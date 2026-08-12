Os preços do ouro registaram uma subida superior a 1,5 % e mantêm-se próximos dos seus níveis mais elevados dos últimos dois meses, na sequência da divulgação do relatório do IPC dos EUA relativo a julho. Os dados corresponderam às expectativas: o IPC global subiu 0,1 % em termos mensais e 3,4 % em termos homólogos, enquanto a inflação subjacente se situou em 0,2 % em termos mensais e 2,5 % em termos homólogos. A ausência de uma surpresa positiva em termos de inflação constitui um fator favorável para os metais preciosos, uma vez que, na sequência da fraqueza anteriormente observada nos dados do mercado de trabalho dos EUA, reduz a pressão sobre a Reserva Federal para voltar a aumentar as taxas de juro já em setembro. O ouro está a ser negociado em cerca de 4 420 dólares por onça. Na sequência da divulgação do IPC, os mercados de futuros estão a precificar uma probabilidade de cerca de 60% de que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas em setembro, em comparação com pouco mais de 45% na semana anterior. Trata-se de uma mudança importante para o ouro, uma vez que um risco menor de novos aumentos das taxas reduz o custo de oportunidade de deter um ativo que não gera rendimento.

A evolução de hoje prolonga a dinâmica mais forte já visível após o relatório mais fraco sobre o emprego nos EUA. Na semana passada, o ouro registou o seu melhor desempenho semanal desde janeiro e, na terça-feira, atingiu o seu nível mais elevado desde 5 de junho.

Os fatores de procura não diretamente relacionados com a política do Fed continuam também a ser importantes. Os renovados afluxos para os ETF, as compras por parte dos bancos centrais e a forte procura proveniente da China estão a apoiar o mercado, ajudando o ouro a manter-se resiliente mesmo perante a pressão persistente dos preços elevados da energia.

Os riscos de inflação não desapareceram totalmente. O petróleo continua caro no contexto das tensões em torno do Estreito de Ormuz, e os preços dos combustíveis persistentemente elevados poderão complicar o processo de desinflação nos próximos meses e limitar a margem de manobra do Fed para flexibilizar a política monetária.

A reação do ouro sugere, no entanto, que os investidores estão atualmente a atribuir maior peso à combinação de um mercado de trabalho mais fraco e de um IPC em linha com o consenso. A menos que os próximos dados revelem uma nova aceleração das pressões sobre os preços, as expectativas de um novo aumento das taxas de juro pelo Fed a curto prazo poderão esmorecer gradualmente. Do ponto de vista do mercado do ouro, o relatório de hoje sobre o IPC pode, portanto, ser considerado moderadamente positivo. Os dados não foram suficientemente fracos para alterar fundamentalmente a narrativa do Fed, mas, ao mesmo tempo, não forneceram argumentos para uma continuação urgente do aperto monetário. Isto é relevante no atual contexto de mercado: o ouro está a beneficiar simultaneamente de um menor risco de novos aumentos das taxas de juro, da procura institucional e da persistente incerteza geopolítica. A questão fundamental agora é se o metal poderá aproveitar este cenário para registar uma subida sustentada acima dos seus máximos locais recentes. Ouro (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.