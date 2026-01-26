Os preços do ouro estão a subir mais de 2% hoje, atingindo valores próximos dos US $ 5.100 por onça. Um dos fatores que está a contribuir para esta reação, é a Polymarket que está agora a avaliar uma probabilidade de 80% de um encerramento do governo dos E.U.A., depois dos Democratas do Senado, liderados por Chuck Schumer, terem prometido bloquear um projeto de lei de despesas, a menos que o financiamento para o Departamento de Segurança Interna (DHS) seja removido. Esta medida surge na sequência do assassinato de uma enfermeira americana no Minnesota por um agente da Patrulha Fronteiriça, intensificando as preocupações da oposição de que o DHS esteja a abusar dos seus poderes. O Presidente dos EUA, Donald Trumps, continua a defender grandes reduções das taxas de juro, dos actuais 3,5% para 1%, e, agora a liderar a corrida à presidência da Fed, Rick Rieder, da BlackRock, dá sinais de ser muito “dovish”, comentando que a redução das taxas pode até ajudar a combater a inflação.

A incerteza mais generalizada, a desestabilização e a polarização política nos EUA são outro fator que pesa sobre a posição do dólar e que dirige a atenção do mercado para o aumento da dívida do país, que se aproxima dos 39 biliões de dólares e que deverá continuar a crescer.

Uma consequência natural deste ambiente é o aumento do interesse pelos metais preciosos - especialmente pelo ouro, que durante séculos tem servido como um “ativo de refúgio”, preservando o valor ao longo do tempo. Atualmente, o capital está a fluir para o ouro, enquanto o dólar está a ser vendido (o contrato de futuros do índice do dólar americano, USDIDX, está a cair abaixo de 97). Nos últimos meses, tem sido difícil afastar a impressão de que o ouro não só está a valorizar a “perda passada de poder de compra das moedas fiduciárias”, como também já está a “consumir” o valor pelo qual as moedas podem enfraquecer nos próximos anos - se os bancos centrais forem pressionados a manter as taxas de juro estruturalmente mais baixas, apesar da inflação elevada, para evitar fissuras no sistema fiscal. Polymarket Gráfico da prata (D1) xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.