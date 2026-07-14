Principais conclusões da sessão de perguntas e respostas «A inflação é uma escolha» : Warsh assumiu plenamente a responsabilidade pela luta contra a inflação, afirmando que a Reserva Federal não irá «atirar a culpa» para fatores externos. Criticou explicitamente o quadro de metas de inflação média da Reserva Federal para 2020 como «defeituoso» , sinalizando o fim da tolerância aos excessos de inflação;



: Warsh assumiu plenamente a responsabilidade pela luta contra a inflação, afirmando que a Reserva Federal não irá «atirar a culpa» para fatores externos. Criticou explicitamente o , sinalizando o fim da tolerância aos excessos de inflação; Comunicação e mudança de regime : Prometeu um «novo capítulo» e uma mudança na forma como o FED comunica. Rejeitou a orientação prospectiva tradicional (recusando-se a dar sinais sobre futuras decisões relativas às taxas de juro) e anunciou que a política futura será fortemente moldada por grupos de trabalho debatidos publicamente;



: Prometeu um «novo capítulo» e uma mudança na forma como o FED comunica. Rejeitou a orientação prospectiva tradicional (recusando-se a dar sinais sobre futuras decisões relativas às taxas de juro) e anunciou que a política futura será fortemente moldada por Independência rigorosa e ausência de resgates no mercado de criptomoedas : Warsh afirmou com veemência a independência do FED em relação à política fiscal. Assumiu também uma posição firme em matéria de estabilidade financeira, afirmando que o FED não tenciona resgatar ninguém, excluindo explicitamente um resgate do mercado de criptomoedas;



: Warsh afirmou com veemência a independência do FED em relação à política fiscal. Assumiu também uma posição firme em matéria de estabilidade financeira, afirmando que o FED não tenciona resgatar ninguém, Saúde económica: A economia e os mercados financeiros dos EUA estão sólidos, com um mercado de trabalho «notavelmente resiliente», embora o mercado imobiliário continue irregular. Ele salientou que o duplo mandato não está em conflito. Comentário: Existem medidas concretas e o que se pode esperar? Se procurava pistas imediatas e concretas sobre o próximo movimento das taxas de juro, não as obteve. O depoimento de Warsh foi marcado por uma abordagem estrutural e filosófica, mas pouco específico quanto aos pormenores da política monetária a curto prazo. O que esperar de Warsh no futuro: O fim das orientações prospectivas: Espere uma mudança no sentido de um FED verdadeiramente dependente dos dados, reunião a reunião. Warsh pretende gerir as expectativas sem amarrar as mãos do FOMC, o que significa menos «indícios» explícitos sobre futuros aumentos ou reduções das taxas de juro;

Uma espera pela reforma estrutural: Os verdadeiros pormenores da «mudança de regime» de Warsh só serão conhecidos quando os seus grupos de trabalho recém-nomeados começarem a apresentar as suas conclusões ao FOMC. Espere que estes debates públicos sejam o principal catalisador para alterações no quadro de política monetária ainda este ano;

Uma função de reação mais «hawkish»: Ao rejeitar o quadro de 2020, Warsh deixou claro que o FED não tolerará mais uma inflação em alta. Embora não tenha afirmado que as taxas atuais são demasiado baixas, a sua tendência é claramente no sentido de defender agressivamente a meta de 2%. Reação do mercado: O par EUR/USD manteve-se estável e conservou os seus máximos diários (na sequência da divulgação do IPC de junho, no início do dia). A ausência de uma postura explicitamente mais restritiva relativamente às taxas de juro atuais impediu uma recuperação do dólar, levando os mercados a assimilar a reestruturação institucional a longo prazo proposta por Warsh, em vez de qualquer ameaça imediata à política monetária. EURUSD (M5) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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