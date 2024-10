O petróleo sobe mais de 1% 🛢️

Os problemas de abastecimento de petróleo ultrapassam os dados fracos da China

Os preços do petróleo estão a ganhar na sessão de hoje, apesar dos fracos dados económicos da China. Os preços das commodities ainda estão sob pressão de restrições de abastecimento do Golfo do México e da Líbia. O petróleo subiu mais de 1,3% hoje, com OIL.WTI ganhando 1,7%.



O mercado recebeu sinais negativos durante o fim de semana da economia da China, que continua a ser o maior importador de petróleo. A produção industrial cresceu 4,5% em agosto (face a 5,1% em julho), o ritmo de crescimento mais lento desde março, e inferior aos 4,8% esperados. A deterioração do ritmo de recuperação da economia chinesa é um dos factores que pesa sobre as cotações do petróleo. No entanto, este fator continua a ser ofuscado na sessão de hoje pelos problemas de abastecimento de crude, tanto do lado dos EUA como da Líbia.



Os contratos do petróleo bruto Brent (OIL), depois de caírem para o mínimo deste ano, perto dos 69 dólares, na semana passada, já recuperaram cerca de 5% e perfuraram a primeira zona de resistência fixada nos 72 dólares pelos mínimos locais de dezembro de 2023. A próxima zona para os investidores observarem está na barreira psicológica de US $ 75, que é reforçada pelos mínimos locais de agosto e janeiro deste ano. Fonte: xStation

Estima-se que a produção no Golfo do México tenha caído cerca de 700.000 barris por dia nos últimos dias devido ao furacão Francine. Na Líbia, por outro lado, a produção continua a ser limitada a cerca de 0,4 milhões de barris por dia, com o nível médio de produção para o primeiro semestre do ano em 1,3 milhões de barris por dia. A EIA estima uma diminuição implícita dos stocks de 0,9 milhões de barris por dia no terceiro trimestre deste ano e de 1,0 milhões de barris por dia no quarto trimestre. Só um restabelecimento da produção da OPEP+ no próximo ano poderia equilibrar o mercado.

Ao mesmo tempo, as posições especulativas nos contratos de petróleo bruto Brent estão nos níveis mais baixos dos últimos anos. A posição líquida dos contratos de fundos monetários caiu para valores negativos pela primeira vez desde 2011. Isto poderá lançar as bases para uma possível expiração das pressões sobre a oferta por parte dos grandes fundos, que têm vindo a reduzir as posições longas desde abril. Os preços do petróleo caíram mais de 20% desde então.