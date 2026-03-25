Os preços do petróleo caíram quase 4% desde ontem, em resposta a novos sinais de uma possível distensão no Médio Oriente. Esta evolução ocorreu no final da sessão de ontem e, hoje, o petróleo mantém-se em níveis relativamente estáveis, sem grandes alterações. No momento da redação deste artigo, o OIL registava uma descida de 0,30 %, para 95 dólares por barril, e o OIL.WTI situava-se nos 88 dólares por barril. Expetativas de diálogo reduzem prémio de risco O Presidente Trump afirmou que as negociações com o Irão estão em curso, e Teerão sinalizou que navios «não hostis» poderão ser autorizados a transitar pelo Estreito de Ormuz, em coordenação com as autoridades iranianas. Este desenvolvimento atenuou as preocupações quanto a uma interrupção total e prolongada. A descida dos preços do petróleo reflete uma redução parcial do prémio de risco geopolítico, em vez de uma normalização total da situação do mercado físico. Embora as notícias sobre uma possível proposta dos EUA ao Irão e as conversações de cessar-fogo tenham melhorado o sentimento, as autoridades iranianas continuam a negar negociações diretas e a atividade militar na região mantém-se intensa. A Reuters também relata que as perturbações na região já se estão a traduzir em tensões energéticas mais amplas, com a Shell a alertar que a Europa poderá enfrentar escassez já no próximo mês. Entretanto, a Goldman Sachs indica que os preços do petróleo são atualmente impulsionados menos pelo cenário base e mais pelas probabilidades variáveis de cenários de risco extremo. Gráfico Petróleo (H1)

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