O US500 sobe 0,25% antes do CPI

- Preocupação com a fiabilidade dos dados: O IPC de setembro é uma exceção ao congelamento dos dados económicos causado pela paralisação do governo durante 24 dias, mas há preocupações com a fiabilidade dos relatórios futuros se a paralisação persistir.
- Previsão da inflação subjacente: Os mercados antecipam um aumento mensal de 0,3% no IPC subjacente, o que se traduz num crescimento anual de 3,1% — bem acima da meta de 2% do Federal Reserve.
- Previsão do impacto no mercado: Se a inflação subjacente mensal ficar exatamente na previsão de 0,3%, espera-se que o S&P 500 tenha ligeiros aumentos, potencialmente até 0,5%.
Hoje, finalmente, teremos algumas informações sobre a economia dos EUA, uma vez que os dados sobre a inflação do mês de setembro serão divulgados, apesar da paralisação do governo, que nas últimas semanas limitou a publicação de dados económicos do país.
Devido à paralisação, os principais indicadores da economia dos EUA não estão a ser publicados, mas os dados sobre a inflação são uma exceção. Até agora, a paralisação do governo já dura 24 dias, tornando-se a segunda mais longa da história, depois da paralisação de 35 dias em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Desta vez, não parece provável que a situação seja resolvida a curto prazo.
Embora se espere que os dados sobre a inflação de setembro sejam divulgados sem grandes problemas, há uma preocupação crescente de que os relatórios de outubro possam ser menos fiáveis, uma vez que a agência estatística parou de recolher, processar e divulgar dados durante a paralisação.
Isso significa que pode haver problemas de precisão. Quando a paralisação do governo de 16 dias em 2013 afetou a recolha de dados do IPC, o Bureau of Labor Statistics (BLS) informou que a amostra de preços usada para calcular o índice era menor — cerca de 75% da quantidade normal.
O que esperar do IPC?
O relatório do IPC de sexta-feira tem enorme importância para os investidores. Esses dados serão um dos poucos sinais claros sobre o estado da economia antes da reunião sobre as taxas de juros e provavelmente definirão o tom dos mercados para o resto do ano.
Os mercados estão a prever um aumento de 0,3% no IPC básico de setembro — que exclui os componentes mais voláteis de alimentos e energia — em comparação com o mês anterior. Em termos anuais, espera-se um crescimento de 3,1%, em linha com o mês anterior, mas bem acima da meta de 2% do Federal Reserve.
Quanto ao IPC geral, também se espera que suba para 3,1%.
Se confirmado, isso marcaria a primeira vez desde o início do ano que ele ultrapassa 3%, ante 2,9% no mês anterior. No entanto, o impacto da inflação tem sido mais moderado do que o esperado, provavelmente devido a uma combinação de compressão de margens, acumulação antecipada de estoques e desvio comercial.
Para este mês, espera-se uma queda nos preços dos carros usados e nos custos de moradia, que subiram mais do que o esperado em agosto nas cidades menores do sul, mas desde então se estabilizaram. No entanto, uma das principais preocupações reside no setor de serviços, como aluguer, seguro automóvel e reparação automóvel, com uma queda nas tarifas aéreas. Ironicamente, justamente quando o ambiente de negócios parece mais calmo e a guerra comercial — exceto no caso da China — ficou em segundo plano, os consumidores americanos decidiram gastar mais em itens como viagens, roupas, alimentos e entretenimento. Pesquisas mostram um maior otimismo em relação a áreas importantes como salários e emprego, que melhoraram significativamente.
Outros preços importantes a serem observados incluem energia e alimentos. Em setembro, prevê-se um possível aumento nos preços da gasolina, juntamente com um ligeiro aumento nos custos dos alimentos.
O petróleo, em particular, pode ser um dos fatores que alteram a direção do mercado no curto prazo. Nos últimos dias, os preços do petróleo registraram ganhos de dois dígitos devido às sanções dos EUA às empresas petrolíferas russas, o que pode colocar em causa os próximos cortes nas taxas de juro pelos bancos centrais.
Impacto no mercado
Os preços da gasolina, em particular, podem exagerar as tendências inflacionárias, razão pela qual a inflação subjacente é considerada uma medida mais adequada da inflação futura. Ela é analisada mensalmente para avaliar como as condições económicas de curto prazo podem ter evoluído. De acordo com dados fornecidos pelo JPMorgan, o impacto da divulgação da inflação mensal subjacente de hoje no S&P 500 pode ser o seguinte:
- Se a inflação estiver abaixo de 0,25%, poderíamos observar ganhos de até 1,5%.
- Se a inflação estiver entre 0,25% e 0,3%, poderíamos esperar ganhos de 0,75% a 1,25%.
- Se a inflação permanecer como previsto em 0,3%, poderemos observar ligeiros aumentos de até 0,5%.
- Se a inflação mensal exceder 0,3%, o mercado poderá cair até 1,25%.
- Se a inflação mensal atingir 0,4%, o mercado poderá cair até 2,25%.
A maior probabilidade reside no terceiro e quarto cenários, o que significa que qualquer variação de um décimo de ponto percentual acima ou abaixo de 0,3% definirá o tom dos mercados financeiros.
Dado que o Federal Reserve está provavelmente mais focado no mercado de trabalho, não esperamos que o IPC tenha muita influência na decisão do Fed da próxima semana, embora possa alterar o curso da reunião de dezembro. O mercado está a prever uma probabilidade muito alta de que o impacto nos mercados financeiros seja menor do que o habitual, uma vez que há 98,9% de probabilidade de que o Fed reduza as taxas de juro em 25 pontos base na próxima semana. Para alterar drasticamente essa expectativa, o crescimento dos preços precisaria ser historicamente alto.
