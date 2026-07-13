O Ouro registou hoje uma queda superior a 3%, para 3 994,86 dólares por onça, na sequência de um discurso inesperadamente «hawkish» do governador da Reserva Federal, Christopher Waller. Waller deu a entender que um cenário de aperto da política monetária é tão provável quanto uma nova flexibilização, o que altera completamente a narrativa do mercado das últimas semanas. Conclusão principal: a Reserva Federal poderá ter de aumentar as taxas de juro se o valor do IPC subjacente desta semana se revelar elevado. Fonte: CME FED Watch Tool O mercado reagiu imediatamente, reajustando as expectativas, os futuros sobre as taxas de juro de curto prazo elevaram a probabilidade de um aumento das taxas em julho de 35 % para 45 %, enquanto os operadores estimam agora uma probabilidade de 50 % de que ocorra algum aumento das taxas este mês. Trata-se de uma mudança drástica em relação ao consenso de há apenas alguns dias, quando o mercado, pelo contrário, estava a prever reduções das taxas. Waller salientou que o mercado de trabalho se encontra estável e próximo da meta de pleno emprego, pelo que não constitui uma fonte de pressão inflacionista. Em vez disso, identificou três fatores que impulsionam a inflação: as tarifas, os preços da energia ligados à situação no Médio Oriente e o crescimento robusto do consumo, apoiado pelo investimento em IA. O PCE subjacente subiu de 3,0% em dezembro para 3,4% em maio, enquanto o valor global se situa agora nos 4,1%, um desvio significativo em relação à meta da FED. Isto representa um golpe direto para o Ouro: taxas de juro reais mais elevadas e um dólar mais forte (uma reação típica a uma FED de postura hawkish) reduzem o apelo do metal enquanto ativo sem rendimento e que apresenta uma correlação negativa com o dólar americano. A publicação do IPC de amanhã será agora um catalisador fundamental, um valor elevado poderá confirmar o cenário de subida das taxas e exercer mais pressão sobre o Ouro, enquanto dados mais moderados poderão reverter parcialmente a onda de vendas de hoje. Ouro (D1) O Ouro está atualmente a ser negociado dentro da zona de suporte chave definida pelos mínimos recentes, que foram os níveis mais baixos registados desde 2025. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.