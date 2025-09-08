O gás natural recua em relação aos ganhos anteriores

Os futuros do gás natural subiram pouco menos de 2,0% hoje, reduzindo os ganhos anteriores que haviam excedido 5%. A recuperação inicial foi apoiada por vários fatores. Em primeiro lugar, a produção média caiu para cerca de 107 bcfd, uma ligeira diminuição em relação à média de agosto, que foi superior a 108 bcfd. Além disso, as previsões recentes indicam temperaturas ligeiramente mais quentes nos próximos dias, elevando os graus-dia combinados de refrigeração e aquecimento ligeiramente acima dos níveis do ano passado. O início de setembro marca um período de transição entre as estações de refrigeração e aquecimento. Embora a procura agregada nos EUA possa estar a moderar-se em relação aos picos do verão, os estados do sul continuam a impulsionar uma forte procura de eletricidade para ar condicionado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app No entanto, o foco principal do mercado hoje está no impacto psicológico de uma potencial tempestade tropical no Golfo do México. Embora a tempestade não represente uma ameaça direta à infraestrutura de gás, continua a ser um fator significativo que influencia o sentimento do mercado em relação à procura. Persistem ventos contrários para o gás natural Apesar destes ganhos intradiários, vários fatores anti-crescimento continuam a pesar sobre o mercado. Os inventários permanecem em um nível muito alto, mais de 5% acima da média de cinco anos. A produção também continua robusta e está atualmente em um nível recorde para este período. Embora as exportações de GNL estejam fortes, não há perspectivas imediatas de um aumento significativo. De uma perspectiva técnica, o preço do gás natural está recuando do nível de resistência definido pela faixa de correção de julho. O preço também caiu abaixo da sua média móvel de 50 períodos, um movimento semelhante ao observado há menos de dois meses. Caso isso marque o início de um retorno à tendência de queda, um movimento confirmado abaixo da média móvel de 14 períodos em torno do nível de US$ 2,95 seria um sinal importante. Enquanto o preço permanecer acima dessa média, é provável que a recuperação corretiva continue.

