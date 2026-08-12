A publicação dos dados macroeconómicos mais importantes desta semana está prevista para as 13h30, o índice de inflação do IPC de julho nos Estados Unidos. Os últimos dados relativos ao mercado de trabalho (NFP) ficaram significativamente aquém das expectativas, colocando em causa um novo aperto da política monetária por parte da Reserva Federal.

O mercado reviu recentemente as suas expectativas relativamente aos próximos passos do FOMC. Até há pouco tempo, os investidores já tinham totalmente descontado um aumento das taxas de juro para setembro. Atualmente, a probabilidade implícita no mercado de tal medida é semelhante a um lançamento de moeda.

O que está por trás desta reavaliação de postura mais dovish?

A retórica pouco fiável de Kevin Warsh

Durante a última conferência de imprensa que encerrou a reunião do FOMC, o presidente da Reserva Federal voltou a enfatizar uma abordagem intransigente em relação à inflação, tentando convencer os mercados da sua suposta postura hawkish. Embora isso tenha sido suficiente em junho, os investidores esperavam muito mais em julho.

Os investidores começam a duvidar que anúncios ousados sejam seguidos de ação, recordando as declarações de Warsh há um ano. Na altura, ele sinalizava frequentemente o seu apoio a cortes nas entrevistas, na FOX News, alinhou-se abertamente com o Presidente, afirmando que a frustração de Donald Trump com a política monetária de Powell era plenamente justificada, ao mesmo tempo que criticava a instituição por baixar as taxas de juro demasiado lentamente e por uma dependência excessiva de dados económicos retrospectivos.

Dados fracos do NFP

O número de novos postos de trabalho na economia dos EUA (setores não agrícolas) diminuiu em 23 000 em julho, ficando aquém das expectativas em 5 desvios-padrão. Partindo do princípio de que os dados seguem uma distribuição normal, teríamos de esperar 290 000 anos por outro resultado semelhante.

É difícil negar que os dados foram simplesmente fracos, à queda de 23 000, há que acrescentar as revisões em baixa dos dados relativos aos últimos dois meses (no valor de 103 000). No entanto, vale a pena notar que o declínio foi em grande parte condicionado por um número mais baixo de postos de trabalho no setor da educação pública, o que pode ser considerado um fator sazonal. Além disso, a taxa de desemprego (4,1%) surpreendeu negativamente; diz-se que este é o indicador preferido de muitos decisores do FOMC nas condições atuais.

O mercado de trabalho permanece, ao que parece, num estado de «baixa taxa de despedimentos e baixa taxa de contratações», até que os membros do comité recebam provas convincentes de que os despedimentos estão a aumentar, a prioridade absoluta deverá ser a estabilização da inflação no nível desejado.

Figura 1: NFP e Taxa de Desemprego (1980/2026)

Fonte: XTB Research, 12 de agosto de 2026

O que revelou a última leitura do IPC?

Em junho, os dados ficaram bem abaixo das expectativas. Particularmente encorajador foi o facto de não se ter verificado um aumento dos preços em termos «core», ou seja, excluindo os preços mais voláteis da energia e dos alimentos. O crescimento dos custos com a habitação abrandou, o que poderá constituir uma notícia particularmente positiva para o FOMC.

Figura 2: Inflação do IPC dos EUA + Principais Contribuições [m/m] (2019/2026)

Fonte: XTB Research, 12 de agosto de 2026

O que podemos esperar hoje?

A atenção centrar-se-á no indicador principal, que se prevê que desça para o seu nível mais baixo desde março de 2021 (o consenso aponta para 2,5 %). A sua dinâmica no setor dos serviços será particularmente interessante.

Figura 3: Principais contributos para a inflação do IPC de junho

Fonte: XTB Research, 12 de agosto de 2026

Prevê-se também que o índice geral continue a sua tendência descendente (previsões apontam para 3,4 %), o que deverá ser impulsionado, entre outros fatores, pela descida dos preços dos combustíveis. Esta descida deverá também influenciar a redução dos preços das passagens aéreas e dos hotéis. No entanto, prevê-se um aumento dos preços dos alimentos.

Que outros aspetos é importante conhecer?

O efeito das tarifas parece já estar totalmente refletido nos preços de mercado, o que é visível em categorias como equipamento de áudio, ferramentas ou equipamento desportivo.

A grave escassez de chips de memória deverá continuar a impulsionar os preços dos computadores e do software.

Figura 4: Impacto dos setores na evolução da inflação anual nos EUA (2023/2026)

Fonte: XTB Research, 12 de agosto de 2026

Os mercados antes da publicação dos dados

O par EUR/USD mantém-se extremamente calmo. Desde o início da semana, a sua descida atingiu 0,2%, impulsionada principalmente pelas notícias provenientes do Médio Oriente. O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz caiu para o seu nível mais baixo da semana (cerca de 10 navios por dia).

Temos de pagar mais de 89 dólares por um barril de Brent. O preço continuou a subir ontem, apesar das declarações otimistas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão.

Durante a noite, Donald Trump afirmou em entrevistas aos meios de comunicação social que os EUA têm «controlo total» (100%) sobre o Estreito de Ormuz. Por seu lado, a parte iraniana impôs condições rigorosas para a reabertura da rota, exigindo o levantamento das sanções dos EUA, o fim do bloqueio naval e o pagamento de reparações de guerra por parte dos EUA.

Figura 5: Taxa de câmbio EUR/USD (26.02.2026/12.08.2026)