Principais conclusões A Goldman Sachs reduziu a sua previsão para o preço do ouro no final do ano para 4 900 dólares por onça, num contexto em que se espera que a Reserva Federal não reduza as taxas de juro.



Anteriormente, o banco previa que o ouro terminasse o ano nos 5 300 dólares por onça.



O metal precioso continua a registar perdas que se iniciaram após a reunião de política monetária da Reserva Federal, tendo descido para cerca de 4 150 dólares por onça.

Os preços do ouro estão a registar uma descida nos mercados globais hoje, e a decisão do Goldman Sachs de reduzir o seu preço-alvo para o ouro para 4 900 dólares parece, em termos gerais, consistente com as condições atuais no mercado dos metais, onde o otimismo continua a arrefecer na sequência da recuperação especulativa observada no início deste ano. Após o acordo entre os EUA e o Irão, os investidores desviaram a sua atenção dos riscos geopolíticos e voltaram a centrar-se na política da Reserva Federal e num dólar americano mais forte, colocando o ouro no caminho para uma terceira descida semanal consecutiva. Os investidores voltaram rapidamente a prever um cenário de taxas de juro mais elevadas durante mais tempo nos Estados Unidos. Embora a Reserva Federal tenha mantido as taxas inalteradas, a sua comunicação foi interpretada como «hawkish». Vários decisores políticos continuam a ver margem para, pelo menos, mais um aumento das taxas antes do final do ano.



As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, enquanto o dólar se fortaleceu para o seu nível mais elevado em mais de um ano. Isto cria um ambiente desafiante para o ouro, que não oferece rendibilidade e tende a tornar-se menos atrativo quando os ativos que rendem juros proporcionam retornos mais elevados.



Os mercados estão atualmente a prever uma probabilidade superior a 80% de um novo aumento das taxas pelo Fed antes do final do ano, o que limita a procura de investimento neste metal precioso.



Surgiu uma incerteza adicional após o adiamento das negociações entre Washington e Teerão. Embora o acordo provisório se mantenha em vigor, começam a surgir dúvidas quanto à sua durabilidade a longo prazo.



Os preços do petróleo recuperaram na sexta-feira, mas, numa base semanal, continuam sob pressão significativa. As expectativas de que o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz possa normalizar-se gradualmente reduziram o prémio de risco geopolítico incorporado nos preços da energia.



A fraqueza é também visível em todo o complexo dos metais em geral. A prata registou uma queda de cerca de 2%, a platina de aproximadamente 1,5%, enquanto o cobre também ficou sob pressão, sugerindo uma postura mais cautelosa dos investidores em relação ao setor das matérias-primas no seu conjunto.



A curto prazo, o ouro continua a ser impulsionado, em grande medida, pelo dólar norte-americano, pelas taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e pelas expectativas em torno da política da Reserva Federal. Enquanto os mercados continuarem a precificar taxas de juro mais elevadas nos EUA, o potencial de valorização do metal precioso poderá permanecer limitado. GOLD (H1) Fonte: xStation5

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