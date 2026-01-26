Noticias Criptomoedas: Bitcoin cai novamente para os $87k 📉

O Bitcoin está a cair para a área de US$ 87.000 hoje, após liquidações que totalizaram centenas de milhões de dólares, enquanto os ETFs registraram na semana passada a maior saída semanal desde meados de novembro de 2025 — US$ 1,73 bilhão no total.

Isto marca uma reversão acentuada em relação à semana que terminou em 17 de janeiro, quando os fundos de criptomoedas registraram entradas de mais de US$ 2,17 bilhões. Desta vez, somente o Ethereum registrou saídas de cerca de US$ 630 milhões (a segunda maior saída semanal já registrada).

Até agora, as principais exceções foram os ETFs ligados à Solana (cerca de +17 milhões de dólares) e à Chainlink (quase +4 milhões de dólares). Um claro tom de “aversão ao risco” domina: a amplitude das saídas sugere que a confiança dos investidores ainda não se recuperou totalmente dos choques anteriores, enquanto o cenário macroeconómico continua a pesar sobre o setor. De acordo com a CoinShares, a maior parte da pressão de venda veio de investidores com sede nos EUA. O sentimento frágil persiste desde a «queda repentina» de outubro de 2025.

Quais fatores impulsionaram as quedas?

Expectativas mais fracas para cortes nas taxas do Fed: os mercados estão a precificar uma probabilidade muito baixa de um corte (cerca de 3% , de acordo com a ferramenta CME FedWatch ).

Ausência de uma recuperação sustentada após a queda de outubro, mantendo as estratégias de acompanhamento de tendências e gestão de risco cautelosas.

Decepção com a narrativa da “proteção contra a desvalorização”: apesar dos grandes déficits e do aumento da dívida pública, as criptomoedas não recuperaram de forma convincente o seu papel de proteção contra a desvalorização da moeda, levando alguns investidores a reduzir a sua exposição no curto prazo.

O mercado continua à procura de um catalisador — e não consegue encontrar um. A menos que as expectativas macroeconómicas mudem, o momentum dos preços melhore ou as criptomoedas reconstruam uma narrativa forte, a pressão sobre os fluxos de fundos poderá persistir, aumentando o risco de uma fase de baixa mais profunda.

Fluxos de ETF

Analisando os fluxos recentes de fundos de criptomoedas, as últimas cinco sessões mostram claramente fluxos negativos para a ETH, sugerindo uma redução da atividade dos fundos e um enfraquecimento da procura por parte dos retalhistas — não só para a Ethereum, mas também para a Bitcoin.

.





Gráfico de Bitcoin e Ethereum (intervalo D1)

O Bitcoin está agora mais de 30% abaixo do seu máximo histórico, enquanto o Ethereum está mais de 50% abaixo. O RSI do BTC está em 41, ainda relativamente longe dos níveis de «sobrevenda» normalmente observados após grandes eventos de capitulação;

O Ethereum apresenta uma configuração semelhante — apesar da queda acentuada, ainda não há sinais claros de capitulação. Os principais níveis de referência na cadeia para o Bitcoin incluem atualmente US$ 96,5 mil (custo base dos detentores de curto prazo), US$ 87,5 mil (média dos investidores ativos) e dois importantes benchmarks cíclicos: US$ 81 mil (média real do mercado) e US$ 56 mil (preço realizado).

A Média Real do Mercado é um nível médio mais «realista» para todo o mercado, que frequentemente reflete a parte ativamente negociada da oferta, enquanto o Preço Realizado é a base de custo média de todo o mercado de BTC — um benchmark cíclico clássico. Historicamente, o Bitcoin foi negociado abaixo do Preço Realizado durante grandes mercados em baixa, incluindo em 2020 e 2022.

Fonte: xStation5