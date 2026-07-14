Principais conclusões Numa comparação mensal, os preços registaram a primeira descida desde 2020 – chegando a cair 0,4%.

Os preços dos combustíveis registaram uma descida de 9,7% em comparação com maio.

É importante referir que o índice subjacente se manteve inalterado em relação ao mês anterior (0,0%), mas registou uma descida em relação ao mesmo período do ano anterior (2,6%).

A probabilidade de um aumento das taxas de juro pelo FOMC já em setembro desceu para cerca de 66%.

Um aumento das taxas antes do final do ano é agora o cenário de base.

O par EUR/USD valorizou-se 0,6%.

Isto não é o fim da volatilidade – o primeiro depoimento de Kevin Warsh perante o Congresso dos EUA está previsto para as 15h00.

Tendo em conta a descida dos preços das matérias-primas energéticas, muitos antecipavam uma queda da inflação nos EUA em junho. No entanto, a sua magnitude surpreendeu significativamente os mercados. Numa base mensal, os preços caíram pela primeira vez desde 2020, o ano da COVID, registando uma descida de até 0,4%. Talvez ainda mais importante, a inflação subjacente (2,6%), um indicador que exclui os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, ficou muito abaixo do esperado. Figura 1: Inflação do IPC dos EUA (2005 - 2026) Fonte: XTB Research, 14.07.2026 O que revelam os dados? Se a descida da inflação se tivesse devido exclusivamente à queda dos preços dos combustíveis nas estações de serviço (menos 9,7 % em relação a maio) e ao crescimento modesto e contínuo dos preços dos alimentos (um aumento de apenas 0,2 % em relação ao mês anterior), este valor poderia ter sido ignorado. Num ambiente geopolítico tão volátil, ambos estes componentes podem distorcer significativamente a perceção da pressão inflacionista real. A questão, no entanto, é que, mesmo excluindo os elementos mais voláteis, os preços em junho não subiram (índice subjacente: 0,0% m/m). Além disso, em muitos setores, como os cuidados de saúde, o vestuário e o mercado de automóveis usados, observaram-se descidas de preços. Figura 2: Inflação do IPC dos EUA por contribuição setorial [a/a] (2018 - 2026) Fonte: XTB Research, 14.07.2026 Mercado menos convencido quanto aos aumentos das taxas de juro nos EUA Uma surpresa tão grande levou, naturalmente, a uma reavaliação da trajetória das taxas de juro da Reserva Federal, tal como avaliada pelos mercados. Devido à recente escalada das tensões entre os EUA e o Irão, os investidores, no início da semana, começaram a prever dois aumentos por parte do FOMC antes do final do ano. Atualmente, o cenário base voltou a prever apenas um único aumento. A probabilidade de um aumento já em setembro caiu para cerca de 66%. Dólar em baixa, Nasdaq em alta Este é o fator-chave por trás da fraqueza do dólar. O par EUR/USD valorizou-se 0,6% e regressou ao nível registado no final da semana passada (1,145). As expectativas de um aperto menos agressivo da política monetária por parte da Fed também apoiam, naturalmente, o mercado bolsista norte-americano. O índice Nasdaq 100 está a valorizar 0,9%. A elevada volatilidade não termina aqui? O primeiro relatório de Kevin Warsh ao Congresso dos EUA está prestes a ser apresentado. Hoje, às 15h00, o presidente do FOMC responderá a perguntas da Câmara dos Representantes. Amanhã, à mesma hora, comparecerá perante o Senado. Historicamente, o primeiro dia de audições tem sido o que apresenta maior volatilidade nos mercados. É de esperar que Warsh seja questionado sobre o seu plano para trazer a inflação de volta à meta. É muito provável que tenha também de explicar o abandono da orientação prospectiva. No entanto, a questão crucial poderá ser a forma como a sua abordagem à economia e à política monetária difere da apresentada por Trump. Isto é particularmente significativo face às preocupações contínuas relativas à perda de independência da Reserva Federal.

Nuno Mello Head of Sales XTB Nuno Mello é licenciado em Engenharia Civil e desenvolveu desde cedo uma forte ligação aos mercados financeiros, onde opera há mais de 15 anos. Ao longo do seu percurso, acumulou vasta experiência em mercados de referência como a New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Euronext e no mercado Forex, com especialização em matérias-primas. Atualmente, combina estratégias de day trading e swing trading, adotando uma abordagem disciplinada, assente numa gestão de risco rigorosa e numa leitura técnica aprofundada dos mercados. Mais sobre o analista

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