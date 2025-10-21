O cacau recupera-se em função dos dados sobre a moagem na América do Norte e da desaceleração das exportações da Costa do Marfim 📈

Principais conclusões As exportações de grãos de cacau da Costa do Marfim caíram 31% em relação ao ano anterior entre 1 e 19 de outubro .



entre . Os futuros do cacau atingiram recentemente os níveis mais baixos em 20 meses .



. Os dados de moagem de cacau mostram um declínio de 17% em relação ao ano anterior na Ásia (o nível mais baixo em 9 anos) e uma queda de quase 5% em relação ao ano anterior na Europa (o nível mais baixo em 10 anos).



(o nível mais baixo em 9 anos) e uma (o nível mais baixo em 10 anos). O relatório de moagem da América do Norte surpreendeu com um aumento de mais de 3% em relação ao ano anterior .



surpreendeu com um . Os preços do cacau estão a tentar recuperar dos mínimos de vários meses, apesar das notícias fundamentais negativas.



dos mínimos de vários meses, apesar das notícias fundamentais negativas. A produção na época de colheita de 2025/2026 deverá aumentar.

O cacau (COCOA) está a tentar recuperar após uma grande liquidação que empurrou o contrato ICE para menos de US$ 6.000 por tonelada. A maior preocupação do mercado neste momento reside nos dados fracos de moagem de cacau da Ásia e Europa (queda de mais de 17% e 4,8%, respetivamente), o que indica potenciais problemas do lado da procura. Por outro lado, os dados da América do Norte mostraram um aumento inesperado de 3,2% em relação ao ano anterior, atingindo quase 112,8 mil toneladas métricas. Além do relatório de moagem dos EUA — que inicialmente teve pouco impacto no mercado —, a recente recuperação dos preços pode ser parcialmente atribuída à cobertura de posições vendidas, após sinais de uma desaceleração nas exportações de cacau da Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau. De acordo com dados do governo divulgados na segunda-feira, os agricultores da Costa do Marfim enviaram 133.209 toneladas métricas de cacau dos portos entre 1 e 19 de outubro da nova temporada, representando um declínio de 31% em comparação com 192.804 toneladas no mesmo período do ano passado. CACAU (D1) Os dados de moagem sugerem que o número de compradores globais caiu em virtude da alta parabólica dos preços, que aumentou acentuadamente os preços do chocolate e dos produtos derivados. Enquanto isso, a temporada de colheita na África Ocidental começou com bastante sucesso, e espera-se que a produção total aumente significativamente em relação ao ano anterior. Além disso, os governos da Costa do Marfim e do Gana aumentaram recentemente os preços pagos aos agricultores pelos grãos de cacau, o que deve estimular as vendas e aumentar a oferta. O indicador RSI no gráfico horário permanece abaixo de 30, refletindo o pessimismo do mercado em relação a uma recuperação dos preços no médio prazo. Ao mesmo tempo, grande parte das notícias negativas para os preços parece já estar precificada, enquanto vários fatores potencialmente favoráveis — como o declínio nas exportações da Costa do Marfim e o aumento na moagem na América do Norte — podem oferecer um equilíbrio temporário. Fonte: xStation5 Analisando o posicionamento dos fundos especulativos, os dados indicam que os especuladores construíram a sua maior posição curta desde o outono de 2023; o posicionamento líquido caiu para níveis que sinalizam uma condição de “mercado sobrevendido”. Fonte: XTB Research, ICE Europe

