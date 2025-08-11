⏬Ouro cai quase 1,5%

A expectativa de isenções tarifárias sobre o ouro e uma possível reunião entre Trump e Putin pesam sobre os preços do metal precioso O mercado ficou abalado na semana passada com a implementação de tarifas recíprocas significativas pelos Estados Unidos. No mercado do ouro, os investidores estavam quase certos de que as altas tarifas, particularmente sobre as importações da Suíça e do Canadá, não se aplicariam ao ouro, uma convicção apoiada por um anúncio feito em abril. No entanto, a tabela oficial de tarifas não incluía uma isenção explícita para o ouro em barras, o que levou a um aumento acentuado no preço dos contratos futuros da COMEX em relação ao preço à vista. Este prémio chegou a atingir US$ 100 por onça, antes de se estabilizar na faixa de US$ 50 a US$ 60. Duas notícias importantes surgiram na sexta-feira, alterando a dinâmica do mercado. Primeiro, o governo dos EUA anunciou que os recentes movimentos do mercado se baseavam em informações erradas e que em breve seria publicada uma ordem executiva para esclarecer as tarifas sobre barras de ouro e outros produtos. Esta notícia provocou uma queda nos preços, embora o ouro tenha fechado no seu nível mais alto desde 23 de julho. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Além disso, foi anunciado que Donald Trump e Vladimir Putin provavelmente se reuniriam na segunda semana de agosto. Durante o fim de semana, o local foi confirmado como o Alasca. A agenda da reunião está focada em chegar a um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Embora isso marque um avanço diplomático significativo e a primeira reunião de alto nível desse tipo, surgiram dúvidas. Observadores questionam se a Rússia estará disposta a fazer concessões ou se as negociações resultarão em termos inaceitáveis para a Ucrânia, levando potencialmente a novos ataques pessoais contra a Ucrânia por parte dos EUA. O preço do ouro está a testar a SMA de 25 e 50, após atingir na sexta-feira o nível mais alto desde 27 de julho. Fonte: xStation5

