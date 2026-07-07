Nvidia e Samsung Arrastam Nasdaq com quedas fortes nos semicondutores

As ações das empresas de memória e semicondutores estão a puxar Wall Street para baixo hoje, levando o Nasdaq 100 a cair cerca de 2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 0,3% e o S&P 500 recua 0,5%. As ações da Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials e Marvell registam quedas entre 6% e 10%, sendo que a onda de vendas foi em grande parte desencadeada pela reação negativa do mercado aos resultados da Samsung. A fraqueza observada hoje no Nasdaq e no setor dos semicondutores reflete a deterioração do sentimento em relação à inteligência artificial, que tem sido o principal motor da recuperação registada este ano. Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas intensificaram-se na sequência de ataques a navios comerciais perto de Omã e do Estreito de Ormuz, aumentando as tensões entre o Irão, os Estados Unidos e o Qatar. O aumento dos preços do petróleo também está a pesar sobre as ações do setor tecnológico.

As ações da Nvidia estão a cair depois de a Reuters ter noticiado que a startup chinesa DeepSeek está a desenvolver o seu próprio chip de IA, uma medida que poderá, a longo prazo, reduzir a sua dependência dos processadores da Nvidia e da Huawei.

A notícia desencadeou uma onda generalizada de vendas entre as ações do setor dos semicondutores. O Índice de Semicondutores de Filadélfia registou uma queda superior a 5%, enquanto a Intel, a Micron, a Marvell, a Western Digital e a SanDisk registam todas perdas acentuadas.

Os investidores estão também a realizar lucros após a forte recuperação do setor impulsionada pela IA, num contexto de preocupações de que as valorizações se tenham tornado excessivas e de que a próxima época de divulgação de resultados possa trazer uma volatilidade significativamente mais elevada.

Os resultados da Samsung também não conseguiram apoiar o setor. Embora a empresa tenha registado um crescimento de lucros excepcionalmente forte, as suas ações caíram, enfraquecendo ainda mais o sentimento em relação às ações de memória e semicondutores.

O mercado está também a preparar-se para a próxima cotação da SK Hynix na Nasdaq, enquanto aguarda a divulgação da ata da primeira reunião da Reserva Federal presidida por Kevin Warsh, o que está a incentivar alguns investidores a reduzir a exposição ao risco.

Consequentemente, a pressão sobre as maiores empresas relacionadas com a IA está a pesar sobre o Nasdaq em geral, dado o peso dominante do setor tecnológico no índice e a importância da Nvidia, da TSMC e de outras empresas de semicondutores no índice de referência.

Fonte: xStation5

Gráfico do US100 (intervalo H1)

Analisando o gráfico do US100, podemos observar que a zona entre os 30 450 e os 30 800 pontos tem atraído repetidamente uma forte pressão de venda. Caso o índice rompa para baixo dos 29 100, o próximo alvo de baixa provável situar-se-ia em torno dos 28 100, onde se registou anteriormente interesse de compra. Por enquanto, a resistência-chave continua a ser o nível dos 30 000 pontos.

Fonte: xStation5

Ações da TSMC (intervalo D1)

As ações da Taiwan Semiconductor (TSMC.US), o maior fabricante mundial de semicondutores, recuaram quase 10% em relação aos seus máximos recentes e estão agora a testar o limite inferior do seu canal de preços ascendente. O suporte principal situa-se perto dos 430 dólares por ação, enquanto o limite superior do canal se situa atualmente em torno dos 480 dólares. A resistência mais próxima é a EMA de 50 dias (linha laranja), atualmente perto dos 450 dólares.

Fonte: xStation5

Porque razão as ações da Samsung estão a cair?

Paradoxalmente, os resultados financeiros da Samsung não foram o problema. Pelo contrário, a empresa registou um aumento de 19 vezes no lucro operacional, superando drasticamente os resultados do ano passado. No entanto, o mercado bolsista olha para o futuro e não para o passado. Os investidores concluíram que mesmo números tão espetaculares não constituíam um novo motivo convincente para justificar uma nova expansão das valorizações relacionadas com a IA.

Em primeiro lugar, as expectativas já se tinham tornado excepcionalmente elevadas. Os fabricantes de memórias têm estado entre os maiores beneficiários deste ano do boom de investimento na IA, o que significa que mesmo lucros recorde apenas excederam modestamente as expectativas dos analistas. Trata-se de uma reação clássica do tipo «comprar com o rumor, vender com a notícia» , em que resultados excelentes se tornam uma oportunidade para realizar lucros.

, em que resultados excelentes se tornam uma oportunidade para realizar lucros. Em segundo lugar, a Samsung divulgou apenas resultados preliminares e não forneceu informações detalhadas sobre o seu negócio de semicondutores nem orientações atualizadas para o futuro. Os investidores ficaram sem uma resposta clara à questão fundamental: será que as atuais taxas de crescimento impulsionadas pela IA podem ser sustentadas nos próximos trimestres?

O sentimento do mercado foi ainda mais pressionado pelas crescentes dúvidas sobre a longevidade do ciclo de investimento em IA. Notícias de que a Meta está a considerar comercializar o excesso de capacidade computacional, combinadas com a informação de que a DeepSeek está a desenvolver o seu próprio processador de IA, levaram os investidores a reavaliar a procura a longo prazo pelos chips de IA mais avançados. Isto não implica necessariamente que a procura esteja a enfraquecer neste momento, mas aumentou as preocupações de que o atual boom de investimento em IA possa não se manter indefinidamente.

Em última análise, a Samsung não desiludiu no que diz respeito aos resultados. Em vez disso, os investidores ficaram desiludidos pelo facto de os seus resultados recorde não terem conseguido proporcionar um novo catalisador para novos ganhos em todo o setor dos semicondutores. Com as valorizações já elevadas, mesmo um desempenho financeiro excecional revelou-se insuficiente para atrair compras adicionais, deixando o mercado cada vez mais sensível aos riscos cíclicos que o setor enfrenta.

Ações da Samsung (intervalo D1)

As ações da Samsung estão atualmente a corrigir uma parte substancial da sua recente subida e recuaram para abaixo da EMA de 50 dias (linha laranja), num movimento semelhante à correção de março-abril de 2026, desencadeada pelas tensões no Médio Oriente. As ações estão agora a ser negociadas aproximadamente 25% abaixo do seu máximo histórico.