PayPal: Vendas, estagnação ou revolução?

As ações da PayPal subiram quase 20 % durante a sessão de quarta-feira, ultrapassando a marca dos 55 dólares. Este movimento surgiu na sequência de notícias sobre uma oferta conjunta de aquisição apresentada pela Stripe e pelo fundo de capital de investimento Advent International. Segundo consta, o consórcio propôs 60,50 dólares por ação, avaliando a empresa em mais de 53 mil milhões de dólares. Estes valores são significativos, pois representam um prémio superior a 25 % em relação à valorização de mercado na altura em que a oferta foi apresentada. O aumento das avaliações demonstra que os investidores levaram a oferta a sério, embora o preço das ações continue abaixo do valor oferecido pelos fundos. Caso a aquisição se concretize, a Stripe teria acesso às mais de 430 milhões de contas de consumidores do PayPal, à rede Venmo e a uma série de outros ativos. Na prática, isto complementaria a oferta da Stripe com um vasto mercado de retalho e de consumo. O grupo resultante processaria cerca de 3,7 biliões de dólares em pagamentos anualmente. A PayPal está subvalorizada? Entre os analistas especializados em ações de valor, a PayPal é conhecida por ter uma valorização que, há muitos anos, não reflete os fundamentos da empresa. A empresa há muito que deixou de ser uma empresa de «crescimento», mas mantém-se numa posição muito sólida. No primeiro trimestre, aumentou a receita em 7%, para 8,35 mil milhões de dólares, e o volume total de pagamentos atingiu 464 mil milhões de dólares. Nos últimos 12 meses, o PayPal gerou cerca de 6,8 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre. No entanto, a oferta não significa que os problemas operacionais da empresa tenham desaparecido. A margem operacional reduziu-se para 18,4%. A administração prevê que, no segundo trimestre, o lucro por ação ajustado (EPS) diminua cerca de 9% e que a margem das transações em dólares diminua cerca de 3%. A pressão também está a aumentar por parte do Apple Pay, do Google Pay e das soluções bancárias. O novo CEO, Enrique Lores, está a tentar inverter esta tendência através de uma reorganização em curso da empresa. O plano prevê poupanças de, pelo menos, 1,5 mil milhões de dólares num horizonte de três anos, embora se espere que uma parte significativa dos fundos seja reinvestida no desenvolvimento de produtos. O maior desafio continua a ser acelerar o «branded checkout» e rentabilizar o Venmo de forma mais eficaz. Análise técnica do PayPal (D1) Embora a empresa ainda esteja longe do seu pico, a recente recuperação constitui um forte sinal de alta. Num único movimento, rompeu a linha de tendência descendente de longo prazo e ultrapassou a resistência em torno dos 54. Fonte: xStation5 Após muitos anos de uma tendência descendente persistente, o PayPal está subitamente de volta ao centro das atenções, suscitando questões sobre as perspetivas da empresa. Tudo depende de o PayPal decidir aceitar ou não a oferta de aquisição. A reviravolta mais interessante seria a rejeição da proposta. Isso constituiria um sinal claro de força e da confiança dos acionistas e da administração na sua estratégia.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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