Inflação volta a dar sinais de pressão A inflação no Reino Unido acelerou pela primeira vez em cinco meses, atingindo 3,4% y/y em dezembro, contra 3,2% em novembro, ligeiramente acima das previsões dos economistas (3,3%). A subida dos preços deveu-se principalmente a um aumento do imposto especial sobre o tabaco e a tarifas aéreas mais elevadas. A inflação dos serviços, um indicador-chave para o Banco de Inglaterra, subiu de 4,4% para 4,5%, mas foi mais fraca do que o previsto. O Banco de Inglaterra prevê que a inflação se aproxime do seu objetivo de 2% na primavera, apoiada por medidas governamentais, incluindo o congelamento das tarifas ferroviárias e a redução das facturas de energia. Apesar disso, o banco central está a aproximar-se do fim do seu ciclo de cortes nas taxas de juro, monitorizando o mercado de trabalho para detetar sinais de abrandamento. A libra perdeu ligeiramente o seu valor após a divulgação dos dados, mas está atualmente a rondar os 1,3440 USD, e as expectativas de futuros cortes nas taxas permanecem praticamente inalteradas. Impacto da evolução nos preços do tabaco no IPC Em dezembro, os preços do tabaco subiram 3% em relação ao mês anterior, devido ao adiamento dos aumentos de impostos, e os preços das passagens aéreas aumentaram 28,6% em relação ao mês anterior, o que levou à maior taxa de inflação nos transportes desde 2022. Os preços dos produtos alimentares aumentaram 4,5% em termos homólogos, principalmente devido ao pão e aos cereais, tendo sido registadas descidas em categorias como recreação, jogos e equipamento desportivo. Ao mesmo tempo, os dados indicam uma diminuição das pressões sobre os custos na indústria - os preços de fábrica mantiveram-se inalterados, enquanto os preços das matérias-primas e dos combustíveis caíram. Os economistas da Bloomberg estimam que o aumento da inflação em dezembro não irá alterar a política do Banco de Inglaterra, uma vez que a tendência geral de desinflação continua. O mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento, com o crescimento salarial mais baixo desde 2020 e o desemprego em 5,1%. sinais de fraqueza, com o crescimento salarial mais baixo desde 2020 e o desemprego em 5,1%, embora o número de ofertas de emprego tenha subido ligeiramente. Em novembro, o PIB surpreendeu com um resultado positivo de +0,3% m/m, sugerindo alguma resiliência na economia. Fonte: ONS, Bloomberg Financial Lp Bloomberg Atualmente, o mercado de futuros indica que o Banco de Inglaterra decidirá proceder a uma redução das taxas de juro em 2026 (totalmente calculada), com 83% de probabilidades de uma segunda redução no final do ano.

