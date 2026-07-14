Principais conclusões O otimismo dos investidores a nível mundial atingiu o seu nível mais elevado desde fevereiro;



83 % dos investidores não esperam que a Reserva Federal aumente as taxas de juro antes das eleições intercalares dos EUA, em novembro;



Os gestores de fundos reduziram a sua previsão para o preço do petróleo no final de 2026 para 71 dólares por barril, face aos 86 dólares previstos em junho.

O mais recente Inquérito Global aos Gestores de Fundos do Bank of America (BofA FMS) sugere que os investidores institucionais continuam cada vez mais otimistas em relação às ações do setor tecnológico e às perspetivas gerais do mercado. Ao mesmo tempo, os inquiridos consideram improvável que a Reserva Federal proceda a novos apertos monetários antes das eleições intercalares nos EUA. O inquérito indica ainda que uma recuperação sustentada dos preços do petróleo para valores superiores a 90 dólares por barril constituiria uma surpresa negativa significativa para os investidores. Resumo dos principais resultados do inquérito O sentimento dos investidores globais subiu para o seu nível mais elevado desde fevereiro. Os gestores de fundos tornaram-se mais otimistas quanto às perspetivas económicas, aos gastos de capital relacionados com a IA e à possibilidade de uma política monetária mais acomodatícia por parte da Reserva Federal;



As alocações em numerário caíram de 4,1% em junho para 3,6% . De acordo com a metodologia do Bank of America, um saldo de numerário tão baixo desencadeia um sinal de venda contrarian , sugerindo que o otimismo dos investidores pode ter-se tornado excessivo e que há menos margem para assumir riscos adicionais;



em junho para . De acordo com a metodologia do Bank of America, um saldo de numerário tão baixo desencadeia um , sugerindo que o otimismo dos investidores pode ter-se tornado excessivo e que há menos margem para assumir riscos adicionais; Um número recorde de 54% dos inquiridos espera um cenário de «sem aterragem» para a economia global, o que significa que o crescimento económico se mantém resiliente, sem um abrandamento significativo. Apenas 2% antecipam uma aterragem brusca;



dos inquiridos espera um cenário de para a economia global, o que significa que o crescimento económico se mantém resiliente, sem um abrandamento significativo. Apenas antecipam uma aterragem brusca; Os gestores de fundos aumentaram a sua alocação em ações dos EUA para o nível de sobreponderação mais elevado desde dezembro de 2024 , refletindo uma confiança crescente de que as ações dos EUA continuarão a apresentar um desempenho superior ao dos mercados globais;



para o nível de sobreponderação mais elevado desde , refletindo uma confiança crescente de que as ações dos EUA continuarão a apresentar um desempenho superior ao dos mercados globais; As posições longas em ações globais do setor dos semicondutores foram mais uma vez identificadas como a operação mais concorrida do mundo, referidas por 82% dos inquiridos pelo terceiro mês consecutivo. Embora alguns investidores tenham reduzido a exposição ao setor tecnológico em julho, nenhum referiu deter posições curtas líquidas no setor;



foram mais uma vez identificadas como a operação mais concorrida do mundo, referidas por dos inquiridos pelo terceiro mês consecutivo. Embora alguns investidores tenham reduzido a exposição ao setor tecnológico em julho, nenhum referiu deter posições curtas líquidas no setor; A maioria ( 61% ) acredita que as empresas de hiperescala não irão reduzir as despesas de capital este ano, em comparação com 28% que esperam cortes nas despesas. Isto corrobora a opinião de que o investimento em infraestruturas de IA, centros de dados e semicondutores avançados deverá permanecer elevado;



) acredita que as empresas de hiperescala irão reduzir as despesas de capital este ano, em comparação com que esperam cortes nas despesas. Isto corrobora a opinião de que o investimento em infraestruturas de IA, centros de dados e semicondutores avançados deverá permanecer elevado; O risco de uma bolha da IA foi identificado como o maior risco de cauda que os mercados financeiros enfrentam, com 45% dos inquiridos a destacá-lo como a sua principal preocupação. Isto sugere que os investidores continuam altamente otimistas em relação à IA, ao mesmo tempo que reconhecem os crescentes riscos de valorização;



foi identificado como o maior risco de cauda que os mercados financeiros enfrentam, com dos inquiridos a destacá-lo como a sua principal preocupação. Isto sugere que os investidores continuam altamente otimistas em relação à IA, ao mesmo tempo que reconhecem os crescentes riscos de valorização; Cerca de 83% dos inquiridos não esperam que a Reserva Federal aumente as taxas de juro antes das eleições intercalares nos EUA, reforçando as expectativas de um ambiente monetário mais favorável aos ativos de risco;



dos inquiridos não esperam que a Reserva Federal aumente as taxas de juro antes das eleições intercalares nos EUA, reforçando as expectativas de um ambiente monetário mais favorável aos ativos de risco; Os gestores de fundos também reviram em baixa a sua previsão para o preço do petróleo no final de 2026 para 71 dólares por barril, face aos 86 dólares previstos em junho. Isto indica que os investidores esperam uma pressão inflacionista mais fraca proveniente dos mercados energéticos do que esperavam há apenas um mês; US100 (H1) Analisando o US100 desde junho de 2026, cada teste do limite superior do canal de tendência em vigor foi seguido por uma forte rejeição e um movimento significativo de baixa. Se a história se repetir, uma nova rejeição a partir dos níveis atuais poderá aumentar a probabilidade de uma correção em direção à zona dos 29 000 pontos. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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