musalem destacou a importância de ancorar as expectativas de inflação de longo prazo e afirmou que não há necessidade urgente de reduzir as taxas, observando que a política monetária atual não parece excessivamente restritiva.

Trump renova pressão sobre Powell

Em contraste com os funcionários do Fed, o presidente Donald Trump mais uma vez instou o Fed a reduzir as taxas de juros rapidamente. Trump apontou para os recordes nos índices de tecnologia e criptomoedas, citando especificamente a alta de 47% da Nvidia desde o anúncio das tarifas como evidência do forte impulso do mercado.