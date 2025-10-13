Notícias sobre criptomoedas: Bitcoin recupera após a liquidação. 📈Ethereum acima de $4000

Principais conclusões Na sexta-feira, as criptomoedas sofreram pesadas perdas, com liquidações de posições nas bolsas atingindo cerca de US$ 20 bilhões , de acordo com a Coinglass .

, de acordo com a . O Bitcoin se recuperou acima de US$ 114.000 e agora está sendo negociado perto do preço médio de compra dos investidores de curto prazo .

se recuperou acima de e agora está sendo negociado perto do . Os preços do BTC, ETH e outras criptomoedas subiram, uma vez que o fim de semana trouxe novas esperanças de distensão entre os EUA e a China .

subiram, uma vez que o fim de semana trouxe . As duas principais criptomoedas encontraram suporte nas suas médias móveis exponenciais de 200 dias (EMA200), interrompendo as recentes quedas.

As quedas que se aceleraram na sexta-feira abrandaram, dando lugar a uma recuperação e ganhos no mercado de criptomoedas sobrevendido. O Ethereum está a ser negociado acima de US$ 4.100 hoje, marcando um ganho de mais de 10% em relação às suas baixas locais recentes. O Bitcoin recuperou um nível importante na cadeia — a rentabilidade neutra dos endereços de investidores de curto prazo. Como resultado, se o preço se mantiver, a pressão de venda neste grupo poderá diminuir mais uma vez, proporcionando ao mercado mais espaço para uma potencial continuação da tendência ascendente. Um fator-chave que sustenta as criptomoedas é o sentimento positivo em Wall Street, que persiste enquanto Trump e Pequim continuarem a dar aos investidores esperança de evitar uma escalada comercial em grande escala.

Ao mesmo tempo, as tarifas de 100% anunciadas por Trump continuam a ser o cenário base — embora provavelmente evitáveis — e estão teoricamente definidas para entrar em vigor a 1 de novembro . Até lá, os investidores esperarão por mais clareza em relação a um acordo comercial com a China e potenciais restrições à exportação .

continuam a ser o — embora provavelmente — e estão teoricamente definidas para entrar em vigor a . Até lá, os investidores esperarão por mais clareza em relação a um e potenciais . O dólar americano continua a enfraquecer em meio à paralisação do governo e à incerteza sobre a real condição do mercado de trabalho dos EUA. Os investidores veem esse desenvolvimento de forma positiva, considerando-o um motivo para o Federal Reserve acelerar a flexibilização da política monetária. O ouro subiu mais de 2% hoje, e o Bitcoin está a beneficiar-se indiretamente do renovado interesse em “ativos tangíveis”. Ethereum (D1) A queda de sexta-feira nos preços do ETH parou em torno de US$ 3.600, que provavelmente continuará sendo um importante nível de suporte de médio prazo, reforçado adicionalmente pela EMA de 200 dias. Os otimistas agora têm como alvo a área de US$ 4.340, onde a EMA de 50 dias está atualmente localizada. Fonte: xStation5 Bitcoin (D1) A Bitcoin demonstrou maior resiliência do que a Ethereum, registrando perdas menores durante a liquidação de sexta-feira. A recuperação de hoje também é menos acentuada do que a da segunda maior criptomoeda. Parece que, caso o mercado altista de criptomoedas retorne, os investidores podem voltar mais a sua atenção para a Ethereum que historicamente superou a Bitcoin nas fases finais do mercado. Fonte: xStation5

