⏬O ouro desce mais 2%!

Principais conclusões A correção atual do ouro ultrapassa 11%, com o valor de $3.900 a ser testado

A queda nos preços do ouro continuou hoje, com a escala da correção agora ultrapassando as retrações observadas em abril e maio deste ano. O nível atual de correção é comparável à queda de 2022, embora esse movimento descendente tenha se estendido por muitos meses. A liquidação atual, por outro lado, durou exatamente sete dias. As perdas desde o início da correção já ultrapassaram 11%, enquanto o ganho alcançado em outubro foi severamente reduzido de 13% para apenas 1,5%. Isso significa que outubro pode se tornar o primeiro mês com perdas desde julho, se a correção se estender até o nível de US$ 3.857 por onça. Também vale a pena notar que a liquidação em julho foi mínima, totalizando menos de meio por cento. Uma correção mais significativa ocorreu entre novembro e dezembro de 2024, quando o ouro recuou cumulativamente mais de 4%. O ouro reduziu drasticamente os seus ganhos este mês. Anteriormente, outubro era potencialmente o mês mais forte em mais de 10 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP A liquidação do mercado de ouro está a ser motivada pela melhoria do sentimento do mercado e pela realização de lucros. A COMEX aumentou recentemente a margem exigida para manter uma posição em aproximadamente 5% para o ouro e 8% para a prata. Esta medida foi replicada pelas bolsas de futuros no Japão e na Índia. É evidente que os investidores que detêm posições em ETF's também decidiram realizar lucros. Analisando todos os fundos, os ETFs estão a vender ouro no ritmo mais rápido desde abril e maio. Simultaneamente, o maior ETF de ouro do mundo, o SDPR Gold Shares (GLD.US), com sede nos EUA, registou a sua maior saída diária desde abril, marcando uma das maiores saídas em um único dia em anos. O GLD está agora a passar pelo seu quarto dia consecutivo de saídas. Os ETF's estão a vender ouro em antecipação a um acordo comercial entre os EUA e a China. A decisão do Fed também pode ser significativa. Se a FED for cautelosa ao comunicar novos cortes nas taxas, isso poderá empurrar o ouro para níveis ainda mais baixos. Fonte: Bloomberg Finance LP O ouro recuou temporariamente abaixo de US$ 3.900 por onça hoje, rompendo a retração de Fibonacci de 38,2% e aproximando-se do suporte na retração de 50,0% da última grande tendência de alta. A escala da correção excede o que observamos em abril e maio. Hoje, o ouro cai temporariamente abaixo de $3.900 por onça, rompendo a retração de 38,2% e aproximando-se do suporte na retração de 50,0% da última onda ascendente. A escala da correção excede o que foi observado em abril e maio. Fonte: xStation5 Observando a queda dos preços no gráfico mensal, poderíamos potencialmente ver uma enorme «sombra» a formar-se na vela mensal de outubro. A grande sombra anterior ocorreu em abril, o que acabou por levar a vários meses de consolidação. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.