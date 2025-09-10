📈 Palladium obtém ganhos superiores a 3%

O receio de sanções impulsiona aumentos de preços🚀 Palladium, embora menos popular entre os investidores de retalho, está a valorizar mais de 3% hoje. Nos últimos dias, os preços do paládio têm subido claramente, alinhando-se com a tendência geral de alta no mercado de metais preciosos. Ainda esta semana, os preços dos contratos de paládio aumentaram mais de 6%, à medida que os investidores estão cada vez mais ansiosos por investir capital em ativos considerados seguros, impulsionando também os preços do ouro, da prata e da platina. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O aumento do valor dos metais preciosos é fortemente influenciado pelas expectativas moderadas do mercado em relação aos próximos cortes nas taxas de juro nos EUA e ao aumento global da dívida nas principais economias. Além dos fatores monetários, a chave para os aumentos atuais é o risco de novas sanções impostas à Rússia — um país responsável por quase metade da produção global deste metal. As preocupações com o acesso restrito ao paládio russo estão a aumentar a pressão sobre a oferta, consequentemente elevando os preços nos mercados globais. Se restrições geopolíticas forem implementadas, a escassez pode se tornar uma realidade, potencialmente prolongando a atual tendência de alta. A situação atual do mercado indica uma tensão crescente entre o aumento da demanda e as restrições de oferta. A indústria automóvel, principal consumidora de paládio utilizado em catalisadores, poderá enfrentar custos de produção crescentes, o que, a longo prazo, se traduzirá nos preços dos veículos novos. Para os investidores, isto significa maior volatilidade dos preços, mas também oportunidades potenciais de ganhos a curto prazo. Numa perspetiva de médio e longo prazo, o fator determinante será se os produtores encontrarão fontes alternativas da matéria-prima ou começarão a substituir o paládio por metais mais baratos, como a platina. PALLADIUM (H4) Fonte:Xstation

Os preços da Palladium voltaram recentemente ao canal ascendente de médio prazo, corrigindo a recente subida para o ATH do mês anterior. O que se pode observar é a formação clara do padrão cabeça e ombros — que é uma potencial formação de reversão de tendência. Para que essa formação tenha chance de se concretizar, o preço deve romper a base da formação e a zona de suporte em torno de 1050 dólares. A concretização da formação pode permitir testar os níveis de 980 e 890 dólares, onde se encontram os suportes mais próximos e os níveis de Fibo. No entanto, se a formação for quebrada e os compradores tomarem a iniciativa, a direção será um teste de resistência nas máximas locais — 1200 dólares, onde também se encontra o nível FIBO 23.

