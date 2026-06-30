🚨Novas Matérias-primas disponíveis na XTB: Ativos negociados na Europa como: Cacau, Gás , Sumo de Laranja, Açúcar

A introdução de novos instrumentos baseados em futuros sobre matérias-primas permite aos investidores negociar com muito mais precisão em termos de localização geográfica e qualidade. Eis o que se passa nestes mercados e como se comparam aos índices de referência clássicos: NATGAS.EU (Gás Natural TTF) O que se passa em termos fundamentais: O mercado europeu do gás (bolsa holandesa) enfrenta um regresso da elevada volatilidade, com os preços em junho de 2026 a ultrapassarem a barreira dos 50 EUR/MWh no início do mês e a recuarem posteriormente para cerca de 40 EUR/MWh, os níveis mais baixos desde abril. O principal fator por trás desta evolução é a incerteza em torno do abastecimento global de GNL (que ainda sofre os efeitos das recentes tensões logísticas no Médio Oriente) e a elevada procura gerada pelas ondas de calor de verão na Europa (as centrais elétricas a gás estão a funcionar a plena capacidade para satisfazer as necessidades de ar condicionado). Isto dificulta que a Europa reabasteça as suas reservas sem dificuldades antes do próximo inverno.

Diferença em relação ao índice de referência (Henry Hub dos EUA / NATGAS): O Henry Hub reflete a situação nos EUA, onde existe um excesso de oferta estrutural de gás de xisto e restrições nas infraestruturas de exportação (o gás nos EUA é barato e está isolado do resto do mundo). O NATGAS.EU (TTF) é, por sua vez, um instrumento extremamente sensível à geopolítica global. A Europa tem de competir em termos de preço com a Ásia por cada entrega de GNL, o que torna os preços do TTF muitas vezes superiores aos dos EUA, e uma falha num gasoduto norueguês ou uma interrupção num terminal no Catar desencadeia imediatamente subidas massivas dos preços na Europa. Os preços estão a regressar a uma tendência de crescimento após terem testado os 40 EUR/MWh. Fonte: xStation5 COFFEE.EU (Café Robusta) O que se passa a nível fundamental: Os preços do Robusta na bolsa de Londres registaram recentemente um arrefecimento técnico (o contrato de julho caiu para cerca de 3 500 USD por tonelada), à medida que as expectativas de colheitas mais abundantes da Indonésia e do Brasil vão lentamente a entrar no mercado. Anteriormente, no entanto, o Robusta estava a tornar-se mais caro a um ritmo extremo devido às secas devastadoras no Vietname (o maior produtor mundial de Robusta) causadas pelos caprichos do El Niño. A oferta desta variedade continua a ser considerada muito escassa. O fenómeno El Niño tem um enorme impacto nas colheitas na Ásia, pelo que este café poderá estar sujeito a alterações significativas caso o El Niño venha a ocorrer efetivamente no final deste ano. O Robusta mantém-se numa situação de backwardation bastante evidente, especialmente no spread de calendário mais próximo.

Diferença em relação ao principal índice de referência (Arábica / COFFEE): A Arábica clássica (negociada em Nova Iorque) é um café do segmento premium, cultivado em altitudes mais elevadas, principalmente na América Latina, caracterizado por um sabor mais suave. O Robusta (negociado em Londres) é mais fácil de cultivar, contém muito mais cafeína e é uma matéria-prima fundamental para a produção de cafés instantâneos e misturas para expresso. Devido à crise climática na Ásia, o tradicional desconto de preço do Robusta em relação ao Arábica diminuiu drasticamente. Ao negociar o COFFEE.EU, os investidores estão a apostar numa estrutura de procura e em fatores meteorológicos completamente diferentes, prevalecentes no Vietname, e não no Brasil. Apesar dos fundamentos diferentes, a correlação entre o Robusta e o Arábica é bastante elevada. Vale a pena recordar que, embora o Vietname seja o 1.º produtor mundial de Robusta e a Indonésia o 3.º, o Brasil ocupa o segundo lugar. Fonte: xStation5 COCOA.EU (Cacau de Londres) O que se passa a nível fundamental: O mercado do cacau no Reino Unido (cotado em libras esterlinas) está a evoluir numa forte tendência ascendente, testando máximos de vários meses (quase 4 000 GBP por tonelada). Embora as exportações atuais da Nigéria e da Costa do Marfim apresentem aumentos, os investidores em Londres estão a descontar intensamente as perspetivas desanimadoras para as principais colheitas da África Ocidental na época de 2026/2027, devido a anomalias meteorológicas, chuvas intensas que dificultam o transporte para os portos e doenças que afetam as árvores de cacau.

Diferença em relação ao principal índice de referência (NY Cocoa / COCOA): O principal índice de referência do cacau é negociado na bolsa de Nova Iorque em dólares americanos (USD). O novo instrumento COCOA.EU é um contrato da bolsa ICE Europe, em Londres, cotado em libras (GBP). Isto significa que a taxa de câmbio GBP/USD afeta diretamente a valorização deste instrumento e cria margem para transações de arbitragem. Além disso, o contrato de Londres especifica a entrega física da mercadoria em portos europeus (por exemplo, Roterdão, Antuérpia). Consequentemente, o COCOA.EU reage de forma muito mais acentuada às regulamentações aduaneiras e ambientais locais da UE (por exemplo, as regulamentações restritivas da UE contra a desflorestação – EUDR) e ao nível de stocks na própria Europa. Historicamente, temos observado uma influência significativa da libra esterlina nas cotações do cacau em Londres. Fonte: xStation5 Sumo de laranja O que se passa a nível fundamental: As cotações do sumo de laranja concentrado congelado (FCOJ) estão atualmente a registar uma recuperação após terem testado o nível de 140 cêntimos por libra, embora valha a pena referir que, ainda em 2024, as cotações atingiram os 540 cêntimos por libra devido a receios quanto às colheitas de laranja nos EUA. Numa perspetiva mais ampla, este mercado passou por uma crise histórica de oferta. Secas e ondas de calor extremas no Brasil e a propagação descontrolada da doença do greening dos citrinos ( citrus greening ) na Flórida levaram a um colapso drástico da produção global nos últimos anos. Atualmente, porém, esses receios não se concretizam, e o próprio mercado está sujeito a um ligeiro aumento do interesse, uma vez que, neste momento, os volumes de negociação permanecem extremamente baixos em comparação com os níveis de há várias décadas.

Diferença em relação a outros índices de referência agrícolas: O sumo de laranja é um dos mercados de matérias-primas mais de nicho, «restritos» e ilíquidos (as chamadas soft commodities ). Ao contrário do café ou do açúcar, cuja produção se distribui por muitos países, o mercado do sumo de laranja depende quase a 100% de apenas dois pontos no mapa: o estado de São Paulo, no Brasil, e a Flórida, nos EUA. Cada anomalia meteorológica local nestes locais gera diferenças de preços significativas e movimentos especulativos violentos, incomparáveis com os grandes mercados agrícolas. Os preços registam uma descida de cerca de 70% em relação ao seu último pico. Fonte: xStation5 SUGAR.EU (Açúcar Branco) O que se passa a nível fundamental: O mercado do açúcar branco (negociado na bolsa ICE Europe, em Londres) evolui numa tendência lateral estável, e os preços dos futuros, após se terem consolidado entre 430 e 440, dispararam para quase 470 USD por tonelada, atingindo o seu nível mais elevado desde setembro de 2025. A estrutura excepcionalmente plana da curva de futuros sugere que o equilíbrio global entre a oferta e a procura se encontra atualmente relativamente equilibrado. O maior e mais recente fator de risco a atrair a atenção dos investidores no final de junho de 2026 é uma onda de calor que se está a desenvolver sobre regiões agrícolas-chave da Europa Central, ameaçando os rendimentos. A longo prazo, os preços neste mercado são também sustentados pela decisão da Índia de proibir as exportações de açúcar até ao final de setembro, a fim de proteger as reservas internas, bem como pelas preocupações quanto ao impacto negativo das anomalias meteorológicas nas colheitas na Tailândia.

Diferença em relação ao principal índice de referência (Açúcar n.º 11 / SUGAR): O instrumento clássico SUGAR (baseado no contrato de Açúcar n.º 11 da bolsa de Nova Iorque) reflete os preços do açúcar em bruto (não refinado), obtido a partir da cana-de-açúcar, sendo o Brasil o hegemónico absoluto em termos de oferta. O novo instrumento SUGAR.EU (baseado no contrato Sugar No. 5 de Londres) diz respeito ao açúcar branco, totalmente refinado (cristal), pronto para utilização direta na indústria alimentar. É importante referir que, na Europa, este é produzido principalmente a partir da beterraba sacarina, e não da cana-de-açúcar. A diferença de preço entre os dois mercados cria o chamado prémio do açúcar branco, que reflete a rentabilidade do processo de refinação. Ao negociar o SUGAR.EU, um investidor aposta nas condições meteorológicas europeias, nos custos energéticos da UE necessários para o processamento e na regulamentação aduaneira local, o que proporciona um excelente campo para a negociação de arbitragem em relação ao açúcar bruto mais barato proveniente dos EUA. Açúcar europeu e açúcar americano. Fonte: xStation5



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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