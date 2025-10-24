O US500 sobe 0,25% antes do CPI

Hoje, finalmente, teremos algumas informações sobre a economia dos EUA, uma vez que os dados sobre a inflação do mês de setembro serão divulgados, apesar da paralisação do governo, que nas últimas semanas limitou a publicação de dados económicos do país.

Devido à paralisação, os principais indicadores da economia dos EUA não estão a ser publicados, mas os dados sobre a inflação são uma exceção. Até agora, a paralisação do governo já dura 24 dias, tornando-se a segunda mais longa da história, depois da paralisação de 35 dias em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Desta vez, não parece provável que a situação seja resolvida a curto prazo.

Embora se espere que os dados sobre a inflação de setembro sejam divulgados sem grandes problemas, há uma preocupação crescente de que os relatórios de outubro possam ser menos fiáveis, uma vez que a agência estatística parou de recolher, processar e divulgar dados durante a paralisação.

Isso significa que pode haver problemas de precisão. Quando a paralisação do governo de 16 dias em 2013 afetou a recolha de dados do IPC, o Bureau of Labor Statistics (BLS) informou que a amostra de preços usada para calcular o índice era menor — cerca de 75% da quantidade normal.

O que esperar do IPC?

O relatório do IPC de sexta-feira tem enorme importância para os investidores. Esses dados serão um dos poucos sinais claros sobre o estado da economia antes da reunião sobre as taxas de juros e provavelmente definirão o tom dos mercados para o resto do ano.

Os mercados estão a prever um aumento de 0,3% no IPC básico de setembro — que exclui os componentes mais voláteis de alimentos e energia — em comparação com o mês anterior. Em termos anuais, espera-se um crescimento de 3,1%, em linha com o mês anterior, mas bem acima da meta de 2% do Federal Reserve.

Quanto ao IPC geral, também se espera que suba para 3,1%.

Se confirmado, isso marcaria a primeira vez desde o início do ano que ele ultrapassa 3%, ante 2,9% no mês anterior. No entanto, o impacto da inflação tem sido mais moderado do que o esperado, provavelmente devido a uma combinação de compressão de margens, acumulação antecipada de estoques e desvio comercial.

Para este mês, espera-se uma queda nos preços dos carros usados e nos custos de moradia, que subiram mais do que o esperado em agosto nas cidades menores do sul, mas desde então se estabilizaram. No entanto, uma das principais preocupações reside no setor de serviços, como aluguer, seguro automóvel e reparação automóvel, com uma queda nas tarifas aéreas. Ironicamente, justamente quando o ambiente de negócios parece mais calmo e a guerra comercial — exceto no caso da China — ficou em segundo plano, os consumidores americanos decidiram gastar mais em itens como viagens, roupas, alimentos e entretenimento. Pesquisas mostram um maior otimismo em relação a áreas importantes como salários e emprego, que melhoraram significativamente.

Outros preços importantes a serem observados incluem energia e alimentos. Em setembro, prevê-se um possível aumento nos preços da gasolina, juntamente com um ligeiro aumento nos custos dos alimentos.

O petróleo, em particular, pode ser um dos fatores que alteram a direção do mercado no curto prazo. Nos últimos dias, os preços do petróleo registraram ganhos de dois dígitos devido às sanções dos EUA às empresas petrolíferas russas, o que pode colocar em causa os próximos cortes nas taxas de juro pelos bancos centrais.

Espera-se que o IPC dos EUA para setembro aumente para 3,1% em relação ao ano anterior e que o índice básico permaneça inalterado em 3,1% em relação ao ano anterior. O mercado espera um índice mensal ligeiramente superior, pelo que deve ser acompanhado de perto pelos investidores. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Impacto no mercado

Os preços da gasolina, em particular, podem exagerar as tendências inflacionárias, razão pela qual a inflação subjacente é considerada uma medida mais adequada da inflação futura. Ela é analisada mensalmente para avaliar como as condições económicas de curto prazo podem ter evoluído. De acordo com dados fornecidos pelo JPMorgan, o impacto da divulgação da inflação mensal subjacente de hoje no S&P 500 pode ser o seguinte:

Se a inflação estiver abaixo de 0,25%, poderíamos observar ganhos de até 1,5%.



Se a inflação estiver entre 0,25% e 0,3%, poderíamos esperar ganhos de 0,75% a 1,25% .



. Se a inflação permanecer como previsto em 0,3%, poderemos observar ligeiros aumentos de até 0,5% .



. Se a inflação mensal exceder 0,3%, o mercado poderá cair até 1,25% .



. Se a inflação mensal atingir 0,4%, o mercado poderá cair até 2,25%.

A maior probabilidade reside no terceiro e quarto cenários, o que significa que qualquer variação de um décimo de ponto percentual acima ou abaixo de 0,3% definirá o tom dos mercados financeiros.

Dado que o Federal Reserve está provavelmente mais focado no mercado de trabalho, não esperamos que o IPC tenha muita influência na decisão do Fed da próxima semana, embora possa alterar o curso da reunião de dezembro. O mercado está a prever uma probabilidade muito alta de que o impacto nos mercados financeiros seja menor do que o habitual, uma vez que há 98,9% de probabilidade de que o Fed reduza as taxas de juro em 25 pontos base na próxima semana. Para alterar drasticamente essa expectativa, o crescimento dos preços precisaria ser historicamente alto.