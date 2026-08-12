De acordo com a EIA, os stocks de petróleo bruto dos EUA registaram um aumento de 17,423 milhões de barris, enquanto o mercado esperava uma descida de 1,8 milhões de barris; anteriormente, os stocks tinham aumentado 2,479 milhões de barris.

Os stocks de gasolina registaram uma descida de 0,968 milhões de barris, em comparação com uma descida prevista de 1,1 milhões de barris e uma redução de 1,643 milhões de barris no relatório anterior.

Os stocks de destilados registaram uma ligeira descida de apenas 0,01 milhões de barris, enquanto o consenso apontava para uma descida de 2 milhões de barris; anteriormente, os stocks tinham registado uma descida de 3,473 milhões de barris.

Os inventários de petróleo bruto no centro de Cushing situaram-se em 1,611 milhões de barris, em comparação com os 2,356 milhões de barris registados anteriormente.

A maior surpresa é o aumento maciço de mais de 17 milhões de barris nos inventários de petróleo bruto, em contraste com as expectativas de um declínio. Por si só, este é um sinal claramente negativo para os preços do petróleo, uma vez que aponta para um equilíbrio de curto prazo significativamente mais flexível no mercado dos EUA do que o consenso tinha antecipado.

A EIA eleva acentuadamente as previsões para os preços do petróleo, à medida que o Estreito de Ormuz reestrutura o equilíbrio do mercado

A EIA elevou significativamente as suas previsões para os preços do petróleo em 2026, citando principalmente as perturbações persistentes nos embarques através do Estreito de Ormuz e a rápida redução dos stocks globais. A agência norte-americana prevê agora que o petróleo Brent atinja uma média de 86,81 dólares por barril este ano, acima da sua previsão anterior de 81,91 dólares, enquanto a sua previsão para o WTI foi revida em alta de 76,26 dólares para 80,88 dólares. A maior revisão, no entanto, diz respeito ao terceiro trimestre: a EIA elevou a sua previsão para o Brent em até 11 dólares, para uma média de 85 dólares por barril. O mercado petrolífero mantém-se, portanto, num contexto em que a geopolítica não se limita a aumentar o prémio de risco, mas está a ter um impacto tangível na disponibilidade de barris físicos.

A EIA prevê que o Brent atinja uma média de 86,81 dólares por barril em 2026 e que o WTI atinja uma média de 80,88 dólares, ambos valores significativamente acima das suas previsões anteriores.

De acordo com a EIA, os fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz caíram de 21,6 milhões de barris por dia no quarto trimestre do ano passado para apenas 4,9 milhões de bpd no segundo trimestre de 2026.

Estima-se que os inventários globais de petróleo tenham diminuído a um ritmo de 4,2 milhões de bpd no segundo trimestre, prevendo a EIA uma redução adicional de cerca de 3,8 milhões de bpd no terceiro trimestre.

A EIA não prevê que a pressão atual persista indefinidamente: prevê-se que o Brent desça para uma média de 78 dólares por barril no quarto trimestre e para cerca de 69 dólares em 2027, à medida que o transporte marítimo se normaliza, a produção retoma e os stocks se reconstituem.

Será que o Estreito de Ormuz deixou de ser apenas um prémio de risco geopolítico?

O elemento mais importante da nova previsão é a dimensão da redução dos fluxos físicos de petróleo através do Estreito de Ormuz. De acordo com dados da EIA, os embarques por esta rota caíram para 4,9 milhões de barris por dia no segundo trimestre, face aos 21,6 milhões de bpd registados no quarto trimestre do ano passado. Trata-se de uma situação fundamentalmente diferente de um pico de preços geopolítico convencional, impulsionado exclusivamente por receios de um potencial conflito.

O impacto é visível nos stocks globais. A EIA estima que os inventários tenham diminuído a um ritmo de cerca de 4,2 milhões de barris por dia no segundo trimestre e prevê que continuem a diminuir em aproximadamente 3,8 milhões de bpd no terceiro trimestre. Com os inventários a esgotarem-se a este ritmo, os preços mais elevados não são meramente uma compensação pelo risco geopolítico; servem também como um mecanismo para equilibrar um mercado físico cada vez mais restrito.

O desempenho do Brent nas últimas semanas ilustra particularmente bem esta dinâmica. Na sequência da assinatura de um memorando entre os EUA e o Irão, o petróleo bruto desceu para cerca de 69 dólares por barril a 2 de julho. A 23 de julho, no entanto, novos ataques a petroleiros e a redução dos fluxos através do Estreito de Ormuz tinham empurrado o preço para um máximo de 105 dólares. Uma amplitude de negociação tão vasta demonstra que a variável-chave para o mercado já não é apenas a retórica política, mas sim o número efetivo de barris que atravessam o estreito.

A EIA revê em alta a sua previsão para o Brent em 11 dólares, mas o que acontecerá em 2027?

A revisão mais acentuada é visível nas perspetivas para o trimestre atual. A EIA prevê agora que o Brent atinja uma média de 85 dólares por barril no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 11 dólares em relação à sua previsão anterior. Para o conjunto do ano de 2026, espera-se que o Brent registe uma média de 86,81 dólares, face aos 81,91 dólares previstos anteriormente. Entretanto, a previsão para o WTI foi revida em alta, passando de 76,26 dólares para 80,88 dólares por barril. Trata-se de um ajustamento substancial num período relativamente curto e demonstra até que ponto os desenvolvimentos no Médio Oriente alteraram drasticamente as hipóteses anteriores sobre o equilíbrio global entre a oferta e a procura.

Ao mesmo tempo, surgiu outro risco potencial: a possibilidade de restrições às exportações de petróleo sauditas através do Estreito de Bab el-Mandeb. A Arábia Saudita pode redirecionar alguns carregamentos por rotas alternativas, incluindo o Canal do Suez e o oleoduto SUMED, mas estas alternativas são mais longas, mais dispendiosas e têm capacidade limitada. Para o mercado petrolífero, isto significa que os riscos de transporte já não se concentram num único ponto de estrangulamento estratégico.

A previsão elevada a curto prazo não significa que a EIA tenha assumido uma posição estruturalmente otimista em relação ao petróleo. Muito pelo contrário: o cenário base da agência parte do princípio de que o atual choque de oferta se revelará temporário. Prevê-se que o Brent atinja uma média de cerca de 78 dólares por barril no 4.º trimestre, à medida que o tráfego de petroleiros e a produção começam a normalizar-se. Em 2027, projeta-se que o preço médio desça ainda mais para 69,39 dólares, enquanto se espera que o WTI atinja uma média de 65,39 dólares por barril.

O principal fator subjacente a este cenário é o regresso previsto da oferta. A EIA prevê que a produção global de petróleo aumente de cerca de 100,82 milhões de barris por dia em 2026 para até 109,74 milhões de bpd em 2027. Em comparação, a procura para o próximo ano está projetada em 104,96 milhões de bpd. Se estas previsões se concretizarem, o défice atual seria substituído por um excedente substancial de oferta e por uma reconstituição dos inventários. Isto explica como é que a EIA pode, simultaneamente, elevar a sua previsão de curto prazo para o Brent para 85 dólares e, ao mesmo tempo, esperar que os preços desçam para cerca de 69 dólares no próximo ano.

Prevê-se que a procura diminua primeiro, para depois recuperar acentuadamente

A trajetória prevista para a procura também merece destaque. A EIA espera que o consumo global de petróleo atinja uma média de cerca de 102,7 milhões de barris por dia este ano, o que representa uma descida de 1,2 milhões de bpd em relação ao ano anterior. Estima-se que cerca de 800 000 bpd dessa descida provenham de economias não pertencentes à OCDE, onde se prevê que o consumo diminua de 58,1 milhões para 57,2 milhões de barris por dia.

Em 2027, no entanto, a EIA prevê que a procura global registe uma forte recuperação, aumentando em cerca de 2,2 milhões de bpd para quase 105 milhões de barris por dia. Isto sugere que a previsão da agência de preços do petróleo mais baixos no próximo ano não se baseia principalmente numa procura fraca. Em vez disso, o fator-chave é a oferta, que deverá crescer ainda mais rapidamente.

A produção de petróleo dos EUA deverá atingir novos máximos

Prevê-se que os Estados Unidos contribuam para o futuro aumento da oferta. A EIA reviu em alta a sua previsão para a produção de crude dos EUA em 2026, passando de 13,78 milhões de bpd para uma média de 13,8 milhões de barris por dia.

Prevê-se, então, que a produção aumente ainda mais para cerca de 14,15 milhões de bpd em 2027, em comparação com a estimativa anterior de 14,03 milhões de bpd. A magnitude da revisão em si é relativamente modesta, mas a tendência é importante: os preços elevados do petróleo em 2026 criam um ambiente favorável para os produtores, enquanto a oferta adicional poderá, eventualmente, contribuir para a reconstituição das reservas globais.

A última previsão da EIA descreve, efetivamente, dois mercados petrolíferos muito diferentes. O primeiro é o mercado com o qual os investidores se deparam atualmente, fluxos restringidos através do Estreito de Ormuz, reservas em rápido declínio e riscos adicionais em torno de Bab el-Mandeb. Num ambiente deste tipo, é muito mais fácil justificar, de uma perspetiva fundamental, que o Brent seja negociado na faixa dos 80/90 dólares.

O segundo cenário tem início assim que os fluxos físicos se normalizarem. Se a produção atualmente paralisada voltar a funcionar, o tráfego através do Estreito de Ormuz recuperar e a oferta global avançar para os níveis projetados pela EIA para 2027, o prémio de preço atual poderá desaparecer muito rapidamente. Enquanto os inventários globais estiverem a diminuir a um ritmo de vários milhões de barris por dia, os preços elevados do petróleo têm uma base fundamental clara. Mas se os fluxos do Médio Oriente regressarem ao normal, a atenção dos investidores poderá deslocar-se rapidamente do défice geopolítico atual para uma oferta potencialmente abundante em 2027.

Petróleo (H1)

Analisando os preços do petróleo no período de tempo mais curto, por hora, o Brent recuou para abaixo dos 90 dólares por barril, seguindo o caminho de menor resistência, uma vez que a tendência a médio prazo continua a ser descendente.