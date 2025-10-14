Petróleo corrige 2% para o valor mais baixo desde Maio

Principais conclusões Excesso histórico de oferta: O petróleo bruto (WTI no nível mais baixo desde maio) está sob pressão devido às previsões da AIE de um excedente recorde de 4 milhões de barris por dia em 2026, sugerindo o período mais longo de excesso de oferta em mais de uma década.

Acalmar geopolítico: Os preços caíram devido à desaceleração no Médio Oriente e à renovada aversão ao risco decorrente das tensões comerciais entre os EUA e a China.

Os preços caíram devido à e à renovada aversão ao risco decorrente das tensões comerciais entre os EUA e a China. Irão/Comércio: O aumento da visibilidade das exportações de petróleo iraniano para a China (com transponders ligados) aumenta a pressão sobre a oferta, enquanto o mercado ignora em grande parte os riscos de produção da Rússia.

O petróleo bruto registou quedas significativas desde o final de setembro, com o Brent a cair para cerca de 62 dólares e o WTI a atingir 58 dólares por barril. Após meses de pressão, o Brent perdeu aproximadamente 15% do seu valor no acumulado do ano, impulsionado principalmente por preocupações com um potencial excesso de oferta global. A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou a sua previsão de excedente para 2026 para um recorde de 4 milhões de barris por dia (mb/d), o que representaria o maior “excesso” anual da história. Embora um excedente dessa magnitude pareça inimaginável, a combinação da política de restauração da produção da OPEP+ e a falta de um forte crescimento da procura global podem levar 2026 a trazer o mais longo período de excesso de oferta em mais de uma década. Fatores que impulsionam a desaceleração do mercado A queda nos preços do petróleo é resultado de vários fenómenos paralelos: Renovação das tensões entre EUA e China: Pequim anunciou restrições a várias entidades americanas e declarou a possibilidade de novas retaliações, provocando um aumento na aversão ao risco do mercado.

Pequim anunciou restrições a várias entidades americanas e declarou a possibilidade de novas retaliações, provocando um aumento na aversão ao risco do mercado. Desaceleração geopolítica: O acordo entre Israel e o Hamas reduziu os receios associados a uma possível escalada do conflito no Médio Oriente.

O acordo entre Israel e o Hamas reduziu os receios associados a uma possível escalada do conflito no Médio Oriente. Pressão crescente da oferta: a OPEP+ continua a reconstruir a sua produção, e a AIE prevê que os rivais globais do cartel contribuirão significativamente para o excedente recorde projetado. O contexto do Irão e o tráfego de petroleiros para a China Um fator crítico subjacente à queda do preço do petróleo é a ameaça relacionada com o Irão, que, após anos de restrições, procura aumentar as exportações para a China. Um desenvolvimento notável nos últimos meses foi o transporte de petróleo bruto iraniano para a China com transponders (sistemas AIS) ligados, destacando a crescente confiança, mas simultaneamente aumentando a tensão política com os EUA. Os Estados Unidos ameaçam intensificar as sanções e inspecionar a carga, especialmente após a reimposição de certas restrições internacionais. O Irão afirmou que qualquer tentativa dos EUA de interferir nos seus embarques será recebida com reciprocidade imediata. Isso aprofunda a incerteza e complica o preço do risco político, embora a maior visibilidade dos embarques para a China (transponders ligados) contribua para uma maior transparência e pressione indiretamente os mercados de commodities. Ao mesmo tempo, o mercado parece estar ignorando em grande parte o risco de abastecimento associado à Rússia, após uma série de ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera que levaram à desativação de até 40% da capacidade de processamento do país. O mercado parece convencido de um grande excesso de oferta no próximo ano e nos anos seguintes. Atualmente, observamos um contango relativamente claro na curva futura a partir de fevereiro próximo. Até fevereiro, há apenas um ligeiro backwardation de apenas 1%. O preço também está a aproximar-se de um pequeno ponto de roll-over, o que deve aproximar o preço de US$ 57,5 por barril. Fonte: Bloomberg Finance LP O preço encontra-se atualmente numa importante zona de procura acima dos 55 dólares por barril. A Goldman Sachs sugere que o preço tem a possibilidade de cair abaixo deste nível no próximo ano, embora o fator determinante seja se o grande excedente previsto se concretizará realmente. Neste momento, este excedente massivo ainda não se reflete nos dados. Os stocks de crude dos EUA permanecem baixos, embora as reservas estratégicas estejam simultaneamente a ser reconstruídas. Fonte: xStation5



