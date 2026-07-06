O mercado bolsista norte-americano retoma as negociações após o fim do fim de semana prolongado. A abertura da sessão não está a revelar movimentos claros nos principais índices. Os futuros do US100 registam uma subida de cerca de 0,2 % e situam-se ligeiramente abaixo do nível dos 30 000. Esta segunda-feira, o mercado carece de impulsos significativos decorrentes de notícias empresariais, mas continua a acompanhar de perto as empresas do setor dos semicondutores, que registaram uma queda significativa na semana passada. A atenção centra-se na divulgação de dados macroeconómicos relacionados com o setor não industrial. Notícias das empresas: Broadcom (AVGO.US): Uma das líderes no setor dos semicondutores regista fortes ganhos no início da sessão nos EUA, melhorando o sentimento no setor. As ações subiram cerca de 5%. Esta evolução deve-se às notícias sobre a expansão da cooperação entre a empresa e a Apple. A parceria deverá prolongar-se até 2031 e inclui o desenvolvimento de novos chips ASIC para a Apple.

TeraWulf (WULF.US): A empresa de mineração de Bitcoin assinou um contrato de arrendamento de longo prazo para uma das suas instalações com a Anthropic. As ações registam uma subida superior a 15%.

Seer (SEER.US): A empresa de investigação em proteínas regista uma subida superior a 30% depois de o CEO ter proposto a privatização da empresa com um prémio significativo em relação ao preço de mercado.

MicroStrategy (MSTR.US): A valorização da empresa registou uma descida de cerca de 1,5% após terem surgido notícias de novas tranches de vendas de Bitcoin para pagar dividendos aos investidores. A empresa também reporta perdas não realizadas no valor de 8,32 mil milhões de dólares em ativos digitais. O Bitcoin desce com estas notícias, caindo abaixo dos 62 000 dólares.

Zim Integrated (ZIM.US): O preço das ações registou uma queda superior a 6% após o primeiro-ministro de Israel ter comentado sobre uma potencial venda da empresa, há muito especulada, afirmando que tal não está previsto.

DataDog (DDOG.US): A empresa recebeu uma recomendação atualizada da Bernstein, na sequência da qual registou uma queda superior a 4%. Análise técnica do US100 (D1) O preço oscila em torno da resistência no nível de Fibonacci de 38,2, mas a oferta está claramente a entrar na zona de resistência. A correção continua a ser superficial e, entretanto, o RSI normalizou-se. O momentum das médias EMA também se mantém claramente em alta. Se os vendedores mantiverem a iniciativa, o próximo nível-alvo seria o nível de Fibonacci de 61,8, em torno dos 28 445 pontos. Fonte: xStation Dados macroeconómicos: O PMI dos serviços ficou ligeiramente abaixo das expectativas (51,2 contra 51,4), mas continua a representar um aumento em relação à leitura anterior de 50,7.

O índice ISM do setor não-manufatureiro situou-se em 54, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado (54,2). O subcomponente dos preços situou-se acima das expectativas, apontando para um crescimento dos preços superior ao previsto (67,7 contra 67,5). Estes valores poderão ser analisados com maior atenção do que anteriormente, devido à saída de K. Warsh da política de «orientação prospectiva». O mesmo se aplica à conferência de hoje de Christopher Waller, do FOMC.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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