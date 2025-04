O token Trump cai 16,5% com o fim da euforia após o anúncio de Trump 📉

O preço do token TRUMP caiu drasticamente após a euforia dos investidores com o anúncio de Donald Trump de que os 220 maiores detentores do token TRUMP serão convidados para um jantar privado com ele na Casa Branca. O entusiasmo foi rapidamente seguido por uma onda de realização de lucros. Enquanto isso, o Bitcoin está a ser negociado hoje ligeiramente em baixa, oscilando entre US$ 93.500 e US$ 94.000.

TRUMP (intervalo H1)

O preço do token TRUMP subiu de cerca de US$ 9,40 para quase US$ 16 antes de recuar acentuadamente para US$ 12 no momento da redação deste artigo. O impulso de alta de ontem é semelhante em magnitude ao pico de preço observado no início de março.

Fonte: xStation5