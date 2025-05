Novo Nordisk e a Hims & Hers celebram uma parceria para a distribuição do Wegovy 💉

A Novo Nordisk (NOVOB.DK) anunciou uma parceria com a Hims & Hers (HIMS.US), uma plataforma de telemedicina que oferece, entre outros serviços, a venda de medicamentos. A parceria permitirá à Hims & Hers vender o Wegovy, o medicamento da Novo Nordisk para a perda de peso.

Este anúncio é particularmente significativo porque a Hims & Hers já tinha vendido uma versão composta mais barata do Wegovy da Novo Nordisk e do Zepbound da Eli Lilly, durante o período em que estes medicamentos estavam listados como em falta pela FDA. Quando os fabricantes resolveram os seus problemas de abastecimento, a venda de versões compostas tornou-se ilegal, o que ameaçou significativamente o desempenho das vendas da Hims & Hers. Como resultado, as ações da empresa caíram mais de 60% em relação aos máximos de fevereiro. A nova parceria com a Novo Nordisk oferece uma oportunidade para manter a forte procura de tratamentos anti-obesidade por parte dos clientes, fazendo com que as acções da Hims & Hers subam cerca de 30% nas negociações pré-mercado.

As ações da Hims & Hers apagam todas as perdas de abril no pré-mercado. Fonte: xStation

Para a Novo Nordisk, a colaboração abre novos canais de distribuição para os seus medicamentos contra a obesidade num segmento de mercado chave - uma área que serve como principal fonte de receita para a empresa. Após a notícia, as ações da Novo Nordisk subiram cerca de 3%.

Fonte: xStation