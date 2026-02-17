O ouro caiu 2,5% hoje, para $4.850 por onça, pressionado por um dólar americano mais forte e pelas crescentes esperanças de um possível acordo entre os EUA e o Irão após uma segunda rodada de negociações em Genebra, o que está a alimentar as expectativas de uma redução da tensão. Enquanto isso, o ANZ elevou a sua previsão para o segundo trimestre. Os analistas do ANZ elevaram a sua meta para o segundo trimestre de $5.400/onça para $5.800/onça, argumentando que a última retração não marca necessariamente o fim da tendência de alta mais ampla. O ANZ acredita que a recuperação não está em um ponto de inflexão. O banco argumenta que, apesar da elevada volatilidade, o movimento ainda não está “maduro o suficiente” para justificar expectativas de uma reversão sustentada no curto prazo.



A correção de cerca de $5.600 reacendeu as preocupações com uma queda mais profunda, mas o ANZ enfatiza que o cenário macroeconómico atual difere significativamente dos «picos do ciclo» anteriores, como 1980 e 2011. Em sua opinião, as condições atuais do mercado não são comparáveis a esses episódios históricos.



O principal fator de apoio continua sendo os cortes esperados nas taxas do FED e a queda nas taxas reais. O ANZ prevê dois cortes de 25 pontos base, um em março e outro em junho.



A inflação em queda também está levando os mercados a precificar a possibilidade de um terceiro corte até dezembro.



Rendimentos reais mais baixos normalmente sustentam os fluxos para o ouro.



Os riscos geopolíticos e políticos continuam a ser um importante pilar de suporte. O ANZ aponta a incerteza econômica persistente e o risco de uma nova escalada da guerra comercial (tarifas) como fatores que podem sustentar a demanda por ativos tangíveis.



O ouro também está a beneficiar da relativa perda de apelo dos títulos soberanos. O ANZ argumenta que os níveis crescentes de dívida global (não apenas nos EUA) estão a minar o papel dos títulos como «âncora segura», reforçando o valor do ouro como diversificador de carteiras. O ANZ também destaca um prémio de risco crescente na extremidade longa da curva dos EUA. De acordo com o banco, os investidores estão a exigir uma compensação mais elevada pela detenção de títulos do Tesouro de longo prazo, visível na diferença crescente entre os rendimentos de curto e longo prazo.



A procura dos bancos centrais deverá permanecer forte até 2026, mas o ANZ vê a procura de investimento mais ampla como o principal impulsionador em 2025. Isso implica um papel mais importante para os fluxos de carteira (fundos, ETF's) na formação de preços.



ETF's: O ANZ espera entradas contínuas, com as participações totais em ETF's de ouro potencialmente a exceder 4.800 toneladas em 2025. O banco assume que os mercados ocidentais continuarão a ser uma base importante, enquanto o crescimento poderá acelerar nos mercados emergentes, especialmente na China e na Índia (atualmente cerca de 10% das participações globais em ETF's).



A assimetria dos fluxos continua a apoiar o ouro. O ANZ observa que os ativos dos ETF's de ouro representam menos de 3% das participações combinadas em ações e obrigações, o que significa que mesmo pequenas rotações de carteiras podem ter um impacto positivo desproporcional nos preços.



Prata: construtiva, mas sem uma expectativa clara de desempenho superior ao do ouro. O ANZ continua otimista em relação à prata, mas argumenta que, devido à maior volatilidade e sensibilidade da procura industrial a níveis de preços elevados, é improvável que a prata tenha um desempenho superior ao do ouro este ano. Ouro (M15) Fonte: xStation5

