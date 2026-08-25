A segunda sessão desta semana trouxe uma reviravolta espetacular na Bolsa de Tóquio. Na sequência da onda de vendas registada durante a manhã em Tóquio, que levou a cotações a atingirem os níveis mais baixos desde 4 de agosto, verificou-se uma recuperação espetacular em forma de V. Os contratos do JP225 já registam uma subida de 1,3%, ultrapassando os 66 000 pontos. A quebra da tendência descendente na segunda parte do dia resultou da calma no mercado cambial e de um rápido afluxo de capital à procura de ativos subvalorizados. Nikkei 225 (M5) Fonte: xStation5 O que poderá estar por trás da recuperação de hoje? O pânico da manhã acalmou-se com a estabilização do índice do dólar e das obrigações norte-americanas. Isto reduziu a pressão sobre a saída de capitais estrangeiros dos mercados emergentes e maduros da Ásia.

O impulso de alta mais forte foi gerado pelos setores imobiliário e bancário japoneses, bem como pelas empresas da indústria de componentes e cablagem. Registaram-se ganhos significativos na Furukawa Electric (+10 %), na Ibiden (+6 %) e na Fujikura (+5 %), entre outras. A SoftBank, um gigante tecnológico fundamental para o índice, valorizou 2,25 %.

Embora os preços do petróleo se mantenham elevados, observamos hoje mais uma descida de quase 3%, o que diminui as preocupações dos investidores quanto aos custos de importação de energia, proporcionando um apoio direto à economia japonesa, dependente dos recursos naturais. Os pontos fracos da sessão de hoje A recuperação no mercado japonês não foi generalizada. Os setores automóvel e energético continuaram sob forte pressão de venda. As empresas que mais perderam no índice foram a Tokyo Electric Power, a Yokohama Rubber e a Nissan Motor. A rápida neutralização das quedas matinais no Nikkei 225 (à semelhança do KOSPI da Coreia do Sul) confirma que os investidores estão a aproveitar os mínimos locais para regressarem ao mercado. A manutenção da taxa USDJPY na faixa dos 159/160, enquanto os preços do petróleo descem, cria condições favoráveis para a continuação do otimismo no mercado bolsista japonês nos próximos dias Nikkei 225 (D1) Fonte: xStation5 O JP225 regista uma clara recuperação, consolidando-se ligeiramente acima dos 65 000 pontos registados anteriormente. Um ponto-chave para os otimistas poderá ser uma tentativa de atingir a linha de tendência descendente, que também pode funcionar como a linha do pescoço da formação «Cabeça e Ombros» invertida. A quebra da resistência nos 67 750 poderá conduzir a uma tentativa de atingir novos máximos históricos nas próximas semanas.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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