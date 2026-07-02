O relatório do mercado de trabalho dos EUA relativo a junho revelou-se uma enorme desilusão para os mercados. O número de novos postos de trabalho não agrícolas (NFP) aumentou apenas 57 mil, um valor drasticamente inferior às previsões do mercado, que antecipavam um resultado na ordem dos 110/113 mil. Uma grande surpresa é a revisão dos dados anteriores e o declínio no setor do lazer, apesar da Copa do Mundo da FIFA em curso. Só em junho, de acordo com os dados, o emprego no setor do lazer diminuiu em 61 mil, e a revisão relativa a dois meses ascendeu a -67 mil, o que nos dá um total de -128 mil nos últimos três meses! Quadro das variações no emprego nos diferentes setores A queda no setor do lazer nos últimos 3 meses é muito acentuada e a mais significativa entre todos os setores. Fonte: Bloomberg Finance LP Este resultado fraco teve um impacto imediato na taxa de câmbio do dólar norte-americano (USD), o que, naturalmente, favorece o ouro, que volta a testar a zona dos 4100 USD por onça. O mercado reduziu claramente as suas expectativas quanto a subidas das taxas de juro, o que está em consonância com a postura mais moderada de Kevin Warsh durante o painel de debate de ontem em Sintra. Atualmente, o mercado já não está a prever uma subida completa em outubro, mas apenas em dezembro. Ouro (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, observamos uma clara recuperação do preço, com o suporte a manter-se ao nível dos 4000 USD por onça. Estamos atualmente a registar os níveis mais elevados desde 23 de junho, e a retração de 38,2% da grande onda ascendente desde 2022 está a ser testada. Se esta resistência for superada com sucesso, o próximo objetivo será uma tentativa de atingir o limite superior da formação em cunha descendente, em torno dos 4230 USD por onça.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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