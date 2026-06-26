Os futuros dos índices bolsistas dos EUA apontam para uma abertura em baixa esta sexta-feira, com as ações do setor tecnológico a liderarem a queda antes do início da sessão em Wall Street. Os futuros do Nasdaq 100 registam uma descida de cerca de 1,3%, enquanto os futuros do S&P 500 perdem 0,5%. Os futuros do Dow Jones registam apenas uma descida modesta, refletindo a menor exposição do índice às empresas de tecnologia e semicondutores. A principal fonte de pressão continua a ser a onda de vendas em curso nas ações do setor tecnológico, alimentada por preocupações crescentes quanto ao aumento dos custos da infraestrutura de inteligência artificial e pelas mudanças nas expectativas em relação à política da Reserva Federal.

As vendas mais intensas concentram-se no setor dos semicondutores. As ações da Micron Technology registam uma queda de cerca de 5% nas negociações pré-mercado, revertendo parte dos fortes ganhos registados após o seu impressionante relatório de resultados trimestrais. Outros fabricantes de chips, incluindo a Intel, a Arm Holdings, a Marvell e a Sandisk, também estão a ser negociados em baixa, sugerindo que os investidores estão a realizar lucros em todo o setor, apesar da procura robusta e contínua por hardware relacionado com a IA.

O ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) registou uma queda de aproximadamente 1,6%, enquanto a On Semiconductor se encontra entre as empresas que mais perderam, caindo cerca de 13% após anunciar a sua aquisição da Synaptics no valor de 7 mil milhões de dólares.

US100 (D1)

Analisando o gráfico dos futuros do US100, o índice testou a sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50). Se os compradores conseguirem defender este nível, poderá desenvolver-se um padrão corretivo 1:1, com a próxima resistência-chave situada em torno dos 30 800 pontos. No entanto, uma quebra abaixo do nível dos 29 000 pontos invalidaria este cenário de alta e poderia sinalizar um período de fraqueza a curto prazo para Wall Street.

Fonte: xStation5

O aumento dos custos da infraestrutura de IA preocupa os investidores

Um número crescente de investidores está a centrar a sua atenção no rápido aumento dos custos associados à infraestrutura de inteligência artificial. Os preços mais elevados das memórias DRAM e NAND, componentes essenciais para os centros de dados de IA, estão a começar a afetar os fabricantes de computadores, smartphones e eletrónica de consumo.

O aumento dos custos dos componentes levou recentemente a Apple a aumentar os preços de determinados modelos de iPad e MacBook, enquanto a Microsoft anunciou aumentos de preços para as suas consolas de jogos Xbox. Os investidores estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de medidas semelhantes em matéria de preços se alastrarem em breve a todo o setor tecnológico.

Para além das ações do setor tecnológico, os mercados estão também a acompanhar de perto as perspetivas para a política monetária dos EUA. Uma inflação superior ao esperado e as mudanças nas expectativas relativamente às futuras decisões da Reserva Federal estão a aumentar a volatilidade nos mercados acionistas. As taxas de juro mais elevadas costumam pesar mais sobre as ações de crescimento, cujas avaliações dependem em grande parte dos fluxos de caixa futuros.

Os estrategas de mercado observam que o ambiente atual é excepcionalmente sensível tanto às notícias relacionadas com a IA como aos sinais do Federal Reserve. A combinação de avaliações elevadas no setor tecnológico, custos crescentes da infraestrutura de IA e incerteza quanto às taxas de juro está a criar condições para uma maior volatilidade em Wall Street.

A fraqueza não se limita aos Estados Unidos. Na Ásia, a SoftBank desceu mais de 12%, enquanto o Nikkei 225 do Japão caiu mais de 4%. Foram também registadas quedas acentuadas na Coreia do Sul, em Hong Kong e na China continental. As ações tecnológicas europeias também se encontram sob pressão, com a ASML, a Infineon, a STMicroelectronics e a ASM International a abrirem a sessão com quedas significativas.

On Semiconductor (D1)