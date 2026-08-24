O conflito comercial entre os Estados Unidos e o Canadá agravou-se após o colapso das negociações e a imposição de novas tarifas de 50% sobre produtos canadianos. Ottawa anunciou medidas de retaliação, aumentando o risco de uma escalada que poderá colocar ainda mais pressão sobre o comércio bilateral e sobre o futuro do USMCA. Plataforma de investimentos da XTB O USDCAD registou um aumento de cerca de 0,3% na sequência das notícias, embora valha a pena salientar que o par já se encontrava em território de sobrevenda em termos do RSI. EUA impõem novas tarifas de 50% ao Canadá Após o colapso das negociações, a administração dos EUA impôs direitos aduaneiros de 50% sobre produtos canadianos no valor de cerca de 20 mil milhões de dólares por ano. Ottawa suspendeu as negociações e anunciou retaliações proporcionais a partir de 8 de setembro. As novas tarifas dos EUA abrangem, entre outros produtos, vinho, lacticínios, mobiliário, cimento, vestuário, equipamento de pesca e de hóquei.

Os Estados Unidos já aplicam tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio canadianos, tarifas sobre automóveis e componentes que não contenham uma percentagem suficiente de produção norte-americana, bem como direitos aduaneiros sobre madeira para construção e alguns artigos de decoração de interiores. Ao contrário das restrições anteriores, estas medidas aplicam-se também a bens que cumprem as regras do USMCA. No entanto, foram excluídos a energia, o potássio, certas matérias-primas de importância estratégica, as aeronaves civis e os produtos já abrangidos por tarifas setoriais específicas. Neste contexto, surge naturalmente a questão: o que é que os EUA pretendem exatamente alcançar ao antagonizar, de forma totalmente injustificada e aparentemente sem sentido, o Canadá, um país do qual os EUA, apesar do enorme desequilíbrio, ainda dependem de forma local, mas muito significativa? Canadá prepara tarifas de retaliação contra os EUA Prevê-se que as tarifas de retaliação visem, entre outros, o aço, os produtos lácteos, a maquinaria agrícola, os eletrodomésticos, os produtos eletrónicos e os artigos de papel dos EUA.

O governo de Ottawa também mantém tarifas de retaliação de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis dos EUA, abrangendo importações no valor de até 51,4 mil milhões de dólares canadenses.

Ainda na semana passada, os negociadores estavam perto de chegar a um acordo parcial. No entanto, as negociações fracassaram devido a questões técnicas e políticas. As partes não conseguiram chegar a acordo sobre a forma de calcular a percentagem de componentes norte-americanos nos veículos nem sobre as restrições relacionadas com os produtos lácteos.

Embora as negociações se tenham centrado principalmente em questões comerciais e económicas, é difícil ignorar a procura por direitos de veto sobre futuros acordos comerciais assinados pelo Canadá e a procura pela remoção do francês como língua oficial no Quebeque. Quanto vale o comércio entre os EUA e o Canadá? O valor do comércio bilateral de bens e serviços em 2025 situou-se em cerca de 872 mil milhões de dólares.

Os EUA exportaram cerca de 426 mil milhões de dólares em bens e serviços para o Canadá, importando cerca de 446 mil milhões de dólares. A dependência continua a ser claramente assimétrica. Os Estados Unidos representam mais de dois terços das exportações canadianas. Para os EUA, o Canadá é o maior ou um dos maiores parceiros comerciais, mas as exportações para o Canadá representam apenas cerca de 1,5 % da economia americana. Energia é a principal exceção às novas tarifas O Canadá fornece cerca de 63 % do petróleo importado pelos Estados Unidos. O facto de a energia ter sido excluída das novas tarifas demonstra que Washington pretende aumentar a pressão sobre Ottawa sem desestabilizar as suas próprias refinarias e os preços dos combustíveis. O precedente mais perigoso, para além da tentativa de privar o Canadá da sua soberania, não é o valor das novas tarifas em si, mas o enfraquecimento gradual do USMCA. O acordo constitui a base do comércio em todo o continente e uma das poucas razões que ainda restam para que o Canadá e o México comercializem mais com os EUA do que, por exemplo, com a China. Esta tendência é inversa no caso dos EUA — que, devido às suas guerras comerciais, foram forçados a comprar cada vez mais fora da China. Os centros de análise estimam que, se o conflito se alargar de modo a abranger a maior parte do comércio, o Canadá poderá perder entre 1 % e 4 % do PIB, dependendo da escala das restrições. EUA e Canadá têm razões para chegar a um acordo A pressão sobre o Canadá é de natureza económica, mas uma guerra comercial injustificada com o seu parceiro comercial mais próximo e o apoio ostensivo aos separatistas na província de Alberta desencadearam uma onda de apoio público ao governo canadiano.

Nos EUA, a situação é oposta. O impacto do Canadá na economia norte-americana é muito reduzido, mas as tensões comerciais afetarão mais fortemente as empresas nos estados fronteiriços. É na Pensilvânia, no Maine, em Massachusetts e em Ohio que os republicanos enfrentam os maiores desafios na perspetiva das próximas eleições. Os eleitores indecisos nesta região poderão optar por mostrar um cartão vermelho ao governo de Donald Trump.

Eduardo Silva Diretor XTB Portugal Com um percurso consistente no setor financeiro e operacional, iniciou a sua carreira ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma de Lisboa, realizada entre 2001 e 2005. Nesse período, conciliou os estudos com funções na TAP Air Portugal e posteriormente na Groundforce Portugal, na área de controlo de operações em terra. Em 2005, seguiu para Londres, onde integrou a Bloomberg L.P., experiência internacional que se prolongou até 2009 e lhe permitiu consolidar competências nos mercados financeiros globais. No regresso a Portugal, assumiu funções no Banco Santander Totta, na área de Custódia e Tesouraria para Clientes Institucionais, entre 2009 e 2010. Em outubro de 2010, ingressou na XTB como gestor de conta. Ao longo de mais de uma década na corretora, destacou-se pelo desenvolvimento da base de clientes e pela liderança de equipas comerciais, tendo sido nomeado diretor em 2019, cargo a partir do qual tem liderado a estratégia de crescimento da empresa no mercado português. Mais sobre o analista

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