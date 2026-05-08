Nasdaq sobe 0,8% e atinge um máximo histórico📈Qual é a solidez da época de divulgação de resultados nos EUA?

Os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados em alta hoje, na véspera da divulgação dos dados do NFP às 14h30, com o US100 a subir mais de 0,8% e a aproximar-se da marca dos 29 000 pontos, enquanto o US500 regista um ganho de 0,6%. A recuperação continua a ser sustentada por uma época de resultados financeiros nos EUA que bate recordes, com um crescimento generalizado dos lucros e receitas no S&P 500, as margens de lucro líquido a atingirem o seu nível mais alto em 15 anos, nos 13,5%, e o otimismo impulsionado pela IA a continuar a apoiar o sentimento do mercado. O crescimento estimado do EPS para o S&P 500 aponta para uma forte aceleração no crescimento dos lucros em termos homólogos, em comparação com um 2025 já forte. Espera-se que o crescimento dos lucros no setor da tecnologia atinja 46% em termos homólogos, contra quase 28% no ano passado, enquanto os setores da energia e dos materiais também deverão registar ganhos substanciais. De acordo com dados da Charles Schwab e da LSEG, espera-se que as empresas de quase todos os setores — exceto saúde, financeiro e industrial — superem significativamente o ritmo de crescimento do EPS do ano passado. Gráfico US100 (intervalo D1) Fonte: xStation5 As despesas de CAPEX das gigantes tecnológicas continuam a aumentar De acordo com a BlackRock Investment Research, as despesas de CAPEX previstas para os hiperescaladores de IA aumentaram 25 % em comparação com outubro do ano passado. Trata-se de uma notícia positiva para as empresas de semicondutores e de infraestruturas de IA, uma vez que implica uma maior expansão do mercado e tendências favoráveis ao crescimento tanto das receitas como dos lucros. Por outro lado, qualquer abrandamento económico significativo poderá ter um impacto negativo acentuado nas avaliações e no sentimento do mercado. Fonte: BlackRock As despesas de CAPEX das gigantes tecnológicas continuam a aumentar De acordo com a BlackRock Investment Research, as despesas de CAPEX previstas para as hyperscaler de IA aumentaram 25 % em comparação com outubro do ano passado. Trata-se de uma notícia positiva para as empresas de semicondutores e de infraestruturas de IA, uma vez que implica uma maior expansão do mercado e tendências favoráveis ao crescimento tanto das receitas como dos lucros. Por outro lado, qualquer abrandamento económico significativo poderá ter um impacto negativo acentuado nas avaliações e no sentimento do mercado. Fonte: FactSet Na sequência dos resultados das grandes empresas tecnológicas, a taxa de crescimento combinada dos lucros do S&P 500 no primeiro trimestre de 2026 disparou de 15% — registada apenas uma semana antes — para 27,1%, marcando o resultado mais forte desde o final de 2021. O crescimento mais forte dos resultados foi registado nos setores dos Serviços de Comunicação (+53,2%), Tecnologia (+50,0%) e Bens de Consumo Discricionários (+39,0%), impulsionado principalmente pelas empresas de grande capitalização.

A Alphabet, a Amazon e a Meta, por si só, representaram 71% de todo o aumento no crescimento dos lucros do S&P 500 durante a última semana da época de divulgação de resultados. A Alphabet surpreendeu o mercado com um crescimento do EPS mais de 90% acima das expectativas, enquanto a Meta e a Amazon superaram as estimativas de consenso em 56% e 70%, respetivamente.

O crescimento projetado dos lucros para as «Magnificent 7» subiu agora para 61%, em comparação com as expectativas de 22,4% no final de março, destacando a escala do domínio das megacapitalizações no ciclo atual. No entanto, vale a pena notar que os resultados da Alphabet, Amazon e Meta foram também apoiados por ganhos contabilísticos pontuais. Fonte: FactSet

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