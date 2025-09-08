🔝O ouro ultrapassa os US$ 3.600

O ouro subiu mais de 5% desde o início de setembro, impulsionado por um dólar mais fraco. Excluindo uma pequena correção de preço em 4 de setembro, o ouro estaria atualmente em sua décima sessão consecutiva de ganhos — uma sequência considerada extremamente rara nos mercados. O metal precioso já subiu mais de 5% neste mês, com sua próxima meta importante de US$ 4.000 a pouco mais de 10% de distância. A recuperação está sendo impulsionada pela fraqueza contínua do dólar americano e pela crescente incerteza em torno da economia dos EUA. Os dados sobre o emprego nos EUA divulgados na sexta-feira passada não só mostraram um aumento notavelmente baixo de 22 mil postos de trabalho, como também incluíram outra revisão em baixa dos números de junho. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, em linha com as expectativas, enquanto o crescimento dos salários abrandou. Esta combinação de dados praticamente garante uma redução das taxas de juro pela Reserva Federal e abre caminho para um novo ciclo de flexibilização. Os mercados estão agora a prever quase três cortes nas taxas este ano, ou um em cada uma das reuniões restantes de 2025. Além disso, o mercado está a descontar um total de aproximadamente 150 pontos base de cortes antes do fim do ciclo de flexibilização, sugerindo a possibilidade de três cortes adicionais nas taxas no próximo ano, além dos que estão atualmente a ser previstos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O mercado está a prever cortes agressivos nas taxas de juro pelo Fed nos próximos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP O ouro subiu quase 1% hoje, ultrapassando significativamente o nível de US$ 3.600 por onça. A próxima resistência importante está perto de US$ 3.644 por onça, na retração de US$ 3.644. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

